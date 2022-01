4 giờ địa ngục cuối đời của bé V.A và đòn thù của quỷ, cái ác của dì ghẻ được bố tiếp tay

Những chi tiết được công khai sau khi đoạn camera ghi lại cảnh bé V.A bị dì ghẻ bạo hành, đặc biệt là 4 giờ cuối đời của em bé tội nghiệp đã khiến MXH bùng nổ. Nhiều người nổi tiếng, Facebooker đã kịch liệt lên án hai kẻ thủ ác, thậm chí còn gọi bố và dì ghẻ bé V.A là "quỷ dữ".

ĐÒN THÙ CỦA QUỶ

Facebooker, nhà báo Nguyễn Tiến Tường viết:

"Từ đầu theo dõi vụ bé A., có một chi tiết làm tôi lấn cấn mãi. Trên tấm bảng mà người đàn bà giao việc cho bé, có dòng chữ đứng riêng: "Nhớ uống nước đầy đủ (mỗi ngày một bình)". Đó là tín hiệu của sự chăm sóc chăng? Lúc đó tôi vẫn hy vọng người đàn bà ấy có chút mảy may lòng thương con trẻ. Có khi nào hành vi bạo tàn ấy đến từ gánh nặng tâm lý "dì ghẻ" cộng với mầm ác sẵn có trong người?

Hôm nay đọc bản tường thuật của báo chí về hành vi của chị ta, chút hy vọng mong manh về lòng thiện đó hoàn toàn bị giết chết. Nghĩa là, những gì chị ta dành cho bé A., là những đòn thù. Đòn thù khủng khiếp tới mức tôi không nên nhắc lại. Bởi vì cho dù đọc nát một nghìn lần, thì mỗi lần đọc ai cũng đều có cảm giác không thở được, đau đớn và căm thù.

Bản tin khủng khiếp đó nói rằng người phụ nữ kia và gã đàn ông đó đều mang những tâm lý tâm lý đê hèn bệnh hoạn giống nhau. Có thể rằng cô ta không hề yêu thương gì người chồng sống chung nhưng vì lý do nào đó cô ta chấp nhận "rổ rá cạp lại".

Có thể vì vật chất, vì nhục dục, vì tâm lý sở hữu tiêu khiển hay vì điều gì đó. Và cô ta đã biến những cảm xúc méo mó đó thành đòn thù trút vào một đứa trẻ non nớt, hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Tranh vẽ mô phỏng bé V.A bị giam cầm trong nỗi đau.

Gã đàn ông kia cũng vậy, anh ta ngồi đó nhìn người phụ nữ hành hạ con mình. Một sự thỏa hiệp mà anh ta coi như là đương nhiên. Một kiểu đàn ông mê mồi bất chấp cốt nhục tình thâm. Bởi vì một người có lương tri bình thường, sao có thể ngồi im xem kẻ khác đụng vào con mình, nói chi là tra tấn. Anh ta có nhiều tội lỗi, tội lỗi đầu tiên là giằng đứa con từ tay người mẹ để "hiến tế" cho một con quỷ.

Thật đau đớn cho một thiên thần bé dại phải sống giữa nanh vuốt của hai con quỷ này.

Tôi đồng ý với quan điểm của các luật sư đề nghị đổi tội danh "giết người" với hai kẻ thủ ác. Chúng ta cần một án lệ đủ thuyết phục để những kẻ thủ ác phải đền tội tương xứng. Và nữa, để bảo vệ những em bé khác đang co rúm đâu đó trong góc tường, giữa vuốt nanh quỷ dữ.

Hãy gửi trả hai con quỷ đó về địa ngục!".

KHÔNG DỪNG LẠI Ở BẠO HÀNH, ĐÂY LÀ GIẾT NGƯỜI

Nhà báo, MC Diệp Chi cũng không đứng ngoài cuộc. Chị "căm tức phẫn uất không chịu nổi" khi đọc những chi tiết về vụ án. Trái tim người mẹ của chị rung lên thành những lời chua xót:

"Một đứa trẻ sống ở chung cư cao cấp mà khác nào địa ngục trần gian. Ở cùng bố và "mẹ kế" mà khác gì giữa loài cầm thú. Camera ghi lại cảnh bé V.A vừa ăn vừa khóc một mình trong phòng. Mình không dám click vào xem, chỉ nghĩ trong đầu thôi đã thấy khó thở...

Hình ảnh bố ruột và bé V.A hôn dì ghẻ được khoe như bằng chứng của hạnh phúc.

Chưa nói đến những đớn đau về thể xác, thì nỗi đau về tinh thần đã quá ngưỡng chịu đựng của một em bé 8 tuổi, cái tuổi cần yêu thương, che chở, vỗ về nhiều nhất. Suốt những ngày dài chỉ có những lời chửi mắng và đòn roi quất lên thân thể. Không một ai cạnh bên con. Không một ai làm gì để cứu con. Sao có thể như thế? Cảm giác như một em bé bị cả thế giới này quay lưng và chỉ có cái chết mới giúp con được giải thoát… Vì còn sống là còn bị tra tấn như vậy, tra tấn cho đến chết.

Không còn dừng lại ở hai chữ bạo hành, đây là GIẾT NGƯỜI. Chúng giết một em bé vô tội. Ghê tởm hơn là trước đó, hai con thú còn bắt em bé phải diễn cảnh gia đình hạnh phúc để khoe lên mạng xã hội. Nhìn ảnh mình chỉ buồn nôn.

Bất hạnh cho bé là có một người bố khốn nạn tận cùng. Nguồn cơn từ đầu đều từ đó mà ra hết. Mang con quỷ về nhà và để nó lộng hành.

Ngăn cấm con gái không được gặp mẹ. Mình chắc chắn nó không chỉ chứng kiến mà còn trực tiếp đánh đập, bạo hành con gái ruột. ...

Với tội ác như thế, hai đứa này cần phải bị loại bỏ hẳn trong đời sống xã hội. Xã hội văn minh sẽ không giờ dung thứ cho tội hành hạ và giết trẻ em vô tội.".

CÁI ÁC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ "IM LẶNG"

"Không ai sinh ra đã ác. Có nghĩa là cái ác trong mỗi người nó không tồn tại một cách bẩm sinh. Cái ác nó phát triển theo đúng nguyên tắc "vết mực loang trên một tờ giấy ướt", mọi thứ chỉ bắt đầu từ một giọt mực rất nhỏ bé. Nếu giọt mực rớt trên một tờ giấy khô thì vết mực chỉ nhỏ bằng một hạt gạo, nhưng nếu rớt lên một tờ giấy ướt thì nó sẽ loang ra rất rộng, chính "nước" trong tờ giấy đã cho phép vết mực ấy xâm lấn và nuốt trọn mọi thứ tốt đẹp có trên tờ giấy đó.

Theo đúng phép ẩn dụ thì vết mực chính là cái ác của người mẹ ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tờ giấy ướt chính là người bố ruột. Rõ ràng là cái ác của người mẹ kế 26 tuổi đã được nuôi dưỡng bằng sự hờ hững, vô tâm và sự khốn nạn của người bố ruột qua một thời gian dài, điều này đã khiến cái ác có cơ hội lan rộng ra và cướp đi sinh mạng của chính con gái ruột của mình.

Sẽ không có bất cứ ai dám bạo hành con cái bạn, nếu bạn không ngấm ngầm "đồng lõa" và "cho phép". Kẻ ác thực sự là kẻ thấy cái ác từng ngày phát triển nhưng lại không ngăn chặn, đặc biệt là cái ác hiện hình trên chính máu mủ của mình…

Tội ác của dì ghẻ là do bố ruột bé V.A dung túng.

Nhiều người cho rằng, nếu cháu bé 8 tuổi sinh ra trong một gia đình bình dân, ở khu lao động thì cháu đã không chết? Mọi người lý giải rằng: ở một khu lao động nghèo, chỉ cần người trong nhà to tiếng với nhau, có tiếng trẻ con khóc… thì ngay lập tức hàng xóm có mặt, họ sẽ can ngăn hoặc ít nhất chính đám đông sẽ ngăn chặn sự quá khích của cái ác và không cho nó có cơ hội lan ra.

Nghịch lý trong câu chuyện này nằm ở chỗ, thứ tạo ra bất hạnh của cháu bé chính là sinh ra trong một gia đình trung lưu tri thức bậc cao. Sự đau đớn của một tâm hồn trẻ thơ đã bị giam cầm trong một căn hộ tiền tỷ với 4 bức tường, đau đớn hơn nữa là sự im lặng đáng sợ của những người hàng xóm sang trọng và lịch sự, họ nghe tiếng khóc, họ cảm nhận được sự bạo hành… Nhưng số đông đã im lặng, số ít còn lại tuy lên tiếng nhưng không có động thái quyết liệt để ngăn cái ác, cho đến khi đứa bé trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn.

Trong cuốn sách "Regarding the Pain of Others" (tạm dịch: Nỗi đau của người khác), nhà văn Susan Sontag lập luận rằng mọi người quay lưng lại với sự đau khổ của người khác không phải vì họ vô tâm, mà vì họ cảm thấy bất lực và sợ hãi. Nhưng trong vụ cháu bé 8 tuổi thì ngược lại… Người ta quay lưng với sự đau khổ của một đứa trẻ vì sự "vô tâm" và "lịch sự quá mức của những kẻ trung lưu" - Facebooker Dương Anh Vũ.

Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man.

Trong ngày bé V.A được phát hiện tử vong (22/12), từ 14h đến 18h, dì ghẻ Trang đã gậy gỗ to đánh mạnh rất nhiều lần những nơi trên cơ thể bé V.A như mông, lưng, đầu, trán. Trang cũng lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của bé V.A. Dì ghẻ này còn dùng dây trói tay chân đến khi bé V.A bị kiệt sức và bắt bé vừa quỳ học vừa uống nước. Khi bé V.A đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu bé khiến bé như muốn đổ gục. Trang tiếp tục bắt bé V.A ngồi vào ghế học, nhưng khi bé đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp khiến bé bị té ngã. Mặc dù bé tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở. Lúc này, Trang mới đỡ bé V.A ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng do bé không còn sức nên té ngã và sức khỏe lúc này rất yếu. Sau đó Trang tiếp tục kéo bé ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước và những chất màu trắng rồi bé ngã xuống đất, ngất lịm. Đến khoảng 18h cùng ngày, Trang gọi điện cho Thái về nhà sơ cứu, cùng bảo vệ chung cư đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, sau đó bé V.A tử vong. Tại cơ quan điều tra, Thái thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ Trang dùng roi, cây đánh. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái. Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bé V.A tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù.

