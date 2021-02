Văn hóa 'ăn Tết' của người Việt hại hệ tiêu hóa thế nào? 4 dấu hiệu cần gặp bác sĩ ngay

Bệnh tiêu hóa gia tăng dịp Tết

Những ngày này, chị Đào Thị Minh Trang, 34 tuổi, Hà Nội, 'ngộp thở' trong việc nội trợ. Chị Trang kể từ 30 Tết tới nay chị liên tục nấu ăn rồi lại dọn dẹp.

Về quê, chị Trang thấy "choáng" khi đến nhà ai cũng mang mâm cơm và chai rượu ra chúc nhau. Bữa trưa ăn từ 11h trưa tới 15h chiều và bữa tối lại từ 18h tới 21h tối. Mọi người chỉ ngồi ăn và nhậu.

Chỉ việc nấu ăn, dọn dẹp cũng khiến chị mệt nhoài. Cứ dịp Tết đến, căn bệnh viêm dạ dày mãn tính của chị Trang lại tái phát. Dù chị cố gắng ăn uống đúng giờ hàng ngày nhưng vẫn rất khó thực hiện.

TS Vũ Trường Khanh – Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết những năm gần đây, số bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa tăng 20% mỗi năm. Nguyên nhân gây bệnh liên quan chặt chẽ với những thay đổi trong chế độ ăn uống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán, TS Khanh nói.

Theo TS Khanh, người Việt có văn hoá 'ăn Tết' - nghỉ ngơi và dành tất cả thời gian cho ăn uống. Chính thói quen ăn uống này đã dẫn tới đủ các bệnh lý về tiêu hoá ngày Tết, từ nhẹ tới nặng.

TS Khanh cho biết hàng năm vào dịp Tết, khoa tiêu hoá của BV Bạch Mai đón rất nhiều bệnh nhân viêm tuỵ cấp do rượu và xơ gan do rượu. Lý do là vào những tháng Tết người dân uống rượu rất nhiều. Các bệnh lý thường gặp khác là táo bón, tiêu chảy, trào ngược, rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, tá tràng, trực tràng...

TS Khanh cho biết những bệnh nhân vào khoa tiêu hoá là bệnh nhân mãn tính và cấp tính hoặc cấp tính trong nền mãn tính.



Ảnh minh hoạ.

Dấu hiệu cơ quan tiêu hoá kêu cứu

Hiện tại, số lượng người mắc bệnh tiêu hoá cũng tăng lên. Bữa ăn ngày xưa thường không nhiều chất, chỉ có cơm và rau, năng lượng sẽ được đốt hết, không dư thừa. Ngày nay, chúng ta ăn rất nhiều thực phẩm khác nhau, ít vận động, khiến năng lượng dư thừa tích lũy trong tạng, có khả năng gây bệnh.

Dịp Tết cũng có nhiều yếu tố thuận lợi làm bệnh tiêu hoá bộc phát, ví dụ như ăn uống không đều, bữa no quá, bữa ít quá, nhiều món ăn dầu mỡ, uống nhiều rượu bia.

TS Khanh nhấn mạnh bia rượu tàn phá hệ tiêu hóa và sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Nó làm rối loạn và gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Rượu bia cũng gây tổn thương niêm mạc ruột.

Các bệnh mãn tính trước đây âm thầm tiến triển như trào ngược dạ dày, viêm dạ dày... hoàn toàn có thể bộc phát trong dịp Tết do ăn uống không phù hợp.



TS Khanh cho biết trong ngày Tết, khi xuất hiện những triệu chứng này, cần lưu ý đây là dấu hiệu hệ tiêu hoá đang "kêu cứu".

Thứ nhất, đầy bụng, ấm ách

Thứ hai, xuất hiện cơn đau sau ăn

Thứ ba, ợ hơi, ợ chua

Thứ tư, rối loạn đại tiện, khuôn phân lỏng

Những dấu hiệu này đang báo hiệu hệ tiêu của bạn đang có vấn đề và cần cảnh giác. Nếu có thể sắp xếp, BS Khanh cho rằng ngày Tết vẫn nên đi khám để được bác sĩ tư vấn.