4 đặc điểm thường thấy trên ngón tay người có gan và phổi bị ung thư "xâm chiếm", tích tụ đầy chất độc

Chúng ta sử dụng nhwungx ngón tay liên tục trong đời sống hằng ngày, nhưng ít ai chú ý chăm sóc hay kiểm tra chúng. Thực tế, nhiều bất thường ở ngón tay có thể là tín hiệu cảnh báo sớm bệnh tật, thậm chí là ung thư.

Ngoài ung thư da, ung thư phổi và ung thư gan thường gây ra những thay đổi rõ rệt nhất trên ngón tay. Khi gan và phổi suy giảm chức năng, độc tố tích tụ không được đào thải, và một trong những “tấm gương” phản ánh là các ngón tay. Nếu nhận thấy 4 dấu hiệu sau, bạn nên đi khám, đặc biệt chú ý tầm soát ung thư gan và phổi:

1. Ngón tay mọc nhiều mụn nước

Nhiều người chủ quan khi mụn nước xuất hiện ở ngón tay, thường chỉ bôi thuốc ngứa hoặc thuốc dị ứng. Tuy nhiên, lâm sàng cho thấy đây có thể là tín hiệu gan “cầu cứu”. Mụn mọc cụm, ngứa dai dẳng, tái đi tái lại chứng tỏ gan đã tích tụ độc tố, quá tải chức năng.

Ở bệnh nhân ung thư gan, mụn nước thường đi kèm vàng da, vết thương lâu lành, bong tróc kéo dài. Mụn hay xuất hiện ở rìa hai bên đầu ngón tay.

2. Đầu ngón tay uốn cong

Hiện tượng đầu ngón tay cong, móng bè rộng, gốc móng lõm là dấu hiệu cơ quan nội tạng viêm nhiễm. Đây là hậu quả độc tố tích tụ từ chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh.

Người bệnh thường kèm cảm giác “bốc hỏa”, dễ cáu gắt do gan quá tải, chậm đào thải độc chất. Trường hợp nặng có thể liên quan tới bệnh gan, thận hoặc ung thư phổi. Khi đó, đầu ngón tay cong kèm sưng đau nhẹ, tê râm ran do thiếu oxy đến mao mạch.

3. Ngón tay “dùi trống”

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh Quốc, sưng phì đại bất thường ở đầu ngón tay, còn gọi là “ngón tay dùi trống”, xuất hiện nhiều ở bệnh nhân mắc bệnh tim, phổi, gan. Dấu hiệu này tiến triển qua 3 giai đoạn:

- Móng mềm, da quanh gốc móng bóng.

- Móng cong hơn bình thường, hay gọi là dấu hiệu Scary Mouth.

- Đầu ngón bè ra thành hình “dùi trống”.

Khoảng 30% bệnh nhân ung thư phổi có tình trạng này. Người mắc bệnh gan, đặc biệt là xơ gan do rượu, cũng dễ bị. Đi kèm còn có vàng da, móng sọc bất thường, dễ gãy.

4. Màu da hoặc móng tay thay đổi

Ngón tay vàng rõ thường liên quan rối loạn chuyển hóa, chủ yếu do bệnh gan. Ở bệnh nhân ung thư gan, màu vàng đi kèm da toàn thân sạm.

Trong khi đó, y học cổ truyền cho rằng phổi liên quan khí huyết, nên khi phổi có vấn đề, ngón tay dễ tím tái, đau nhức, nhất là trời lạnh. Nếu ngón tay nhợt nhạt, trắng bệch, có thể liên quan thiếu máu, bệnh tim mạch. Ngoài ra, sự đổi màu còn do hội chứng Raynaud - rối loạn mạch máu gây co thắt động mạch nhỏ. Nếu không điều trị, bệnh có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ, viêm tủy xương, nhiễm trùng huyết.