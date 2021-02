4 công nhân bơi qua sông lúc đêm khuya để nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Theo báo An Giang online, lúc 23 giờ 45 phút ngày 11/2 (tức 30 Tết Nguyên đán), tại ấp Bình Di (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Tổ Công tác phòng, chống Covid-19 số 23, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép.

Những người này gồm: Bùi Công Tình (sinh năm 1999), Nguyễn Trung Nam ( sinh năm 2001), Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1991) và Bùi Ngọc Sơn (sinh năm 1993), cùng quê quán xã Vạn Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, 4 người trên (làm công nhân xây dựng ở Campuchia) đã bơi qua sông, để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao, Tổ Công tác phòng, chống Covid-19 số 23, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã bắt gọn Tình, Nam, Tuấn và Sơn một cách an toàn tuyệt đối.

Chiều nay 12/2 (mùng 1 Tết), Trung tá Đinh Quang Điềm - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP tỉnh An Giang thông tin trên Tuổi trẻ online, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng/người về hành vi nhập cảnh trái phép rồi đưa vào cách ly tập trung 4 công dân tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Khánh An theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Cũng theo nguồn trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, đến 16 giờ ngày 11/2 (0 Tết), tỉnh An Giang có 354 người về từ vùng dịch. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 220 người, đang cách ly tại nhà/nơi cư trú 1.084 người, sức khỏe đều bình thường.



Trước diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới rất phức tạp, người dân Việt Nam về nước gia tăng; số người từ các tỉnh khác về địa phương đón Tết rất đông... nên nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.



Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương nắm chắc, theo dõi chặt chẽ những người về từ vùng dịch, có giải pháp cách ly phù hợp, đúng quy định. Các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các nhà trọ, cơ sở lưu trú. Tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra tuyến biên giới, không để xảy ra nhập cảnh trái phép.



(Tổng hợp)