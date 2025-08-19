4 con giáp vận đỏ như son, tình tiền viên mãn tuần mới từ 18-24/8

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp tuần mới (18/8-24/8), Mão đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra con giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, tuổi Mão nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi Tết về. Giữa tuần có điềm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho tuổi Mão nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn.

Phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển. Con giáp tuổi Mão muốn được trao cho niềm hy vọng khi hết lần này tới lần khác phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được bình yên.

Tuổi Mùi

Đường tài lộc trong tuần hưng vượng, tuổi Mùi có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa. Tử vi hằng tuần nhắc nhở tuổi Mùi nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến.

Hung cát đan xen, tuổi Mùi vẫn phải chú ý trong công việc vẫn có chút bất ổn. Trong lúc tưởng chừng như đã tìm được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở, khiến cho tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may của mình, phải cẩn trọng và kín đáo hơn tránh để bị cướp công.

Vận trình tình duyên khởi sắc thấy rõ, con giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó. Nam mạng tuổi Mùi đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp về sau.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng tuần 12 con giáp, cho thấy có dấu hiệu khởi phát của tuổi Dậu tuần này. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp.

Tuổi Dậu cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này đó, từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu.

Tuy nhiên trong tuần, tuổi Dậu có những mối nguy hao tiền mất của, chính vì thế bản mệnh cần phải đề phòng. Tuổi Dậu chớ nên vội tin vào lời mời gọi của những kẻ tiểu nhân, nếu không chính mình sẽ là người nhận lại thiệt thòi.

Về phương diện tình cảm, tuổi Dậu độc thân đang có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả mà. Hãy để cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo.

Tuổi Hợi

Mong muốn có được tình yêu đẹp như trong mộng thì tuần này tuổi Hợi này sẽ được thỏa nguyện đó. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính đến chuyện trăm năm.

Tuy nhiên bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy khi có điềm hung tinh ngáng trở vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Kẻ tiểu nhân ganh ghét trước những thành công mà tuổi Hợi có được.

Tất nhiên trong tuần con giáp này sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả có được sau bao công sức bỏ ra. Bản mệnh có sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được. Không có thành công nào là dễ dàng cả, hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn.

Tình hình tài chính không được ổn định, khi tuổi Hợi vừa có tiền hôm trước thì hôm sau đã có thể bị hao tán vì thói tiêu hoang. Bản mệnh không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nên dễ bị lạm chi, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. Muốn giữ được tiền bạn hãy kiềm chế trong chi tiêu, mua những thứ thực sự rất cần, không mua vì khuyến mãi...

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.