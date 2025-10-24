4 con giáp quý nhân hỗ trợ, vận trình tốt người khác mơ cũng không có ngày 24/10

Tuổi Tý

Hôm nay là một ngày tốt cho tình cảm và tài lộc, thích hợp để tạm gác những mối lo công việc, tiền bạc để hẹn hò người yêu, Tam Hợp đang báo tin mừng về cho bạn đấy.

Nhìn chung, công việc của mệnh chủ khá thuận lợi, không có gì phải lo lắng. Tài lộc lại rất đảm bảo nên đây là khoảng thời gian bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư việc gì đó. Nhưng không nên ôm đồm vì làm nhiều quá sẽ quán xuyến hết được.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhờ quý nhân Chính Tài nâng đỡ mà vận trình tốt đẹp, tình cảm nhanh chóng có bước tiến triển bất ngờ, đón nhận nhiều tin vui từ gia đình và người thương.

Công việc diễn tiến thuận lợi, không phát sinh vấn đề nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên cần biết quản lý chi tiêu hợp lý, tránh bị thất thoát dịp cuối tuần nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặp Thiên Ấn là cát tinh tốt lành và hòa hợp nên vận trình sự nghiệp và tài lộc hanh thông, ít sóng gió, không vất vả.

Vấn đề duy nhất trong ngày khiến bạn có phần không vui là chuyện tình cảm có chút trục trặc, chỉ cần đôi bên nhường nhịn nhau thì đâu lại vào đấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi ngọ có một ngày thứ 6 vận trình sự nghiệp tốt, ngũ hành tương sinh đại cát cho bạn những thứ rất tốt đẹp mà người khác mơ cũng không thấy.

Công việc nhiều đòi hỏi cũng nhiều áp lực thế nhưng nguồn thu nhập cũng khá ổn định. Đặc biệt, Tỷ Kiên xuất hiện đỡ đần áp lực công việc, nhìn chung hôm nay cũng không phải là ngày quá tệ với bản mệnh.

- Thông tin bài viết mang tính chất chiêm nghiệm -