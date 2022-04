4 cán bộ Công an dùng xe đặc chủng đưa người gặp nạn nguy kịch đi cấp cứu

Theo CTTĐT Công an tỉnh An Giang, mới đây, 4 cán bộ công an đang trên đường làm nhiệm vụ, thấy người phụ nữ bị tai nạn giao thông nguy kịch liền sử dụng xe đặc chủng đưa người này đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 25/4, Đại uý Lê Phú Cường (Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) và Trung uý Tô Văn Nam (Cán bộ Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ) đang trên đường làm nhiệm vụ.

Khi đến khu công nghiệp thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, thấy 2 người phụ nữ chạy xe mô tô chở 1 người phụ nữ bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch.

Các cán bộ Công an kịp thời đưa bà Lẹ đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Công an An Giang

Đại úy Cường bảo Trung úy Nam dừng xe rồi đưa người phụ nữ bị tai nạn lên xe, đồng thời điện thoại cho tổ công tác liên ngành chống buôn lậu gần đó gồm Trung uý Nguyễn Văn Tục (cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Tịnh Biên) và Đại úy Nguyễn Văn Phon (tiểu đội trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ) dẫn đường, để đưa người bị nạn đến cấp Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên, qua thăm khám các bác sỹ chẩn đoán có khả năng ảnh hưởng đến vùng đầu và nguy hiểm đến tính mạng, nên các chiến sĩ điện xe cấp cứu và đưa người bị nạn đến Bệnh viện trung tâm Đa khoa khu vực tỉnh tại Châu Đốc làm các thủ tục cấp cứu ban đầu. Khi người nhà đến bệnh viện nhận để chăm sóc thì 4 đồng chí an tâm ra về.



Được biết, người phụ nữ bị nạn tên Văn Thị Lẹ (SN 1967, trú tại ấp Nhơn Hưng, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang). Hiện tình trạng sức khoẻ của bà Lẹ đã qua cơn nguy kịch.

Trước hành động đẹp của các chiến sĩ Công an, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của các cán bộ trên. Với hành động trên đã tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

