3.700 con chim biến mất không dấu vết mỗi năm, người ta quyết định đặt camera trong đêm: Cảnh tượng kinh khủng hiện ra!

Đây là lần đầu tiên người ta thấy rết khổng lồ ăn thịt chim biển!



Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ những con rết ăn thịt khổng lồ sống trên một hòn đảo Nam Thái Bình Dương có thể giết và ăn thịt tới 3.700 con chim biển mỗi năm.

Trở lại thời điểm trước đó, việc hàng nghìn con chim biển biến mất mỗi năm đã khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi liên tục. Sau hồi bàn bạc, họ quyết định đặt camera qua nhiều đêm. Và thứ họ thu được là những thước phim kinh dị về cách một loài rết khổng lồ đi săn, giết chết con mồi bằng nọc độc rồi 'ăn tươi nuốt sống' những con chim biển.

'QUÁI VẬT NHIỀU CHÂN' SĂN LÙNG CON MỒI HÀNG ĐÊM

Và cần phải nhắc lại, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chứng kiến cảnh tượng rết ăn thịt chim biển!

Khi màn đêm buông xuống trên hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương, những con rết bắt đầu mò ra khỏi hang ổ của chúng và bắt đầu một cuộc đi săn vào ban đêm. Bằng cách sử dụng hai ăng-ten nhạy cảm, chúng điều hướng theo cách của mình qua tầng rừng, nơi được coi là địa điểm săn mồi yêu thích của chúng.

Mục tiêu của chúng ở ngay trước mặt: Những ổ chim biển (loại petrel) xây ngay trên mặt đất và những con chim non là mục tiêu hàng đầu của lũ rết ăn thịt khổng lồ.

Lợi dụng lúc con mồi nghỉ ngơi, lũ rết nhẹ nhàng mò vào tổ, cào xé thịt sau cổ chim non và tiêm chất độc chết người, đợi chúng tê liệt rồi từ từ gặm nhấm bữa tiệc!

Đó là toàn bộ cảnh tượng có 1-0-2 về cách loài rết khổng lồ này săn và ăn con mồi trong đêm. Chúng là 'thủ phạm' khiến gần 4.000 con chim petrel biến mất mỗi năm.

Và chúng là Rết đảo Phillip (Cormocephalus coynei).

Cận cảnh rết độc khổng lồ, chuyên săn thịt chim biển. Ảnh: Daniel Terrington / The Conversation

Trên đảo Phillip nhỏ bé, một phần của nhóm đảo Norfolk ở Nam Thái Bình Dương, quần thể rết trên đảo Phillip có thể giết và ăn thịt tới 3.700 con chim biển mỗi năm.

Hồ sơ của các nhà khoa học cho thấy: Rết đảo Phillip là loài rết độc khổng lồ, cự kỳ hung dữ. Khi trưởng thành, toàn bộ cơ thể dài 30 cm của chúng như được 'bọc thép'. Bên trong cơ thể khổng lồ, độc ác đó là dòng nọc độc cực mạnh, có thể gây chết người, được tiêm vào nạn nhân thông qua 'cặp gọng kìm' ở miệng.



Thứ khiến các nhà khoa học kinh ngạc và lưu tâm nhất là chế độ ăn khủng khiếp của những con 'quái vật nhiều chân' này.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng bằng cách săn bắt và tiêu thụ hàng nghìn con chim biển cánh đen con (Pterodroma nigripennis) mỗi năm, rết đảo Phillip là động vật săn mồi không có đối thủ trên đảo Phillip, nằm cách Australia 1.400 km về phía đông.

Các nhà nghiên cứu viết trong The Conversation: "Theo một nghĩa nào đó, rết đảo Phillip đã chiếm lấy vị trí của các loài động vật có vú săn mồi, vốn không có mặt trên đảo".

Các nhà khoa học giải thích, là loài săn mồi lớn ở biển - chim biển thường đứng ở đầu chuỗi thức ăn. Nhưng nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The American Naturalist đã chứng minh điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Các động vật chân đốt săn mồi, to lớn có thể đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn của các hệ sinh thái đảo. Và loài rết đảo Phillip đạt được điều này nhờ chế độ ăn uống rất đa dạng của nó.

Con mồi nằm bất động trong vòng kìm kẹp của 'quái vật nhiều chân'. Ảnh: Kieran Palmer / ABC.Net.Au

Không chỉ hung dữ, khổng lồ, rết đảo Phillip còn ăn tạp: Chúng giết chim non, ăn thịt tắc kè, thằn lằn bóng, dế, thậm chí cả cá.

Nhóm nghiên cứu đã dành 132 giờ để theo dõi và quan sát những con rết khi chúng săn mồi vào ban đêm.

Sau khi xem xét kỹ camera, các bản ghi âm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 48% lượng thức ăn của những kẻ săn mồi đỉnh cao này là từ động vật có xương sống - với khoảng 8% là từ chim non chim biển.

KHÔI PHỤC CÂN BẰNG SINH THÁI

Sự háu ăn của loài rết khổng lồ này thực sự rất quan trọng đối với hệ sinh thái của hòn đảo - nơi đã bị phá hủy rộng rãi khi con người biến hòn đảo thành một thuộc địa tội phạm vào năm 1788.

Cho đến tận vài thập kỷ trước, loài rết đảo Phillip rất hiếm. Sau một cuộc tìm kiếm ráo riết vào năm 1980, chỉ một vài cá thể nhỏ được tìm thấy. Trên thực tế, nó chỉ được chính thức mô tả là một loài vào năm 1984.

Sự quý hiếm của loài này vào thời đó rất có thể là do môi trường sống bị suy thoái nghiêm trọng do lợn, dê và thỏ do con người đưa đến đảo.

Từ những năm 1980, các nỗ lực bảo tồn của Vườn quốc gia Đảo Norfolk gần đó đã loại bỏ những con lợn, dê, thỏ còn lại, tạo điều kiện cho quần thể chim biển và rết phục hồi trở lại.

Kết quả? Hệ sinh thái của hòn đảo đã phục hồi trở lại và hiện đang phát triển mạnh mẽ. Và việc rết khổng lồ tiêu thụ hàng nghìn con chim hàng năm trên đảo Phillip là hoàn toàn tự nhiên, Theconversation bình luận.

Bằng cách săn mồi động vật có xương sống, những con rết phân phối các chất dinh dưỡng do chim biển mang từ đại dương và phân phối chúng quanh đảo.



Những con chim biển petrel cánh đen - có tới 19.000 cặp sinh sản trên đảo Phillip - tỏ ra kiên cường trước mức độ săn mồi này!

Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ vào ngày 3/8 trên tạp chí The American Naturalist.

Bài viết sử dụng nguồn: Livescience, Theconversation, Sciencealert