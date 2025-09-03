Năm 2023, một blogger tên Alex ở Thượng Hải (Trung Quốc) gây chú ý với câu chuyện nghỉ hưu sớm ở tuổi 36 của vợ chồng anh. Người đàn ông này cho biết họ có khoản tiết kiệm 1,4 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng), có thể kiếm được 4.000 NDT (14 triệu đồng) từ tiền lãi tiết kiệm và đầu tư mỗi tháng. Vợ chồng Alex có 2 căn hộ, một căn 49m2 để ở còn căn còn lại cho thuê, thu về 10.000 NDT/tháng (36 triệu đồng).

Hiện chi phí cố định hàng tháng của cả gia đình 4 người bao gồm tiền thuê giúp việc, học phí của con gái, chi tiêu cho mua sắm, ăn uống khoảng 14.000 NDT (50 triệu đồng). Số tiền tiết kiệm ban đầu 1,4 triệu NDT họ dự định sẽ giữ trong 20 năm.

Ảnh minh hoạ

Sau khi nghỉ hưu sớm, blogger Alex cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì “cuối cùng cũng cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống”. Anh cho biết mình có đủ thời gian để chăm sóc bản thân, đưa con gái đi chơi công viên dã ngoại, dành thời gian ngắm cảnh đẹp cùng vợ con. Đây là cảm giác thư thái Alex chưa từng có sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Trên thực tế, tuy đã có sự chuẩn bị kỹ càng thì cặp đôi này vẫn lo lắng mức độ rủi ro, bấp bênh khi sống tại một thành phố đắt đỏ như Thượng Hải. Trong tương lai rất có khả năng học phí con cái sẽ lên cao hoặc trong trường hợp họ cần khoản tiền lớn cho vấn đề sức khỏe.

Thế nhưng ở tuổi 36, sau khi đóng cửa gian hàng thương mại điện tử, Alex cho biết anh không còn đủ dũng khí làm việc cho người khác hay khởi nghiệp ở tuổi này.

“Tôi cảm thấy mình không còn trẻ nữa, đã quá tuổi để đi xin việc hay bắt đầu kinh doanh một mô hình mới, thể lực và sức khỏe đã yếu đi đáng kể. Không phải điều gì muốn làm cũng làm được nữa. Nghỉ hưu sớm giúp tôi trở thành ‘triệu phú thời gian’, không lo lắng, không vội vàng, tận hưởng từng phút giây”, Alex cho biết.

Ảnh minh hoạ

Trước đây blogger này từng muốn đưa bố mình đi du lịch nhưng sau khi bố đột ngột qua đời, anh vô cùng hối hận vì mình đã không có đủ thời gian bên cạnh gia đình. Vậy nên Alex càng muốn bù đắp điều đó cho vợ con.

Dù xác định sẽ sống lối sống tiết kiệm hơn ngày trước nhưng nam blogger vẫn hài lòng: "Tôi nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là bạn có bao nhiêu tiền mà là mong muốn của bạn đến đâu”.

Trào lưu FIRE (tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) đã len lỏi vào Trung Quốc những năm gần đây. Nhóm chia sẻ về cuộc sống tự do tài chính trên nền tảng Douban tại quốc gia này từng thu hút hơn 200.000 thành viên tham gia.

FIRE ủng hộ lối sống giảm ham muốn vật chất, sống tối giản hơn, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và quản lý tài chính hợp lý. Từ đó tích lũy đủ tài sản để nghỉ hưu càng sớm càng tốt, theo đuổi cuộc sống bản thân thực sự mong muốn.

Ảnh minh hoạ

Một số bài đăng của các thành viên từng thu hút sự chú ý giống trường hợp của blogger Alex. Như cô gái họ Phí, 30 tuổi từng làm công việc tổ chức sự kiện, mỗi tháng thu nhập 10.000 NDT (36 triệu đồng).

Thế nhưng cuộc sống của cô luôn rất áp lực khi làm thường xuyên phải làm thêm giờ. Cho đến khi phải nhập viện vì ốm nặng, cô Phí mới quyết tâm nghỉ việc và bắt đầu nghỉ hưu sớm với 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng).

Cô gái 30 tuổi ăn uống đạm bạc, chọn cách tự nấu ăn và đi tàu điện ngầm để tiết kiệm chi phí. Một tuần cô gái này chỉ tiêu 150 NDT (khoảng 550.000 đồng). Cô nhận ra ngay cả quần áo cũng trở thành đồ không cần thiết, ít quần áo đơn giản là đủ dùng, không cần mua quá nhiều.

Các cuộc gặp gỡ xã giao cũng không còn nhưng cô Phí cũng chẳng cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Ngược lại, cô gái 30 tuổi nhận thấy mình đời sống tinh thần tích cực hơn, không còn quan tâm người khác nói gì về mình nữa.

Trên thực tế, nghỉ hưu sớm vẫn cần có sự tính toán chặt chẽ để tránh các rủi ro sau này. Mỗi người có lối sống và sự lựa chọn khác nhau, các thành viên của hội nhóm nghỉ hưu sớm đều đồng tình rằng điều quan trọng là hiểu được bản thân đang cần gì và cố gắng đạt được mục tiêu mình mong muốn.