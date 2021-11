35.000 quân đại chiến từ 2 cánh: Nga chưa bật đèn xanh, Thổ đã dâng mình vào "miệng cọp"?

Phô trương sức mạnh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đang rục rịch chuẩn bị những động thái quân sự mới ở Syria nhằm chuyển hướng sự chú ý ra khỏi những vấn đề khó khăn trong nước trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2023.

Ankara đã tăng cường hiện diện quân sự ở Syria để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm năng mới, song song với việc quốc hội nước này cũng đã bật đèn xanh cho các hoạt động quân sự ở Syria trong hai năm nữa.

Ngoài sự ủy thác của quốc hội, một hoạt động tiềm năng cũng sẽ cần có "đèn xanh" từ Moscow và Washington . Nhưng ngay cả khi không có sự chấp thuận đó, Ankara vẫn huy động lực lượng như thể chiến dịch sắp xảy ra.

Theo một số thông tin, chỉ huy các nhóm nổi dậy Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã được mời tới Ankara để thông báo về "chiến thuật và chiến lược cho chiến dịch quân sự lần thứ tư" với khoảng 35.000 binh sĩ đang tiến quân từ hai cánh quân chính.

Bốn khu vực mục tiêu được cho là Tell Rifaat và Manbij ở phía bắc Aleppo và Ain Issa, Tal Tamer ở ​​phía đông sông Euphrates.

Ankara cũng đang xem xét mở rộng cuộc tấn công tới Kobani ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm cắt đứt kết nối giữa Qamishli và Manbij, đồng thời liên kết các khu vực do phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát – gồm Ras al-Ain và Tell Abyad, Jarablus, al Rai và Al Bab.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết, cuộc tấn công "nhằm phong toả hơn 2/3 biên giới dài 910 km của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria".

"Mục tiêu sẽ là đánh chiếm các khu vực phía nam thị trấn Kobani, còn được gọi là Ayn al-Arab, để kết nối các khu vực dưới sự kiểm soát ở phía tây và phía đông sông Euphrates".

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng cường hiện diện quân sự ở Marea, nơi xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa khiến hai sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng vào đầu tháng 10. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động ba đội quân tiếp viện đến khu vực này trong tuần qua.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lượng lớn quân đến Syria.

Phòng ngự thay vì tấn công?

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, sau hội nghị thượng đỉnh Sochi ngày 29/9 giữa ông Erdogan và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, số lượng phương tiện quân sự được điều động từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria đã lên tới khoảng 555 chiếc.

Vào ngày 26/10, một đoàn xe quân sự gồm 30 đến 50 chiếc đã tiến vào Syria từ làng Kafr Lusin để củng cố các chốt quan sát của quân đội đóng ở phía bắc Idlib. Tâm điểm dường như là núi Jabal Zawiya, nơi một cuộc tấn công tiềm tàng của chính phủ Syria có thể sẽ giành lại đường cao tốc M4 quan trọng.

Do đó, các đợt tiếp viện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền nam Idlib có thể nhằm ngăn chặn một động thái thúc đẩy quân sự tiềm tàng đến từ các lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn, chứ không phải là một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho biết, quân chính phủ Syria đã ban bố tình trạng báo động cao chưa từng có đối với một số địa điểm, trong đó có căn cứ không quân Taftanaz, Binnish và Sarmin.

Tuy nhiên, ở góc độ khác, các hoạt động quân sự đang diễn ra lại cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đang muốn một cuộc tấn công mới.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển xe bọc thép và thiết bị hạng nặng tới Tell Abyad kể từ ngày 22/10. Theo nhật báo al-Watan của Syria, Ankara và các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đang tập trung vào Tal Tamer.

Các nguồn tin đối lập cho biết những ngày sắp tới sẽ chứng kiến ​​thêm quân tiếp viện từ các khu vực chiến dịch Lá chắn Euphrates và Cành Ô liu do phe đối lập nắm giữ gửi đến Tell Abyad và Ras al-Ain ở các khu vực thuộc chiến dịch Mùa xuân Hòa bình.

Chiếm giữ Tell Rifaat từ lâu đã nằm trong chương trình nghị sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc có được thị trấn này sẽ mở ra các mặt trận mới chống lại người Kurd và quân chính phủ Syria, cũng như lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn ở Zehra và Nubbul.

Trong khi đó, các chiến dịch không kích của Nga đã mở rộng tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và ngoài lực lượng tăng viện ở Tell Rifaat và căn cứ không quân Minnig, quân đội chính phủ Syria đã được điều động đến một số ngôi làng ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo, bao gồm Tal Madiq và Tal Zawayan.

Các lực lượng chính phủ Syria ở phía bắc Aleppo được cho là đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Tuy nhiên, bất chấp các hoạt động quân sự căng thẳng trên bộ, một chiến dịch tấn công mới dường như là một viễn cảnh xa vời đối với Ankara khi chưa đảm bảo được sự cho phép của Nga và Mỹ.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thể dỡ bỏ một số trạm quan sát quân sự dọc phía nam đường cao tốc M4 để đổi lại việc Nga bật đèn xanh cho việc điều động ở Syria. Ở phía bên kia, Ankara cho đến lúc này cũng không đạt được sự đồng nhất với Washington.