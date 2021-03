35 người Trung Quốc lưu trú tại khách sạn ở Sài Gòn: Khởi tố, bắt giam chủ khách sạn và 2 người khác

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Anh Tài Trần Anh Tài (47 tuổi, ngụ quận 10), Đổng Duy Trị (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (34 tuổi) về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".



Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Nhóm đối tượng trên được xác định đã cấu kết với nhau, cho 35 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại khách sạn Symphony để sang An Giang rồi qua Campuchia được cơ quan chức năng phát hiện vào ngày 6/3.

Khoảng 1h30 ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 1 kiểm tra hành chính xe ô tô do Đ.D.T điều khiển đang đậu trước khách sạn Symphony, công an phát hiện trên xe có 13 người nước ngoài.

Đ.D.T khai nhận chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú. Tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Symphony, phát hiện thêm có 22 người nước ngoài đang lưu trú, không khai báo.

Kết quả làm việc ban đầu xác định số người trên đều là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Làm việc với công an, Hoàng (chủ khách sạn) cho hay đã cấu kết với Trị, Tài để đưa số người Trung Quốc về khách sạn Symphony lưu trú rồi tiếp tục đưa đi An Giang, sang Campuchia để thu lợi bất chính.