34 tuổi quyết nghỉ hưu sớm, người đàn ông vỡ mộng vì thu nhập thụ động ‘teo tóp’, tiền cạn nhanh, vội đi làm lại nhưng bất thành: ‘Giá như tôi làm điều này’

Sam Dogen nghỉ hưu vào năm 2012, khi mới 34 tuổi. Vợ anh nghỉ sau vài năm, ở tuổi 35 vào năm 2015. Từ đó, gia đình họ sống chủ yếu nhờ thu nhập thụ động và các khoản đầu tư.

Năm 2023, Sam Dogen mua một căn nhà đắt đỏ ở San Francisco, dù không thực sự cần thiết. Quyết định này khiến anh rơi vào tình cảnh tài chính eo hẹp, với thu nhập thụ động giảm và tiền mặt cạn dần. Là một gia đình bốn người với hai con nhỏ, anh bắt đầu cảm thấy bất an.

Nhìn lại, Sam Dogen nhận ra nghỉ hưu sớm không phải là lựa chọn tối ưu. Giờ đây, ở tuổi 48, nếu được khuyên chính mình năm 34 tuổi, anh ấy sẽ nói: “Hãy làm việc thêm vài năm và tìm môi trường làm việc mới.” Anh cũng khuyên những ai đang cân nhắc nghỉ hưu sớm nên tìm gặp những người từng trải để hỏi: “Nếu làm lại, bạn sẽ thay đổi điều gì?”

Nếu tiếp tục làm việc từ 2012 đến 2017, thời điểm thị trường bất động sản và chứng khoán tăng trưởng mạnh, Sam Dogen có thể đã tích lũy thêm 1 triệu USD. Với tỷ suất sinh lời 4%, số tiền này có thể tạo ra 40.000 USD thu nhập thụ động mỗi năm, giúp anh ấy an tâm hơn về tài chính.

Thay vì nghỉ sớm, anh ấy có thể xin chuyển sang văn phòng ở London hoặc Hong Kong. Một môi trường mới với đồng nghiệp, khách hàng và trải nghiệm khác biệt có thể khiến Sam Dogen tìm lại niềm vui trong công việc. Anh ấy sẽ không phải băn khoăn về cảm giác làm việc ở châu Á hay châu Âu.

Nỗi lo không đủ khả năng chăm lo cho gia đình luôn khiến Sam Dogen trăn trở. Để mua căn nhà mới, anh phải bán bớt cổ phiếu và trái phiếu, khiến thu nhập thụ động giảm từ 380.000 USD xuống còn 230.000 USD. Anh ấy không ngừng tìm cách khôi phục dòng tiền để cảm thấy an toàn hơn.

Nỗi lo này không chỉ dừng ở tiền bạc. Nó còn là cảm giác mất đi mục đích sống. Một rủi ro lớn của nghỉ hưu sớm là khó quay lại thị trường lao động. Cuối năm 2023, Sam Dogen thử làm bán thời gian cho một công ty FinTech. Việc quay lại làm việc, kiếm tiền và hòa nhập với đồng nghiệp mang lại cảm giác tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ sau bốn tháng, anh ấy quyết định dừng lại. Những cuộc họp không hiệu quả, sự quản lý chi li và mâu thuẫn công sở khiến anh không muốn tiếp tục.

Sam Dogen

Về mặt tài chính, nghỉ hưu sớm có thể khiến Sam Dogen thiệt thòi, nhưng về tinh thần, anh ấy cảm thấy giàu có hơn bao giờ hết. Điều giá trị nhất là thời gian dành cho con cái. Khi còn làm việc 60 giờ mỗi tuần với áp lực liên tục, anh không dám nghĩ đến việc có con. Nhờ nghỉ sớm, Sam Dogen đã ở bên hai con trong suốt 5 năm đầu đời.

Tuy nhiên, khi có con, nhu cầu kiếm tiền và xây dựng vị thế để chăm lo cho gia đình trở nên mạnh mẽ hơn. Anh nhận ra việc kết hợp nuôi con và theo đuổi mục tiêu FIRE (Tự do tài chính, Nghỉ hưu sớm) là một bài toán khó. Những ai muốn thử sức cần lập kế hoạch kỹ lưỡng.

Sam Dogen khuyên những người muốn nghỉ hưu sớm nên thử sống với 50% hoặc tối đa 80% thu nhập trong 6 đến 12 tháng. Bài kiểm tra này giúp đánh giá liệu bạn có thể duy trì lối sống mong muốn chỉ với thu nhập thụ động và đầu tư hay không. Nếu cảm thấy khó khăn, anh ấy gợi ý nên tiếp tục làm việc, tích lũy thêm và đầu tư thêm.

Anh khuyến khích tìm hiểu thông tin từ các nguồn như blog, podcast hoặc sách về nghỉ hưu sớm để chuẩn bị tốt hơn.

Thay vì nghỉ việc đột ngột, Sam Dogen khuyên nên tích lũy đủ tiền. Đây là “tấm đệm” tài chính giúp quá trình chuyển sang nghỉ hưu sớm bớt áp lực. Anh từng gặp nhiều người nghỉ hưu sớm nhưng chỉ sau vài tháng đã vội vã quay lại làm việc vì lo lắng tài chính.

Sam Dogen chia sẻ câu chuyện của mình trên blog “Financial Samurai” và trong các cuốn sách anh viết. Đó là minh chứng cho sự dũng cảm theo đuổi tự do tài chính, và dù không hoàn hảo, mọi thứ đã phần nào ổn thỏa.

Theo Business Insider