32 giờ phá án

Căn cứ các tài liệu thu thập được, đến ngày 16-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lâm Tùng (sinh năm 1983; quê quán Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ; thường trú ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dựng chân dung đối tượng

9h ngày 12-10, người dân sinh sống tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba phát hiện những dấu hiệu bất thường tại nhà của Khuất Văn Ba (SN 1967, trú tại khu 8), một đối tượng nghiện ma túy. Khi một số người vào bên trong thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ do Thượng tá Phạm Quang Hưng, Phó trưởng Phòng phụ trách đã khẩn trương phối hợp với Công an huyện Thanh Ba và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh có mặt tại hiện trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường vụ án.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân bị tử vong do hung thủ dùng vật tày đánh vào vùng gáy, sau đó siết cổ dẫn đến tử vong; chiếc xe máy BKS 19K1-145.52 hằng ngày nạn nhân thường sử dụng bị mất.

Một cuộc họp dưới sự chủ trì của Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng được triển khai. Diện rà soát tập trung vào các đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có tiền án, tiền sự.

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Ba đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Nguyễn Lâm Tùng.

Nhân thân đối tượng Tùng được mũi công tác của Thượng tá Phạm Quý Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và các trinh sát tỉ mỉ dựng lên. Tùng là đối tượng từng có tiền án, nghiện ma túy. Tháng 4-2019, sau khi chấp hành xong bản án 8 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng trở về địa phương, có quan hệ với các con nghiện ma túy ở thành phố Yên Bái và huyện Thanh Ba.

Về mặt họ hàng, Tùng gọi nạn nhân Ba là cậu họ. Thời gian gần đây, đối tượng thường xuyên qua lại với Ba. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát còn phát hiện trước đó (ngày 8-10, ông Ba có bán vườn cây bạch đàn được 36.400.000 đồng)...

Với thông tin thu thập trên, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thanh Ba nhận định do không có tiền mua ma túy để sử dụng nên Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Về phần Tùng, sau khi vụ trọng án xảy ra, đối tượng cũng biến mất khỏi địa phương, cắt đứt quan hệ với người thân trong gia đình.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng (dấu x).

Từ nhận định trên, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn. Trong quá trình này, tổ công tác được anh Nguyễn Đình Lập, chủ cửa hàng mua bán, sửa chữa xe máy ở tại thuộc khu 4, thị trấn Thanh Ba cho biết:

Tầm 20h cùng ngày, có một thanh niên khoảng gần 40 tuổi, mặc áo mưa đi chiếc xe máy Wave màu đỏ-đen, BKS 19K1-145.52, mặc áo mưa màu tím, đội mũ cối màu xanh, đeo khẩu trang, mặc quần bò xắn ngang gối đến cửa hàng của anh Lập bán chiếc xe có giấy tờ đăng ký mang tên Khuất Văn Ba. Vì đối tượng bán xe không có giấy tờ nên anh Lập không mua. Lời khai của anh Lập về thanh niên trên có nhiều đặc điểm giống với đối tượng Tùng. Từ đây, cơ quan điều tra tập trung các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng Tùng.

Lần theo manh mối

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì tổ công tác của hai đơn vị nghiệp vụ phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân Ba được dựng gần UBND thị trấn Thanh Ba. Lần tìm theo hành trình trốn chạy của đối tượng, cơ quan điều tra xác định: Khoảng 2h ngày 13-10, đối tượng Tùng nghỉ ở nhà nghỉ Quỳnh Trang thuộc tổ 5, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Tiếp đó, đến khoảng 12h30 ngày 13-10 cơ quan điều tra xác định được vào khoảng 9h ngày 12-10 Tùng xuất hiện tại quán ăn sáng Gia Hân thuộc tổ 4, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Đối tượng sau đó bắt xe khách của nhà xe Trường Huệ chạy tuyến thành phố Yên Bái - Nghĩa Lộ, đây là một tuyến xe khách đường dài, có nhiều điểm dừng đỗ đi các địa danh khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng chỉ nơi lấy hung khí gây án.

Vụ án tưởng chừng đi vào bế tắc thì đến 15h ngày 13-10, Cơ quan CSĐT có manh mối đối tượng Tùng xuất hiện tại quán cơm, cửa hàng cắt tóc tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Nhận định đối tượng chưa thể đi xa, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Nghĩa Lộ thu thập thông tin, dựng các mối quan hệ của Tùng, trong đó có số bạn tù của Tùng trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca; rà soát toàn bộ hệ thống nhà nghỉ, nhà trọ, các người nghiện ma túy trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

Đến 17h ngày 13-10, các đơn vị nghiệp vụ xác định được Tùng trọ tại nhà nghỉ Bảo Long 1 thuộc tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi có thông tin trên, cơ quan điều tra đã tổ chức vây bắt và khống chế được Tùng khi đang đi bộ trên đường phố khu chợ trung tâm thị xã Nghĩa Lộ.

Kiểm tra phát hiện trên người Tùng thu giữ 2 kim tiêm chưa sử dụng, 1 cục chất bột màu trắng (nghi là ma túy), 1 điện thoại di động Nokia màu đen, đã cũ và 670.000 đồng.

Tại Cơ quan công an, Tùng khai nhận hành vi phạm tội: Khoảng 18 giờ ngày 11-10, Tùng đang ở nhà anh Chu Huy Hạnh (SN 1968, ở khu 6, xã Đồng Xuân, Thanh Ba) là bạn nghiện ma túy với Tùng thì nhận được điện thoại của anh Khuất Văn Ba hỏi mua ma túy. Tùng đồng ý, sau đó khoảng 15 phút thì ông Ba đi xe máy biển kiểm soát 19K1-145.52 đến nhà Chu Huy Hạnh đón Tùng vào nhà mình.

Khi ông Ba lấy ví tiền trong túi cất vào hòm lúa, Tùng đã nhìn thấy nên nảy ý định cướp tài sản. Tùng chọn thời điểm gây án là lúc Ba đang chích ma túy đã bất ngờ dùng chiếc gậy đánh nạn nhân tử vong.

Do biết ông Ba để ví bên trong có tiền ở trong hòm gỗ đặt trong gian bếp nên sau khi gây án, đối tượng lục ví lấy đi 6,7 triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên Khuất Văn Ba, vứt ví da lại trong hòm gỗ rồi dắt xe máy Honda Wave RSX màu đỏ đen, BKS: 19K1-145.52 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 18h 30 cùng ngày, Tùng đem xe máy của ông Ba đến cửa hàng của anh Lập ở khu 4, thị trấn Thanh Ba để bán nhưng anh Lập không mua. Không bán được xe, Tùng mang đến dựng ở sân UBND thị trấn Thanh Ba rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng bị bắt sau 32 giờ gây án.

Ngay sau khi có tiền cướp được của ông Ba, Tùng gọi điện cho Lê Huy Bình (SN 1981, ở khu 7, xã Đồng Xuân, Thanh Ba) rủ Bình đi mua ma túy.

Sau đó, Tùng đi taxi lên đón Bình tại nhà Bình ở khu 7, xã Đồng Xuân, Thanh Ba, Tùng và Bình cùng nhau đi sang địa phận xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng để mua ma túy. Tại đây, Bình đã liên lạc với Nguyễn Quang Hoàn (SN 1976, trú tại khu 1, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) mua 1 gói heroin.

Khoảng hơn 00h ngày 12-10, Tùng đến quán ăn đêm thuộc xã Âu Lâu, TP Yên Bái nhờ Hoàng Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Hợp Minh, TP Yên Bái) gọi xe taxi đón đến nhà nghỉ Quỳnh Trang thuộc khu 4, phường Hợp Minh, TP Yên Bái thuê phòng 308 để ngủ nghỉ, tại đây Tùng vứt toàn bộ giấy tờ của ông Khuất Văn Ba vào gầm tủ gỗ của phòng 308 với mục đi tiêu hủy chứng cứ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ dẫn giải đối tượng Nguyễn Lâm Tùng đến hiện trường vụ án.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Hoàn (SN 1976, ở khu 1, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ). Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 6 gói ma túy có trọng lượng 6,59 gam heroin.

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Lý Thị Giang (SN 1984, ở xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), tạm giữ 6 gói có trọng lượng 2,519 gam heroin. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Như vậy, chỉ trong 32 giờ, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương biểu dương, ghi nhận.