3 việc phụ nữ cần làm ngay khi thức dậy để đẩy lùi lão hóa

Buổi sáng là thời điểm khởi đầu ngày mới, cũng như là lúc để duy trì sức khỏe và đẩy lùi lão hóa. Theo Đông y, khi mặt trời mọc là thời điểm âm khí suy và dương khí thịnh, cho nên hãy tận dụng làm những thói quen tốt để cải thiện khí huyết trong cơ thể. Từ đó tạo nền móng cho sự trường thọ và cải thiện ngoại hình.

Theo Andrew Huberman – tiến sĩ thần kinh học tại Đại học Stanford (Mỹ), thói quen vào mỗi sáng có thể tác động tới sự lão hóa và thể trạng. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông cho biết có 3 việc cần làm khi thức dậy sẽ giúp cơ thể minh mẫn và tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài, đặc biệt là giúp bạn trông rạng rỡ hơn.

Duy trì 3 thói quen này mỗi sáng có thể đẩy lùi lão hóa.

3 thói quen đẩy lùi lão hóa cần làm ngay khi thức dậy

1. Mở cửa đón nắng sớm, ra ngoài tắm nắng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mở cửa vào buổi sớm mai không chỉ đón ánh nắng vào nhà mà còn giúp lưu thông không khí, giúp tâm trí thoải mái minh mẫn hơn. Thêm vào đó, ánh nắng mặt trời còn giúp điều chỉnh chu kỳ nghỉ ngơi - thức giấc thông qua việc kích thích đồng hồ sinh học.

Bên cạnh đó, ánh nắng ban mai cũng là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên, giúp tinh thần vui vẻ và sản xuất serotonin – một hormone có chức năng giữ cho cơ thể luôn tích cực. Ánh nắng còn giúp tăng cường việc tạo ra tế bào T – một loại tế bào bạch cầu (WBC) có khả năng tiêu diệt virus và vi khuẩn bên trong cơ thể.

Tiến sĩ Andrew cho biết, thời điểm thích hợp để tắm nắng là từ 6 đến 8 giờ sáng. Lúc này tia hồng ngoại và tia cực tím rất yếu, thích hợp để thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nếu quá thời gian này thì bạn không nên tắm nắng nữa, phải thoa kem chống nắng và mặc kín để bảo vệ làn da khi ra ngoài.

2. Làm căng cơ thể và tập thể dục

Không cần phải vận động nặng quá mức khi vừa thức dậy, bạn chỉ cần tập một vài động tác nhẹ như gập người, vươn vai, nghiêng đầu nhiều phía… cũng đủ cho cơ thể thư giãn và xua tan sự mệt mỏi. Tập thể dục buổi sáng cũng là cách giúp cơ thể nóng lên và tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt mỡ thừa và giảm cân.

"Khi ngủ thì cơ thể sẽ nằm trong nhiều tư thế khác nhau, khiến các khối cơ bắp bị mỏi và cản trở khả năng lưu thông khí huyết. Việc tập một vài động tác như xoay người, vươn vai hay tập thể dục có thể hóa giải điều này, giúp bạn đỡ nhức mỏi và cảm thấy minh mẫn hơn để bắt đầu ngày mới" – tiến sĩ Andrew khẳng định.

Vươn vai và ra ngoài tập thể dục là cách tốt nhất để trì hoãn lão hóa.

Có nhiều hình thức tập thể dục phù hợp với nhiều người, chẳng hạn như tập gym, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, yoga… Nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng đều là những hình thức vận động tuyệt vời, giúp cơ thể khỏe mạnh và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Tập thể dục luôn là cốt lõi của sự trường thọ và trẻ lâu.

3. Uống 1 cốc nước chanh ấm

Sau một đêm ngủ dài thì cơ thể đang trong tình trạng mất nước. Khi vừa thức dậy, uống ngay 1 cốc nước chanh ấm sẽ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, cải thiện trao đổi chất. Nhờ đặc tính giải độc tuyệt vời mà nước chanh luôn được coi là biện pháp đơn giản, rẻ tiền trong việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Theo một nghiên cứu năm 2011 trên tạp chí Journal of Epidemiology, chanh sở hữu nhiều chất chống oxy hóa có khả năng chống lại quá trình gây hại của gốc tự do. Nếu cơ thể quá nhiều gốc tự do, chúng sẽ đẩy mạnh quá trình lão hóa và khiến bạn già nua xuống sắc nhanh chóng, chưa kể còn gây một số loại bệnh như ung thư.

1 cốc nước chanh ấm mỗi sáng có thể cải thiện trao đổi chất.

Thêm vào đó, vitamin C trong chanh còn có khả năng duy trì sự tươi trẻ cho làn da, chữa lành vết thương, tốt cho máu và phòng ngừa bệnh tật. Bạn nên sử dụng nước ấm rồi vắt 1 lát chanh vào, nếu có điều kiện hãy cho thêm mật ong để tăng cường lợi ích. Những bệnh nhân tiểu đường nên uống mỗi sáng sẽ kiểm soát đường huyết tốt.