3 sự thật về oral sex có thể khiến bạn ngạc nhiên

Trước đây, oral sex (quan hệ tình dục bằng miệng) ít khi được nhắc tới, nếu có cũng là một cách kín đáo. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể đọc về oral sex trên nhiều trang tin tức cũng như các cuộc nói chuyện hằng ngày.

Theo một bài viết trên Web MD, hầu hết người Mỹ có một số trải nghiệm về quan hệ tình dục bằng miệng, bắt đầu từ những năm thiếu niên.

Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ, thực hiện từ năm 2006 đến năm 2008, gần một nửa thanh thiếu niên và gần 90% người trưởng thành trong độ tuổi 25-44 đã từng quan hệ tình dục bằng miệng với người khác giới.

Quan hệ tình dục bằng miệng có thể là một phần thú vị và lành mạnh trong mối quan hệ của người lớn. Nhưng có một số điều nhiều người không biết về oral sex. Dưới đây là 3 sự thật có thể khiến bạn ngạc nhiên.

1. Quan hệ tình dục bằng miệng có liên quan đến ung thư vòm họng.

Giờ đây, chúng ta có thể đọc về oral sex trên nhiều trang tin tức cũng như các cuộc nói chuyện hằng ngày. (Ảnh minh họa)

Ung thư? Đúng vậy, bạn có thể bị ung thư vòm họng khi quan hệ tình dục bằng miệng, Giám đốc Y tế của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bác sĩ Otis Brawley, cho biết.

Không phải quan hệ tình dục bằng miệng gây ung thư mà virus HPV mới là ‘thủ phạm’. HPV có thể lây truyền từ người này sang người khác khi quan hệ tình dục, bao gồm cả quan hệ tình dục bằng miệng.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số bệnh ung thư hầu họng và amidan có thể do một loại HPV gây ra. HPV là một virus phổ biến, nhưng không phải lúc nào nó cũng gây ung thư. Tuy nhiên, nếu bạn không tiếp xúc với HPV khi quan hệ tình dục bằng miệng, bạn sẽ không có nguy cơ bị ung thư.

[Đọc thêm: Mất bao lâu để phụ nữ 'lên đỉnh'? Câu trả lời có thể khiến quý ông bất ngờ]

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England vào năm 2007 cho thấy nguy cơ ung thư hầu họng cao hơn ở những người đã quan hệ tình dục bằng miệng với ít nhất sáu đối tác khác nhau.

Vẫn chưa rõ có bao nhiêu người bị nhiễm trùng HPV ở họng do quan hệ tình dục bằng miệng, hoặc bao nhiêu người trong số họ bị ung thư hầu họng, Brawley nói thêm.

Cả nam giới và phụ nữ đều có thể bị nhiễm trùng HPV ở cổ họng. Brawley nói: "Nguy cơ này không phân biệt giới tính".

Brawley nói rằng vẫn chưa rõ phương pháp phòng ngừa tốt nhất là gì, nhưng "về mặt nhận thức của cộng đồng, thông tin này chắc chắn nên được cung cấp cho mọi người".

2. Quan hệ tình dục bằng miệng giúp một số mối quan hệ tốt hơn và một số mối quan hệ xấu đi.

Quan hệ tình dục bằng miệng gây căng thẳng cho một số cặp đôi nhưng cũng có thể tăng cường sự gần gũi cho những cặp đôi khác (Ảnh minh họa)

Ở người trưởng thành, quan hệ tình dục bằng miệng gây căng thẳng cho một số cặp đôi nhưng cũng có thể tăng cường sự gần gũi cho những cặp đôi khác, tiến sĩ/nhà trị liệu tình dục người Mỹ Louanne Cole Weston, nói.

"Một số người sẽ không muốn được người khác thực hiện oral sex với mình vì họ lo lắng về phản ứng của đối tác", Weston nói.

"Một số người khác không muốn oral sex vì họ cảm thấy bị kiểm soát".

Ngược lại, đối với một số cặp đôi, trải nghiệm quan hệ tình dục bằng miệng như một "yếu tố giúp tăng cường mối quan hệ" và "một kết nối rất mật thiết" với bạn tình, Weston nói.

3. Quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn là phổ biến, nhưng có những rủi ro.

"Oral sex không phải tình dục an toàn", Warren nói. "Quan hệ tình dục bằng miệng an toàn hơn, nhưng chắc chắn không phải an toàn 100%". (Ảnh minh họa)

Theo Terri Warren, chủ sở hữu của một phòng khám tư chuyên về bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) ở Mỹ, nguy cơ mắc STD do quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn thường thấp hơn nhiều so với rủi ro do quan hệ tình dục qua đường âm đạo hoặc hậu môn không an toàn.

Tuy nhiên, các bệnh STD, bao gồm HIV, herpes, giang mai, lậu, HPV và viêm gan virus, có thể lây truyền qua quan hệ tình dục bằng miệng.

[Đọc thêm: Những việc không nên làm khi đói: Bất ngờ ngay từ điều số 1]

"Oral sex không phải tình dục an toàn", Warren nói. "Quan hệ tình dục bằng miệng an toàn hơn, nhưng chắc chắn không phải an toàn 100%".

Rủi ro khi oral sex phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng bạn tình, giới tính và những hành vi quan hệ tình dục bằng miệng cụ thể.

Sử dụng biện pháp bảo vệ, ví dụ như bao cao su, có thể làm giảm nguy cơ mắc STD.

Nhưng hầu hết mọi người không sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục bằng miệng. Điều này được chứng minh qua các cuộc khảo sát quy mô lớn về thanh thiếu niên và người lớn có hoạt động tình dục.

Nguyên nhân có thể là do nhiều người không biết rằng STD có thể lây lan qua đường oral sex. Hoặc nếu có biết, họ cũng không thấy nguy cơ sức khỏe quá nghiêm trọng, Warren nói.

Lời khuyên của Warren về việc sử dụng phương pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục bằng miệng phụ thuộc vào từng đối tượng. Thông thường, việc thực hiện oral sex với bạn tình nam mà không có bao cao su sẽ nhiều rủi ro hơn các hình thức quan hệ tình dục bằng miệng khác, Warren nói.

Warren nói: "Còn nếu một người đàn ông quan hệ tình dục bằng miệng với một người phụ nữ, tôi coi đó là một sự tiếp xúc có nguy cơ thấp. Nhưng nếu bạn tình thường xuyên của một phụ nữ bị herpes miệng, thì đó là một câu chuyện khác".

(Nguồn: Web MD)