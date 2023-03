3 người nước ngoài bị khởi tố bắt tạm giam tại TP.HCM

Các đối tượng người Malaysia được đưa về trụ sở cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người Malaysia, gồm: Leaw Boon Kiat (34 tuổi), Thong Joon Kin (32 tuổi), Gan Ban Lee (42 tuổi), về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". 3 người này đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia thực hiện hoạt động lừa đảo, mặc dù biết nhiều người trong số đó đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam. Các quyết định và lệnh đều được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Công an khám xét nơi các đối tượng "giam lỏng" 30 công dân Indonesia (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 12/3, Sở Ngoại vụ TP.HCM thông báo cho cơ quan điều tra về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" tại một tòa nhà trên đường Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh và cưỡng ép thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP đã lập tức chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị để làm rõ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt được 6 đối tượng người Malaysia về trụ sở cơ quan điều tra phối hợp làm việc

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật từ các đối tượng (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan điều tra, những người Malaysia này khai nhận: Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo giới thiệu việc làm nhằm dụ dỗ 30 người Indonesia trên đến Việt Nam. Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 người Indonesia trên đã bị những người Malaysia thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về giam lỏng tại tòa nhà có địa chỉ tại số 455 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh. Sau đó những người Malaysia cưỡng ép người bị giam lỏng giả danh cơ quan công tố Indonesia gọi điện cho nhiều người ở quốc gia này, yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản./.