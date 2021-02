3 người đăng văn bản giả mạo Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh nghỉ học

Ngày 16/2/2021, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã phát hiện một số tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải, chia sẻ thông tin có hình thức dạng văn bản giả mạo Công văn của UBND tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn được tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19.

Văn bản giả mạo lan truyền trên mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã tiến hành xác minh, truy vết, bước đầu phát hiện 3 tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin trên, gồm: Tài khoản "Quỳnh Nga" do đối tượng B. T. Q. N. (trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên) là chủ tài khoản; tài khoản "Bích Ngọc" do đối tượng N. T. B. (trú tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên) là chủ tài khoản và trang fanpage "Yêu con người Phú Lương" do B. V. N. (trú tại huyện Phú Lương) là quản trị.



Qua đấu tranh, khai thác, cả 3 đối tượng thừa nhận, do lấy thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng tính chính xác, sau đó đăng tải, chia sẻ, mục đích thông báo cho mọi người biết lịch nghỉ học của học sinh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Hiện phòng An ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục xác minh, mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.