3 loại gia vị ăn nhiều rất hại cho giấc ngủ, “đánh cắp” tuổi thọ nhưng người trẻ hiếm ai không thích

Gia vị là "linh hồn" của nhiều món ăn nhưng không nên nêm nếm bừa bãi, không kiểm soát lượng ăn. Nếu lạm dụng, một số loại gia vị lại âm thầm phá vỡ đồng hồ sinh học, "phá hoại" giấc ngủ của bạn. Chưa kể còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ. Tiêu biểu như 3 loại gia vị dưới đây:

1. Ớt

Cảm giác cay nồng là niềm đam mê khó bỏ với nhiều người, nhưng hoạt chất Capsaicin trong ớt lại là chất kích thích khiến cơ thể “tăng nhiệt”. Để ngủ sâu, nhiệt độ cơ thể cần giảm tự nhiên, nhưng Capsaicin lại làm điều ngược lại, khiến cơ thể nóng lên, gây khó ngủ và dễ thức giấc giữa đêm.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu trên International Journal of Psychophysiology cho thấy, ăn đồ cay sát giờ ngủ làm giảm rõ rệt thời gian ngủ sâu. Ngoài ra, ớt dễ gây ợ nóng, trào ngược axit và rối loạn tiêu hóa nếu ăn thường xuyên vào buổi tối. Nguy hiểm hơn, ớt hoặc bột ớt bị mốc có thể chứa độc tố Aflatoxin - chất gây ung thư gan được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo. Về lâu dài, thói quen ăn cay không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn rút ngắn tuổi thọ do ảnh hưởng gan và hệ tiêu hóa.

2. Đường

Đường là gia vị phổ biến nhưng lại gây rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng nếu ăn nhiều. Khi ăn nhiều vào buổi tối, đường huyết tăng nhanh rồi tụt đột ngột, khiến cơ thể phản ứng bằng cách tiết hormone Adrenaline và Cortisol. Hai hormone này làm tim đập nhanh, thần kinh căng thẳng, khiến bạn tỉnh táo thay vì thư giãn để ngủ.

Nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition chứng minh, chế độ ăn nhiều đường làm giảm giấc ngủ sâu và tăng tần suất thức giấc trong đêm. Thiếu ngủ kéo dài làm rối loạn nhịp sinh học, dẫn đến béo phì, tiểu đường type 2 và viêm mạn tính - những yếu tố được xem là “kẻ đánh cắp tuổi thọ”. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo, nên giới hạn lượng đường bổ sung mỗi ngày ở mức 25-36g để bảo vệ tim mạch và giấc ngủ.

Ảnh minh họa

3. Muối

Muối là gia vị thường bị lạm dụng trong bữa ăn mặn. Khi tiêu thụ quá nhiều, cơ thể buộc phải giữ nước để cân bằng nồng độ Natri, làm tăng thể tích máu và huyết áp. Tình trạng này khiến tim hoạt động căng thẳng, mạch máu co cứng, dẫn đến khó ngủ, ngủ chập chờn và dễ tỉnh giấc.

Các nghiên cứu đăng trên Sleep cho thấy chế độ ăn mặn có thể gây hoặc làm nặng thêm chứng ngưng thở khi ngủ. Natri dư thừa khiến dịch lỏng tích tụ quanh đường hô hấp trên, gây ngáy to và thiếu oxy từng đợt trong đêm. Thiếu oxy kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và giảm tuổi thọ.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.300 mg Natri mỗi ngày, tương đương khoảng 1 thìa cà phê muối. Giảm mặn không chỉ giúp bạn ngủ sâu hơn mà còn là cách đơn giản nhất để giữ cho tim và não luôn khỏe mạnh.