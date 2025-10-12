3 cụ bà U70 quyết bán hết nhà cửa, hùn tiền mua biệt thự cùng nhau dưỡng già: “Con tôi bảo tôi dở hơi”

Sau 7 năm sống một mình ở tuổi xế chiều, bà Andrea Hargreaves (70 tuổi) - Một cựu nhà báo người Anh, đưa ra một quyết định táo bạo: Cùng hai người bạn thân mua một ngôi nhà để dọn về sống với nhau.

Để làm được điều đó, mỗi người phải bán đi căn nhà mà họ đã dành dụm gom góp cả đời mới mua được, đồng thời vét hết tiền tiết kiệm, mới đủ tiền một căn biệt thự cổ. Khi bà Hargreaves thông báo kế hoạch này với các con, phản ứng đầu tiên bà nhận được là sự sửng sốt.

“Nó hét vào mặt tôi rằng mẹ bị mất trí rồi sao. Làm sao 3 bà cụ có thể sống với nhau được. Đây thật sự là một quyết định dở hơi” - Bà Hargreaves kể lại.

Bà Hargreaves (ở giữa) cùng 2 người chị em của mình trước căn biệt thự cổ mà cả 3 hùn tiền để mua

Trong suy nghĩ của bà, việc các con phản ứng, ngăn cản bà bán nhà để sống cùng bạn bè là điều dễ hiểu, nếu đặt mình vào góc nhìn của chúng. Chính bản thân bà Hargreaves cũng từng băn khoăn trước khi quyết định sẽ bán nhà, để sống cùng 2 người bạn già. Sau 7 năm góa chồng, bà đã quen với việc sống 1 mình, ngôi nhà bà bán đi cũng là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm. Bán nó đi, chẳng khác nào rời bỏ một phần cuộc sống cũ.

Thế nhưng, nỗi cô đơn đôi khi khiến bà Hargreaves cảm thấy… chán sống. Chính vì thế, khi hai người bạn của bà: Sally Mae Joseph (65 tuổi) và Lyn Sands (66 tuổi) đề xuất ý tưởng mua nhà sống chung, cùng nhau dưỡng già, bà Hargreaves cảm thấy mình như đã tìm được lối thoát ở tuổi xế chiều.

“Tôi hiểu các con mình lo lắng điều gì, nhưng tôi quyết định mặc kệ chúng. Con cái sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng ta đâu” - Bà Hargreaves nói.

Thông báo và trấn an các con xong, bà Hargreaves cùng 2 người bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch cùng nhau dưỡng già. Nhưng trước đó, cả 3 cũng bàn bạc kỹ với nhau rằng nếu sống chung mà cảm thấy không hợp, họ sẽ bán căn biệt thự, số tiền sau đó sẽ chia theo số vốn mà từng người góp vào. Trong trường hợp có người “rời đi trước”, hoặc khi cả 3 đã qua đời, các con sẽ được hưởng thừa kế căn nhà, tỷ lệ thừa kế cũng tương đương tỷ lệ tiền mà từng người góp vào.

Căn biệt thự có 4 phòng ngủ lớn, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, dư sức để 3 cụ bà sinh hoạt.

Sau khoảng 2 tháng làm việc cùng luật sư, 3 người bạn chính thức dọn vào tổ ấm mới. Họ thống nhất mỗi người được “đòi hỏi” một điều: Bà Sally Mae muốn cải tạo gara thành xưởng vẽ; bà Lyn mong duy trì lối sống xanh, tự trồng rau; còn bà Hargreaves chỉ cần được mang theo toàn bộ đồ đạc ở nhà cũ vào căn biệt thự.

Nhưng sự bất đồng mà cả 3 không ngờ tới lại nằm ở những bức tranh treo tường. Làm sao để nói với người kia rằng bức tranh phong cảnh giá 5 bảng Anh (khoảng 180 nghìn đồng), từ năm 1967 không hợp với phòng khách? Cuối cùng, họ học cách thỏa hiệp với nhau, giống như trong một cuộc hôn nhân 3 người.

Cuộc sống chill mà vui của 3 cụ bà U70 khi cùng nhau dưỡng già

Bà Hargreaves bảo mọi người có thể gọi họ là “những bà già điên rồ”, nhưng đó là sự điên rồ mà cả 3 rất tự hào.

4 ngày sau khi dọn về sống chung, họ tổ chức sinh nhật 70 tuổi cho bà với 100 khách mời. Tuần sau đó, họ lại tổ chức lễ mừng thọ 96 tuổi cho mẹ của bà. Căn biệt thự cổ không lúc nào ngớt tiếng cười nói hay thiếu sự vui vẻ: Người thì đào đất trồng rau, người thiết kế lại bếp, người chuẩn bị cho xưởng vẽ mới.

Sau khi chung sống, bà Hargreaves và 2 người bạn thống nhất sẽ thuê người dọn dẹp định kỳ để tránh mâu thuẫn. Còn họ thì cùng nhau chăm sóc vườn tược, nấu ăn, và thỉnh thoảng dành thời gian trong phòng, thích làm gì thì làm.

Ở tuổi 70, sau quyết định bị xem là “dở hơi, chẳng giống ai” bà Hargreavesvà hai người bạn không chỉ tìm thấy niềm vui sống, mà còn tìm thấy một gia đình thứ hai - nơi không có ràng buộc, chỉ có sự sẻ chia và đồng hành. Với họ, tuổi già không còn là khoảng thời gian cô đơn buồn bã, mà là cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới bình yên, tự do và đầy tiếng cười.