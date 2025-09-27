3 con giáp vận đỏ như son, tiền bạc rủng rỉnh ngày 27/9

Ảnh minh họa.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 27/9, người tuổi Tý sẽ nhận tin vui về tiền bạc. Thu nhập trong ngày tăng mạnh, nhất là những ai làm công việc tự do, kinh doanh, buôn bán, được lộc trời cho, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Tuy nhiên, trong công việc đôi lúc vẫn vấp phải chút trở ngại. May mắn là bạn không có quá nhiều áp lực, có thể hoàn thành sớm kế hoạch của mình và dành thời gian nghỉ ngơi.

Tuổi Sửu

Một ngày thứ 7 không mấy bình yên của người tuổi Sửu. Bạn cảm giác nhìn đâu cũng thấy rắc rối vây quanh, tứ bề lo lắng để xử lý mớ bòng bong trong các mối quan hệ xã giao. Đã tới lúc bạn tạm gác lại công việc, tìm cho mình niềm đam mê hay hứng thú mới rồi.

Tình cảm không được tốt do Hỏa sinh Thổ vượng nên dễ nảy sinh tranh cãi, nóng nảy không cần thiết. Nếu muốn có được kết quả tốt hãy biết nhường nhịn lẫn nhau.

Tuổi Dần

Dần đón tin vui về tiền bạc. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đầu tư vào thị trường cổ phiếu cũng sinh lời. Dân văn phòng làm tốt công việc, được lĩnh thưởng là chuyện đương nhiên.

Thêm vào đó, mối quan hệ nhận duyên của bạn có thể đạt được thành quả tốt, được mọi người ủng hộ và tiến triển khá hơn thời gian trước.

Tuổi Mão

Mão có được những thành công trong công việc, sự nghiệp. Các cơ hội thăng tiến, tạo tiền đề có việc thăng quan tiến chức, phát triển tài lộc đã đến. Bạn có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh, các kế hoạch của mình thuận lợi. Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng với các mối quan hệ xã giao của mình nếu không muốn bị đánh giá không tốt.

Tình yêu mang tới cho con người ta những cung bậc cảm xúc khó tả, mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được. Đã yêu rồi, tức bạn đã có diễm phúc để trải nghiệm thứ dư vị ngọt ngào mà cũng đầy đắng cay trong cuộc đời. Vì thế, nếu có chia tay cũng không phải nói lời hối tiếc, vì chí ít bạn đã dám sống thật với chính mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn có được sự phản ứng nhanh nhạy, giải quyết công việc thuận lợi, cấp trên khen ngợi, cấp dưới nể phục, ai nấy đều đánh giá cao điều đó.

Bạn cũng có được may mắn về chuyện gia đình, sự ủng hộ và cách chia sẻ giúp mọi người thấu hiểu nhau, gần gũi và thân thiện.

Tuổi Tỵ

Dạo gần đây, công việc của người tuổi Tỵ gặp phải không ít trở ngại. Nào là đối tác hủy hợp đồng vì hàng hóa không đạt chuẩn, nào là trong nội bộ công ty có xích mích, đồng nghiệp nghĩ cách “dìm hàng” nhau… Cứ mãi tranh đấu mệt mỏi như thế sẽ chẳng đi đến đâu, chi bằng bạn chủ động bắt tay giảng hòa, mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn.

May mắn là hôm nay bạn có quý nhân Tý Dậu dẫn đường, chỉ lối giúp bạn khai thông tư tưởng, suy nghĩ nên cứu vãn được tâm lý của bạn; Đồng thời, gợi mở cho bạn cơ hội giải quyết vấn đề đi đến thành công về sau tốt nhất.

Tuổi Ngọ

Ngọ chủ yếu bị ảnh hưởng đường quan lộc. Những ai đang có ý định tranh cử chức vụ, vị trí mới trong công ty phải hết sức thận trọng. Lúc nào cũng tỉnh táo, đề cao cảnh giác kẻo kẻ tiểu nhân ném đá sau lưng, gây điều bất lợi.

Ngược lại, bạn sẽ có được vận trình tình cảm tốt và sức khỏe dồi dào. Nhưng lưu ý hãy cẩn thận việc đi lại, đề phòng những rủi ro bất ngờ do có Thất Sát chiếu mệnh.

Tuổi Mùi

Vận trình ngày mới của người tuổi Mùi ảm đạm, làm việc cần đề cao cảnh giác kẻo vướng phải rắc rối thị phi hoặc hung họa bất ngờ, ảnh hưởng toàn bộ quá trình tiến thân trong sự nghiệp. Vì nguy cơ hung hại như thế, bạn càng cần phải giữ ý tứ trong từng lời nói, hành động, tránh bị kẻ xấu “bắt thóp”, giở trò không hay.

Tuy nhiên, hôm nay những người cầm tinh con Dê lại có điềm báo sẽ gặp được nhân duyên tốt. Các mối quan hệ trở nên hữu ích và đôi lúc giúp bạn cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết.

Tuổi Thân

Hôm nay, tài vận của người tuổi Thân khá vượng, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu có phần phóng khoáng hơn. Bạn tự thưởng cho mình một vài món ăn ngon, mua quần áo mới, thậm chí là có thể “lên đời” điện thoại hay máy tính.

Công việc diễn ra khá thuận lợi. Bản thân bạn đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian vừa qua, cộng thêm vận quý nhân đang vượng, gặt hái thành quả tốt đẹp là chuyện đương nhiên.

Chuyện tình cảm có chút lo lắng khi bạn vẫn có những băn khoăn. Hãy tính toán và đưa ra quyết định sớm để gỡ bỏ những mối tơ lòng của bạn.

Tuổi Dậu

Hôm nay mang tới điềm lành về tài chính, thu nhập của người tuổi Dậu tăng lên đáng kể. Không chỉ trong ngày mai, mấy ngày trước bạn cũng nhận tin vui tương tự. Sự nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình rồi.

Quan hệ tình cảm bạn không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, trong chuyện xã giao bạn hãy biết chọn mặt gửi vàng bởi không phải ai cũng thực sự là người thật lòng với bạn đâu.

Bạn cũng nên đề phòng với những tai họa có thể ập xuống từ việc đi đường, làm việc. Hãy nhớ kỹ nguyên tắc cẩn tắc vô ưu nhé!

Tuổi Tuất

Nhìn chung, công việc của người tuổi Tuất trong ngày bình ổn, không cần phải đao to búa lớn, mọi việc vẫn diễn tiến khá thuận lợi. Nhưng có điềm báo mâu thuẫn, tranh cãi, bạn làm việc gì cũng phải đề cao cảnh giác, tỉnh táo ứng biến với những tình huống bất ngờ xảy ra.

Trong quan hệ tình cảm đang thiếu đi sự thấu hiểu, ngọt ngào. Cuộc sống khiến bạn hơi khô khan và làm cho mối quan hệ cũng không được thực sự tốt. Ngay với những người đang yêu và đã có nơi có chốn thì việc thiếu sự quan tâm khiến cho cuộc sống tình cảm không được như ý.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Hợi vốn đã nhiều sóng gió, chỉ cần lơ là chút xíu là mất tiền như chơi. Dù là trong công việc hay cuộc sống thường nhật, bạn cần lấy thận trọng làm chủ, tránh những sai sót không đáng có xảy ra.

Bạn khá bế tắc trong chuyện tình cảm do ngày Tỵ - Hợi tương xung. Do đó, nếu không muốn có cãi vã hãy cố gắng nhẫn nhịn lẫn nhau đấy.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!