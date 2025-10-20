Bước sang tuần mới (20-26/10), vận trình học tập và sự nghiệp của 12 con giáp có nhiều biến động, nhưng 3 con giáp dưới đây lại đặc biệt may mắn. Họ không chỉ gặp quý nhân soi đường, mà còn có cơ hội ghi điểm trong thi cử, công việc hoặc kiếm được khoản tiền bất ngờ như phần thưởng, học bổng, hay cơ hội làm thêm thuận lợi.

Tuổi Mão: Học gì cũng vào đầu, dễ được khen thưởng

Tuần này, tuổi Mão được sao Thiên Ấn và Tử Vi chiếu mệnh, giúp tinh thần sáng suốt, đầu óc nhạy bén và khả năng tiếp thu cực nhanh. Những ai đang ôn thi hoặc làm bài luận sẽ có cảm giác "mọi thứ bỗng trở nên dễ hiểu hơn bình thường". Người tuổi Mão đi học dễ gây ấn tượng với thầy cô nhờ tinh thần chủ động, biết cách đặt câu hỏi thông minh.

Về tài vận, đây cũng là thời điểm có "khoản thưởng bất ngờ", có thể là được tặng quà, trúng giải nhỏ, hoặc có cơ hội nhận học bổng nhờ thành tích nổi bật. Nói chung, tuần này, người tuổi Mão "vượng phúc học đường" hơn bao giờ hết.

Tuổi Tỵ: Tư duy bứt phá, vận may đến từ EQ

Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ vốn khéo léo, có EQ cao, và tuần này lại thêm sao Thiên Hỷ chiếu mệnh mang đến may mắn trong giao tiếp, quan hệ thầy trò, đồng nghiệp, bạn bè. Họ không chỉ học tốt hơn nhờ sự hỗ trợ xung quanh, mà còn dễ "lọt vào mắt xanh" của người có quyền đánh giá hoặc cấp trên.

Ai đang chuẩn bị phỏng vấn học bổng, xét tuyển hay bảo vệ đề án sẽ có lợi thế lớn nhờ khả năng trình bày trôi chảy và sự tự tin. Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có thể gặp vận "tài lộc lướt qua" như được giao thêm việc có thưởng, hay nhận được sự giúp đỡ tài chính từ người khác.

Tuổi Dậu: Phúc khí từ học tập mang lại vận tiền tài

Tuần này, tuổi Dậu là con giáp "vượng phúc kép" vừa có sao Văn Xương hỗ trợ đường học tập, vừa có sao Lộc Tồn mang lại may mắn tài chính. Những ai đang trong giai đoạn nước rút của kỳ thi, luận án hoặc dự án cá nhân sẽ nhận được tin vui: thành tích tiến bộ rõ rệt, hoặc được ghi nhận đúng lúc.

Điều đáng nói là, nhờ thái độ nghiêm túc và tinh thần cầu tiến, tuổi Dậu còn có thể "hút phúc" từ chính môi trường học tập: quý nhân là thầy cô, bạn bè, hoặc người cùng chí hướng. Cuối tuần, có thể họ sẽ bất ngờ nhận được quà, phong bì hay phần thưởng nhỏ như một "phúc báo" cho sự cố gắng bền bỉ.

Ảnh minh họa

Lời nhắn đầu tuần

Tuần 20-26/10 là thời điểm năng lượng học tập và thi cử đang ở đỉnh cao, vì vậy dù bạn thuộc con giáp nào, chỉ cần giữ tâm thế cầu tiến, chăm chỉ và biết tận dụng mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, vận may vẫn có thể "ghé thăm" bất cứ lúc nào. Còn với tuổi Mão, Tỵ và Dậu, xin chúc mừng, đây chính là tuần bạn nên mạnh dạn bước ra và tỏa sáng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm