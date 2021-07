3 con giáp đỏ nhất trong năm Tân Sửu 2021, thu nhập dễ tăng vọt vào cuối năm

Tuổi Tý

Đối với những người tuổi Tý, năm Tân Sửu 2021 là 1 năm đầy hứa hẹn cho họ. Theo thuyết âm dương, Tý thuộc dương, còn Sửu thuộc âm, vô cùng hòa hợp, do đó, trong năm Sửu, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Sửu sẽ mang lại sự lạc quan và tự tin, giúp Tý thực hiện được những kế hoạch và dự định của họ.

(Ảnh minh họa: Internet)

Trong khi đó, tuổi Tý vốn thông minh, linh hoạt, tư duy nhạy bén. Một trong những điểm yếu hiếm hoi của họ là sự thận trọng thái quá, thành ra nhiều khi không dám hành động liều lĩnh như những con giáp khác, do đó thường bỏ lỡ những cơ hội tốt của mình. Nhưng khi được Sửu tiếp thêm sự tự tin, họ sẽ dễ làm "nên chuyện" trong năm nay.

Tử vi học có nói, sau tháng 3 âm được Thần tài độ trì, tháng 7 âm sắp tới lại là lúc tuổi Tý được quý nhân phù trợ, làm gì hầu như cũng hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, họ có một tháng Chạp vô cùng rực rỡ, hứa hẹn sẽ giúp họ về đích hoàn hảo vào dịp cuối năm.

Chính vì thế, tuổi Tý hãy biết nắm bắt và phát huy những điểm mạnh của mình để gặt hái thật nhiều thành tựu trong năm Tân Sửu 2021 nhé.

Tuổi Tỵ

Theo quan niệm của tử vi học phương Đông, Sửu và Tỵ cũng là 1 cặp con giáp tương hợp, hỗ trợ nhau rất tốt trong cuộc sống. Chính vì thế, trong năm Tân Sửu 2021, Tỵ được cho là 1 trong những con giáp "may từ nhà may đi, may từ chỗ làm may về", cuộc sống nhiều tin vui, công danh sự nghiệp đều có những bước phát triển đáng kể mà chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc.

(Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ là 1 trong số các con giáp có khả năng trực giác tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, nếu biết vận dụng điều này trong công việc cũng như cuộc sống 1 cách phù hợp, họ sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn.

Tử vi học có nói, giống như tuổi Tý, tháng 12 âm cũng là lúc mà tuổi Tỵ "lên hương", sự nghiệp không những có dấu ấn đặc biệt mà thu nhập cũng có thể cải thiện đáng kể, thậm chí là tăng vọt, giúp cho họ có 1 cuộc sống dư dả, sung túc và thảnh thơi đón năm mới Nhâm Dần 2022.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, Dậu và Sửu là 1 trong 3 cặp con giáp Tam hợp, do đó trong năm Tân Sửu, tuổi Dậu cũng được Thần tài ưu ái cho gặp nhiều may mắn và phước lành trong cuộc sống, nếu biết tận dụng các cơ hội thì có thể đạt được những thành công lớn cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm riêng tư.

(Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi học có nói, trong năm nay, nguồn tài chính của tuổi Dậu luôn ổn định, vững vàng, tuy nhiên, đến tháng 11 âm lịch - thời cơ tốt của họ, thu nhập của tuổi Dậu có thể tăng lên gấp nhiều lần, một phần vì may mắn, một phần có thể là do những quyết định khôn ngoan và sắc sảo, vốn đặc trưng trong tính cách của họ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.



Theo Chinese New Year