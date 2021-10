3 con giáp cần cẩn trọng trong tháng 10 âm: Không đầu tư rủi ro, hạn chế cho vay tiền, đề phòng tiểu nhân

TUỔI THÌN

Theo các chuyên gia phong thủy, do Sửu và Thìn không phải là 1 cặp con giáp tương hợp nên trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Thìn có hạn Thái tuế, cuộc sống của họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn so với những con giáp khác, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào sự thích nghi của họ đối với sự thay đổi của hoàn cảnh.

Tuổi Thìn cần nhớ 3 lưu ý để có 1 tháng 10 âm "dễ thở" hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Năm Tân Sửu là năm vượng Kim, do đó, ở 1 số thời điểm nhất định trong năm, tuổi Thìn sẽ gặp may trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên do có hạn Thái tuế nên các cơ may cũng sẽ giảm đi phần nào.

Đặc biệt, trong tháng 10 âm sắp tới, muốn bảo toàn tài lộc của mình, tuổi Thìn càng cần đặc biệt chú ý hơn. Thứ nhất, họ không nên đầu tư rủi ro vì sẽ dễ mất tiền. Trước khi định đầu tư vào dự án nào hoặc thực hiện công việc gì, hãy nghiên cứu thật kỹ các điều khoản, và nhớ đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào 1 giỏ.

Thứ hai, tuổi Thìn cần kín kẽ hơn trong giao tiếp, không để tiểu nhân có cơ hội đặt điều hãm hại mình. Ngoài ra, cũng không cần quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và tránh đối đầu với người khác.

Thứ ba, tuổi Thìn cần chú ý không chi tiêu quá tay hoặc cho vay tiền trong tháng 10 mà duy trì mọi thứ ở mức độ vừa phải. Cứ cẩn trọng như vậy, tuổi Thìn sẽ dần dần vượt qua hết những khó khăn, tiến tới những giai đoạn tươi sáng và xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, đủ đầy.

TUỔI TỴ

Không giống như tuổi Thìn, do Sửu và Tỵ là 1 cặp con giáp tương hợp nên Sửu sẽ mang lại sức mạnh và nhiều điều may mắn cho tuổi Tỵ. Nếu như trong những năm trước, tuổi Tỵ có những băn khoăn trong sự nghiệp hay cuộc sống thì đến năm Tân Sửu 2021, Tỵ sẽ biết mình phải làm gì và có những bước tiến triển thuận lợi trong công việc.

Chỉ cần vượt qua tháng 10 âm, tuổi Tỵ sẽ có một tháng Chạp rất đáng mong chờ. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo các chuyên gia phong thủy, dù làm ở lĩnh vực nào thì trong năm nay, tuổi Tỵ cũng rất dễ ghi được những dấu ấn thành công. Chuyện tình cảm cũng như sức khỏe của họ nói chung cũng không có gì cần phải lo lắng.



Tuy nhiên, cũng như các con giáp khác, tuổi Tỵ không thể có 12 tháng đều may mắn, và do đó, sự thận trọng không bao giờ là thừa. Tử vi học có nói, sau tháng 9 âm với nhiều biến động, tháng 10 âm cũng không phải là giai đoạn dễ thở với tuổi Tỵ. Họ sẽ bị thử thách ở 1 mức độ nhất định mà trong đó, ngoài sự nỗ lực ra, họ không thể làm điều gì khác.

Đặc biệt, năm nay tuổi Tỵ cũng có hạn tiểu nhân, nên trong giao tiếp cũng cần khéo léo và khiêm tốn hơn để không gây thù chuốc oán. Bên cạnh đó, cũng nên "làm nhiều, nói ít" thì sẽ tốt hơn.

Chỉ cần vượt qua tháng 10 âm, tuổi Tỵ sẽ có tháng cuối cùng trong năm "đỏ hết phần thiên hạ", do đó, cần kiên nhẫn chờ đợi.

TUỔI NGỌ

Do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục hại, nên tuổi Ngọ cũng có hạn Thái tuế trong năm Tân Sửu 2021, do đó, chuyện tài vận của tuổi Ngọ cũng có những thử thách nhất định. Tuổi Ngọ không nên mong đợi quá nhiều, nỗ lực hết sức của mình và hài lòng với những gì mình có sẽ là những lời khuyên thích hợp dành cho họ.

Để hạn chế rủi ro trong tháng 10 âm, tuổi Ngọ nên chú ý không đầu tư rủi ro và cho vay tiền (Ảnh minh họa: Internet)

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Tân Sửu không phải là 1 năm thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, vì nếu không cẩn thận, họ sẽ mất nhiều hơn là được. Đặc biệt, trong tháng 10 âm lịch này, nếu không biết kiềm chế sự bốc đồng, làm việc theo cảm xúc thì họ càng dễ rơi vào các rắc rối hơn.

Bên cạnh đó, trong năm nay tuổi Ngọ cũng có dễ bị tiểu nhân quấy quả nên dễ rơi vào những tranh cãi và mâu thuẫn không đâu với đồng nghiệp, khiến cho những mối quan hệ tốt đẹp trước kia bị ảnh hưởng ít nhiều, tài vận vì thế cũng giảm đi.

Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng là những người có suy nghĩ phóng khoáng, thoải mái, ít khi lo nghĩ cho ngày mai, đặc biệt trong chuyện tiền nong, họ không phải là những người quản lý giỏi, thường chi tiêu theo cảm xúc, vì thế để tháng 10 âm trôi qua trong yên bình, hạn chế rủi ro, họ cũng nên chú ý không chi tiêu quá đà cũng như tránh không cho vay tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.



Theo Chinese New Year