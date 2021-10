3 cảnh sát vật lộn quyết liệt mới khống chế được kẻ thảm sát 3 người thân ở Bắc Giang

Sáng 26/10, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tạm giữ Trần Văn Hiếu (46 tuổi, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) đều điều tra, làm rõ hành vi "giết người".

Hiếu bị lực lượng chức năng bắt vào khoảng 17h ngày 24/10 tại địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Yên cho biết, ngày 22/10, lực lượng đã nhận yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh, tăng cường, theo dõi những người có "biểu hiện nghi ngờ đi từ vùng dưới lên" tại 12 chốt phòng, chống Covid-19 giáp các tỉnh Hà Giang, Yên Bái.



Chiều 24/10, lực lượng tại chốt Bảo Hà trên Tỉnh lộ 161 đi từ Lào Cai tới Yên Bái phát hiện người có đặc điểm giống Hiếu. Được yêu cầu dừng lại, anh ta định bỏ chạy, quay xe về Yên Bái nhưng sau đó chấp hành xét nghiệm Covid-19.

Khi bị bắt, Hiếu chống cự quyết liệt, ba cảnh sát vật lộn trong vài phút mới khống chế được anh ta.

Sau khi bắt giữ, cảnh sát đưa Hiếu về trụ sở Công an tỉnh Lào Cai để đấu tranh khai thác, Công an Lào Cai sau đó bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

Ban đầu, Hiếu cãi "không có tội, không làm gì cả". Khi bình tĩnh lại, nghi phạm thừa nhận gây án với lý do mới đi tù về nhưng bố mẹ "hắt hủi".

Trước đó, khi còn ở trong tù cải tạo, gã nhiều lần đề nghị gia đình thăm nom nhưng không có ai đến.

Ngoài ra, Hiếu cũng không chấp nhận đứa con trai là con đẻ của mình.

Về quá trình gây án, sáng 22/10 Hiếu mang chai nhựa dung tích 1,25 lít mua rượu về uống, hết hơn một nửa thì cãi vã với em gái Trần Thị Thảo. Hiếu dùng dao chém em tử vong tại chỗ và lấy lá cây phủ lên.



Một lúc sau, Hiếu to tiếng với bà Thoa (mẹ đẻ, 72 tuổi) khi bà về nhà và lại gây án. Nghịch tử dùng bao tải phủ lên thi thể mẹ, vào nhà ngồi chờ bố đi dự hội thơ về. Trưa cùng ngày, hắn đoạt mạng bố khi ông vừa bước vào sân.

Cảnh sát cho biết, khi bỏ trốn, Hiếu di chuyển qua nhiều tỉnh như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, sang đến Lào Cai thị bị bắt giữ.