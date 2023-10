3 cách giáo dục ảnh hưởng tiêu cực cả đời con nhưng nhiều cha mẹ vẫn xem như "bảo bối"

Giáo dục gia đình có tác động sâu sắc đến con cái. Nhà tư tưởng Rousseau (Pháp) từng nói: Ba phương pháp giáo dục sau không những không có ích mà còn có hại cho trẻ, đó là: Nói đạo lý suông; mất bình tĩnh và than vãn; kể khổ. Tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ hiện nay vẫn áp dụng khi dạy dỗ con cái.

1. Nói đạo lý suông

Một phụ huynh cho biết, con gái 7 tuổi của mình rất nghịch ngợm, nói mãi không chịu nghe, khiến cô mất bình tĩnh. Cô biết việc đánh đòn, la mắng con là sai nhưng không biết phải làm sao.

Khi nhà tâm lý yêu cầu bà mẹ cho một ví dụ, cô kể: "Tôi sống ở tầng 5 của một tòa nhà chung cư, không có thang máy và phải đi cầu thang bộ. Gần đây, con gái tôi thích đi như thế này: Một tay đặt lên tay vịn cầu thang, dùng tay và áp chân vào thành cầu thang trượt xuống để khỏi cần dùng sức.

Tôi nói rằng tay vịn thường không được lau, quần áo sẽ bị ố sờn dơ bẩn nhưng chưa bao giờ con nghe lời. Nó không dám làm điều đó trước mặt cha mẹ mà tìm mọi cơ hội để lén lút đi xuống cầu thang như vậy, mặt dưới quần áo và tay áo thường xuyên bị bẩn".

Sau khi kể lại sự việc, phụ huynh nói thêm với giọng thất vọng: "Con tôi vốn dĩ không hiểu chuyện như những đứa trẻ khác, tôi khuyên nhủ rất nhiều nhưng dường như nó không để vào tai".

Chuyên gia nói: "Nếu nói mãi không hiệu quả, tức là trong chuyện này, dùng lý lẽ không phải là cách đúng". Người phụ huynh có vẻ bối rối: "Nói cho trẻ hiểu không phải là đúng sao? Vậy chúng ta nên giáo dục thế nào đây?".

Chuyên gia nói: "Rất đơn giản. Về nhà lấy hai miếng giẻ lau. Bạn và con có thể dùng một miếng để lau tay vịn cầu thang từ trên xuống dưới. Nó không những có tác dụng tốt mà còn thỏa mãn niềm vui của trẻ khi dùng tay chân để di chuyển". Khi nghe được điều này, người mẹ chợt bừng tỉnh: Tại sao cô chỉ nghĩ đến việc cố gắng nói lý lẽ với con mình?

Jin Weichun, người sáng lập "Business Weekly", nói rằng ông từng thích lý luận với con gái mình, nhưng lần nào con cũng không thích nghe mà chỉ chiếu lệ. Mãi cho đến khi một chuyến bay bị hoãn, ông mới cố gắng trò chuyện với con gái. Dù con có nói gì, ông cũng không phản bác hay lý lẽ mà chỉ im lặng lắng nghe. Mối quan hệ giữa hai người cũng dịu đi. Jin Weichun dần dần hiểu rằng giao tiếp thực sự không phải bằng lý trí mà là sự đồng cảm và thấu hiểu bằng trái tim.

Sau 12 tuổi, năng lực tư duy trừu tượng của một người chính thức phát triển, lúc này mới dần dần "tiến hóa" thành con người hiện tại. Mà tất cả những đạo lý thì đều là trừu tượng, đều là sự khái quát, thăng hoa và tổng kết của những điều cụ thể. Vì vậy, khi bạn nói những đạo lý trừu tượng với một đứa trẻ lúc này chẳng khác nào "đàn gảy tai trâu".

Trong mắt trẻ con, điều quan trọng là sự tôn trọng và thấu hiểu. Việc rao giảng sẽ khiến trẻ nổi loạn. Một khi đối đầu với con cái, bất kỳ hình thức giáo dục nào cũng sẽ không có hiệu quả. Giáo dục không nên chỉ dạy bằng lời mà quan trọng hơn là dạy bằng ví dụ.

2. Mất bình tĩnh

Trên chuyến tàu điện ngầm, cuộc trò chuyện của hai mẹ con thu hút sự chú ý.

"Nếu con nghe kỹ trong giờ học, liệu con có làm bài kiểm tra tệ như thế này không?". Người mẹ hét vào mặt con gái, giọng lớn đến mức tất cả hành khách trên xe đều quay lại nhìn.

Cô con gái không hề tỏ ra thua kém, hét to hơn: "Bố có thể lên tiếng được không? Mẹ đã hét cái gì trên tàu điện ngầm vậy!". Cứ thế, hai mẹ con không ai chịu ai. Người mẹ càng lúc càng giận dữ.

Nhìn ngoại hình, có lẽ đứa trẻ đang học cấp hai, đang trong giai đoạn nổi loạn.

Sau khi nhìn thấy hai mẹ con này, nhiều người không khỏi nghĩ ra một câu: Kẻ thù truyền kiếp của giáo dục chính là tính khí nóng nảy của cha mẹ.

Con đã làm bạn thất vọng vì phạm sai lầm. Bạn sẽ ngay lập tức giận dữ và chỉ tay vào đứa trẻ để dạy cho con một bài học. Sau khi mắng con, tinh thần của bạn cũng dễ chịu hơn, nhưng con thì sao?

Mỗi khi tức giận, hãy quay lại hỏi con xem con có biết mình sai không? Lần sau có tái phạm không? Trên thực tế, trẻ có thể không biết mình đã sai ở đâu và làm cách nào để đảm bảo không mắc lại lỗi tương tự vào lần sau. Trẻ chỉ không muốn nghe bố mẹ hét lên nên có thể trả lời: "Con hiểu rồi”. Như vậy, sự mất bình tĩnh của bạn trong trường hợp này không có tác dụng.

Giáo dục con cái là một quá trình “dắt ốc sên đi dạo”. Bạn phải kiên nhẫn và dạy con bằng cảm xúc ổn định mới mang lại hiệu quả.

3. Than vãn, kể khổ

Nhà văn Lưu Kế Dung (Trung Quốc) kể rằng cô từng nghe con trai trò chuyện qua điện thoại với các bạn cùng lớp: "Tôi không có cảm giác hạnh phúc. Làm sao có thể cười được? Cuộc sống thật khó khăn...". Khi nghe những lời này, cô rùng mình và tự hỏi làm thế nào con trai có thể trở nên tiêu cực và bi quan như vậy.

Vì vậy, cô phàn nàn với chồng rằng anh vắng nhà quanh năm và không giúp được gì khiến tinh thần con bị ảnh hưởng. Nhưng chồng cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: Con học được những cảm xúc tồi tệ này từ chính mẹ mình.

Lúc này Lưu Kế Dung mới nhận ra: Những lời con trai nói chính xác là "thần chú" của mình! Mỗi ngày tan sở, cô đều về nhà với vẻ mặt buồn bã. Sau bữa tối, nói chuyện điện thoại với bạn bè, cô luôn phàn nàn về những khó khăn khi bán hàng và sự mệt mỏi vì làm nội trợ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, những lời than phiền giống nhau được phát đi, và vô tình, năng lượng tiêu cực đã truyền sang con trai. Cha mẹ không hạnh phúc làm sao có thể nuôi dạy con cái hạnh phúc?

So với lý luận và mất bình tĩnh, than thở càng tác hại hơn. Điều này khiến trẻ cảm thấy áy náy, cảm giác này sẽ giấu kín và âm ỉ trong lòng trẻ rất lâu. Lúc đầu, đứa trẻ sẽ rất ngoan ngoãn, tỏ ra nhạy cảm, nhưng sau khi bị kìm nén một thời gian dài, chắc chắn đứa trẻ sẽ tìm cơ hội bùng nổ. Đây là lý do tại sao những người phạm tội trước đó thường tỏ ra cư xử tốt và biết vâng lời. Trầm cảm lâu dài thực sự có thể hủy hoại một con người.