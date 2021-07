27 tuổi tim đã "kêu cứu": Chuyên gia tim mạch gửi lời cảnh báo tới tất cả mọi người

Thanh niên 27 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp do thói quen xấu

GS.TS Trương Quang Bình, Phó giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung Tim mạch Bệnh viện Y Dược TP HCM cho biết, GS đã can thiệp cho rất nhiều ca tim mạch, nhưng ca mà ông nhớ nhất đó là trường hợp nam thanh niên rất trẻ. Bệnh nhân mới 27 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, kết quả xét nghiệm, điện tâm đồ, men tim... thấy rõ tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.

Hình ảnh chụp mạch vành thấy rõ một nhánh lớn bị tắc nghẽn. Để cứu bệnh nhân, các GS và ekip đã tiến hành nong và đặt sent.

Đây là một trường hợp rất may mắn, bệnh nhân đến sớm nên kết quả tốt. Sau khi bệnh nhân hồi phục, GS Bình khai thác sâu hơn về tiền sử. Hóa ra bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm. Mỗi ngày bệnh nhân hút từ 2-3 gói thuốc và hút từ 18 tuổi. Đây là trường hợp xảy ra bệnh lý mạch vành sớm do hút thuốc lá nhiều.

Bác sĩ Bình đang khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân thứ 2 phải can thiệp mạch vành đó là bệnh nhân nữ 33 tuổi. Bệnh nhân bị tăng cholesterol yếu tố gia đình. Trên phim chụp mạch của bệnh nhân cho thấy tắc rất nhiều nhánh, bác sĩ không thể can thiệp và phải tiến hành mổ bắc cầu. Sau mổ, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc cholesterol.

GS.TS Trương Quang Bình cho hay, tất cả các cơ quan trong cơ thể muốn hoạt động được phải nhận máu (dinh dưỡng và oxy) đến nuôi cơ quan đó. Theo đó, tim sẽ bơm máu có dưỡng chất và oxy vào động mạch chủ và đi tới cách nhánh nhỏ. Ví dụ, máu phải bơm qua động mạch cảnh để nuôi não, máu bơm qua động mạch thận để nuôi thận… Động mạch vành là một động mạch quan trọng máu được bơm vào để nuôi trái tim.

Bệnh nhân có vấn đề về mạch vành hầu hết là do xơ vữa động mạch vành gây hẹp, khi hẹp sẽ dẫn tới thiếu máu nuôi cơ tim. Khi đó bệnh biểu hiện điển hình nhất ở 2 dạng: Hội chứng mạch vành mạn và hội chứng mạch vành cấp tính.

"Trong đó, Hội chứng mạch vành mạn tính các triệu chứng chỉ xảy ra khi bệnh nhân gắng sức, đau thắt ngực và lan lên vai trái và cánh tay trái kéo dài vài giây, bệnh cảm thấy nặng ngực, khó thở.

Hội chứng mạch vành cấp tính (nhồi máu cơ tin cấp) mạch vành hẹp, bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau ngực khủng kiếp, thời gian đau ngực rất trầm trọng vã mồ hôi, ngất", GS. Bình nói.

Bệnh mạch vành nếu không được kiểm soát, phát hiện sớm có thể gây ra cái chết đột ngột không báo trước (nhồi máu cơ tim cấp hay đột tử). Bệnh lý mạch vành thường xảy ra ở trung niên trên 50 tuổi. Một số trường hợp có thể xảy ra ở độ tuổi rất trẻ từ 27-28 tuổi do bị hẹp tách nặng.

Những ai có nguy cơ cao của bệnh lý mạch vành?

Theo GS Bình, tất cả các trường hợp sinh ra là giới tính nam đều có yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch vành. Nguyên nhân của mạch vành là do xơ vữa động mạch, cơ chế nào gây ra tình trạng xơ vữa thì vẫn chưa rõ ràng mà chỉ là những giả thuyết. Tuy nhiên, bệnh mạch sẽ có 2 nhóm nguy cơ có thể can thiệp và không thể can thiệp.

GS Bình cho hay, để kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành cần phải khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, kiểm soát mỡ máu, bệnh lý đái tháo đường.

Nhóm yếu tố nguy cơ có thể can thiệp là: hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp… Nhóm yếu tố nguy cơ không thể tác động bên ngoài là: được sinh ra là nam giới, gia đình có tiền sử bệnh mạch vành.

Điều trị bệnh lý mạch vành có nhiều phương pháp, trong đó có điều trị thuốc nội khoa để giảm các triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng; phương pháp nong; phương pháp phẫu thuật bắc cầu.

GS Bình cho hay, để kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành cần phải khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, kiểm soát mỡ máu, bệnh lý đái tháo đường... Đối với người có yếu tố nguy có cần tầm soát, khi có triệu chứng nghi ngờ nên đi khám sớm.

Bên cạnh đó cần có chế độ ăn uống, luyện tập để các yếu tố nguy cơ kể trên không tiến triển thêm. Nên có thời gian luyện tập thể dục thể thao 150 phút/tuần (trong 5 ngày/tuần).

"Nên phòng ngừa khi chưa có bệnh bằng cách tránh né các yếu tố nguy cơ gây hại cho tim mạch như. Người bệnh nên bỏ thuốc, ăn nhạt, ăn nhiều rau, ăn ít thịt…; xây dựng thói quen tốt tăng cường vận động thể lực", GS. Bình nói.