27 người phê ma túy trong quán Diamond Clup ở Tam Kỳ

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23-12, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ bất ngờ kiểm tra quán pub (tương tự quán bar) Diamond Club tại đường Trương Chí Cương (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) thì phát hiện khoảng 100 khách đang nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc sôi động.

Qua kiểm tra, công an xác định có 27 đối tượng nam nữ (độ tuổi từ 18 đến 41 tuổi, chủ yếu ngụ tại TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng) dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm.

Công an cũng đã lập biên bản đối với chủ cơ sở là Hoàng Văn Nhân (30 tuổi; ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) về hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào ngày 4-9-2020, dù UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đóng cửa để chống dịch Covid-19 nhưng quán pub này vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách.

Vào tháng 8-2016, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam từng phát hiện nhiều người sử dụng ma túy trong quán Diamond Club. Thời điểm đó, ông Hoàng Văn Nhân và 3 người khác từng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến hành vi "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc".