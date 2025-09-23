24 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì thứ nhiều người dùng hàng ngày

Ở tuổi 24, đúng ra phải là quãng đời tràn đầy sức trẻ và tương lai rộng mở, thế nhưng với Trương Minh (ở Trung Quốc), tất cả đã khép lại vì một tin dữ: cậu mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối . Điều khiến mọi người bàng hoàng là Trương Minh vốn là sinh viên gương mẫu, không thuốc lá, không rượu bia, ăn uống cũng khá điều độ. Vậy vì sao căn bệnh hiểm ác này lại ập xuống đầu cậu?

Một ngày, Trương Minh phát hiện trên lưng xuất hiện nhiều khối u nhỏ, mỗi lần chạm vào đều đau buốt. Linh cảm có điều chẳng lành, cậu đến bệnh viện kiểm tra. Sau hàng loạt xét nghiệm từ máu, X-quang cho đến MRI, kết quả khiến cậu choáng váng: ung thư dạ dày giai đoạn cuối .

“Cháu chưa từng hút thuốc, cũng không uống rượu, tại sao lại mắc bệnh này?”, Trương Minh nghẹn ngào hỏi. Bác sĩ chỉ thở dài rồi giải thích nguyên nhân đôi khi nằm ở những thói quen tưởng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày .

Thủ phạm tiềm ẩn: chai nhựa, hộp nhựa trong bếp

Theo bác sĩ, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chai nhựa, hộp nhựa kém chất lượng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ giải phóng các chất hóa học độc hại, trong đó có Bisphenol A (BPA) và chất tạo dẻo. Những chất này có thể bắt chước hormone trong cơ thể, gây rối loạn nội tiết, lâu dần làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa.

Trương Minh nhớ lại ngày nào cậu cũng dùng chai nhựa để đựng nước nóng, thậm chí còn bỏ hộp nhựa vào lò vi sóng hâm cơm. Hành động này được lặp lại nhiều năm nhưng cậu chưa từng nghĩ nó có thể là “cái bẫy” dẫn tới ung thư.

Bác sĩ kể thêm, không chỉ Trương Minh, đã có nhiều bệnh nhân mắc ung thư dạ dày hay ung thư gan vì lạm dụng đồ nhựa giá rẻ . Thói quen tưởng chừng tiện lợi như dùng hộp xốp, hộp nhựa đựng thức ăn nóng, uống nước trong chai nhựa nhiều lần… đều âm thầm tích tụ nguy cơ bệnh tật.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Hạn chế tối đa việc dùng nhựa một lần, đặc biệt là với đồ ăn nóng, nước sôi.

- Ưu tiên sử dụng bình inox, cốc thủy tinh, hộp thủy tinh thay thế.

- Nếu buộc phải dùng đồ nhựa, tuyệt đối không cho vào lò vi sóng hoặc rót nước sôi trực tiếp.

- Thay đổi thói quen mua sắm, chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, an toàn hơn cho sức khỏe.

Một sai lầm nhỏ trong sinh hoạt có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Câu chuyện của Minh là lời nhắc nhở: ung thư không chừa một ai, kể cả người trẻ, kể cả những ai tự tin mình sống “lành mạnh”. Giữ gìn sức khỏe đôi khi bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu