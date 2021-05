21 VĐV chết thảm rúng động TQ: Mệnh lệnh thép từ cơ quan quyền lực mà các quan chức "khiếp sợ"

Yêu cầu điều tra triệt để thảm kịch 21 VĐV tử nạn

Xã luận đăng trên website của CCDI và Ủy ban Giám sát Nhà nước (NSC) - các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đảng và nhà nước Trung Quốc - gọi sự cố ngày 22-23/5 là tin tức rúng động.

Giải chạy marathon 100km diễn ra vào sáng ngày 22/5 ở huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, đã trở thành thảm họa khi các vận động viên gặp phải thời tiết cực đoan đột ngột, gồm mưa đá, gió giật mạnh và nhiệt độ giảm. Đến chiều tối ngày 23/5, ít nhất 21 trong số 172 tuyển thủ dự giải được xác định tử vong - tương đương hơn 10% tổng số vận động viên dự thi, trong đó có nhiều vận động viên hàng đầu của Trung Quốc.

Báo cáo ban đầu cho thấy thời tiết cực đoan dẫn đến tình trạng các vận động viên bị mất nhiệt, mất liên lạc, tử vong. Thảm kịch được định tính là sự số an toàn cộng đồng phát sinh do thời tiết đột biến cục bộ.

Quan chức thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, cúi đầu xin lỗi ngày 23/5/2021 và nhận trách nhiệm về thảm kịch khiến 21 vận động viên marathon tử vong

Giới chức tỉnh Cam Túc đã thành lập tổ điều tra. CCDI/NSC nhấn mạnh "Bắt buộc điều tra đến cùng nguyên nhân sự vụ cùng trách nhiệm liên quan, có câu trả lời đến các nạn nhân và dư luận".

Theo các cơ quan chống tham nhũng của trung ương Trung Quốc, việc kiểm tra giám sát và quản lý rủi ro đối với các hoạt động thể thao rủi ro cao là điều không thể mất kiểm soát, dù cho thời tiết cực đoan là nhân tố không thể lường trước. CCDI/NSC chất vấn mức độ chuẩn bị của công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, đồng thời cho rằng việc các nhà tổ chức chỉ dựa vào báo cáo đơn giản về nhiệt độ, sức gió là không đầy đủ khi cuộc thi diễn ra trên địa hình phức tạp, vị trí cao so với mực nước biển, thời tiết có nhiều biến đổi.

"Có hay không cơ chế thông báo và xác định, cảnh báo sớm kịp thời đối với thời tiết biến đổi trong khu vực tổ chức giải? Khi thời tiết cực đoan xuất hiện thì có kịp thời ngừng giải để giảm thiểu tối đa thiệt hại hay không?" - CCDI/NSC nêu.

Hé lộ những sai sót của giới chức địa phương

Một người dùng mạng Trung Quốc có kinh nghiệm với hoạt động chạy việt dã ở vùng núi nói rằng trong các cuộc đua marathon, áo jacket cùng những trang bị giữ ấm thường là "trang bị bắt buộc", phải được kiểm tra nghiêm ngặt để bảo đảm các vận động viên luôn mang theo thì mới được phép dự thi.

Tuy nhiên, trong cuộc thi tại Cam Túc ngày 22 thì áo jacket chỉ là "trang bị được đề nghị", trong khi việc kiểm tra những trang bị bắt buộc như chăn bảo ôn cũng không được thực hiện đầy đủ.

Phản ánh của tuyển thủ dự thi cho thấy tại địa điểm xảy ra sự cố có một số khu vực là "nơi không người", xe ô tô không thể di chuyển và nhóm cứu hộ khó có thể nhanh chóng tiếp cận.

"Thiết kế một đường đua như thế liệu có hợp lý, đã thận trọng chưa? Thiết bị cứu hộ và tổ chức lực lượng có đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn không? Những điều này đều cần xác thực để có được lời giải."

Các giải chạy marathon mọc lên "như nấm sau mưa" ở Trung Quốc những năm gần đây, song các nhà tổ chức được cho là chú trọng hiệu quả kinh tế thay vì đầu tư vào dịch vụ và an toàn. CCDI/NSC chỉ ra "một số cơ quan chính quyền các địa phương" không muốn quản lý hoặc không thể quản lý được trong vấn đề hướng dẫn và giám sát, thậm chí có cuộc thi "tồn tại ẩn họa an toàn rất nghiêm trọng, rất dễ dẫn đến sự cố an toàn".

"21 sinh mạng mất đi là cái giá quá đau đớn!" - cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc tuyên bố.

Tại cuộc họp báo hôm 23/5, giới chức thành phố Bạch Ngân đã cúi đầu xin lỗi, nói rằng họ rất đau buồn trước cái chết thương tâm của những người tham dự và thừa nhận trách nhiệm. Cùng ngày, Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Nhân đại (Hội đồng nhân dân) tỉnh Cam Túc, ông Yin Hong cũng khẳng định giới chức phải "thấm nhuần bài học đau đớn" từ thảm kịch mới đây.



Ảnh: Baiyin Daily

CCDI/NSC là những cơ quan quyền lực hàng đầu Trung Quốc khi các chiến dịch chống tham nhũng được thực thi mạnh mẽ dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, với hàng triệu quan chức các cấp lớn nhỏ bị xử lý, bao gồm cựu Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị nước này.

Trong khi sự cố ở Cam Túc ngày 22/5 bị CCDI/NSC "chỉ mặt đặt tên", trách nhiệm liên quan của các quan chức địa phương được cho là đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan này.

Báo Thanh niên Trung Quốc - cơ quan của đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc - và hãng tin nhà nước Chinanews cũng đặt ra câu hỏi rằng vụ việc ngày 22/5 "là thiên tai hay do con người?"