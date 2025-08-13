21 dự án điện gió ở Quảng Trị giờ ra sao?

Sở Công Thương Quảng Trị thông tin, tổng công suất nguồn điện đã có trong các quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia , quy hoạch điện VIII điều chỉnh của tỉnh đến năm 2030 là 14.415MW, giai đoạn 2031-2035 là 3.872,8MW.

Dự án điện gió ở Hướng Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tính hết tháng 7 này, tổng công suất đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.459,8 MW. Bên cạnh 21 dự án nhà máy điện gió , 11 dự án nhà máy thủy điện có tổng công suất 181,5MW; 4 dự án nhà máy điện mặt trời mặt đất với tổng công suất 159,2MW và 1.204 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 126,7MW.

Hiện, 11 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư với tổng công suất 424 MW. Ba dự án Tân Hợp, Hướng Linh 4, Hải Anh có tổng công suất 108MW sẽ đưa vào vận hành cuối quí 3 năm nay; các dự án còn lại vào năm 2026, 2027.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đang phát triển thủy điện . Dự án nhà máy thủy điện La Trọng, công suất 22MW dự kiến vận hành vào tháng 10 năm nay; 7 dự án thủy điện nhỏ khác với tổng công suất 93MW đang tổ chức thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, 2027.

“Các dự án điện gió, điện mặt trời , thủy điện góp phần cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Tỉnh đang tích cực tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và hạ tầng truyền tải các dự án đang triển khai để bảo đảm tiến độ các dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh , bền vững, gắn với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia ”, Sở Công Thương Quảng Trị cho biết.