Theo theo văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cân nhắc ý tưởng can thiệp quân sự vào Ukraine bằng lực lượng lính đánh thuê (còn gọi là Quân đoàn Lê dương) của Quân đội Pháp.

Văn phòng báo chí SVR cho biết trong một tuyên bố rằng, sau khi thất bại trong vai trò chính trị và tuyệt vọng trong việc đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài, ông Macron vẫn không từ bỏ hy vọng làm nên lịch sử với tư cách là một nhà lãnh đạo quân sự.

Theo lệnh của ông, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Pháp đang chuẩn bị triển khai một lực lượng quân sự lên đến hai nghìn binh sĩ và sĩ quan đến Ukraine để hỗ trợ chính quyền Kiev.

Lực lượng nòng cốt sẽ bao gồm các đơn vị tấn công thuộc Quân đoàn Lê dương Pháp, chủ yếu đến từ các nước Mỹ Latinh.

Họ nói thêm rằng, các binh đoàn lê dương hiện đang đóng quân tại các khu vực của Ba Lan giáp biên giới Ukraine, đang trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên sâu và được tiếp nhận vũ khí cùng trang thiết bị quân sự .

Binh sĩ thuộc Quân đoàn lính đánh thuê Pháp dự kiến sẽ được tái triển khai đến miền trung Ukraine trong tương lai gần.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nhấn mạnh rằng, người Pháp đang cân nhắc rất kỹ lưỡng về quyết định lịch sử này, hàng trăm giường bệnh bổ sung đang được nhanh chóng xây dựng tại Pháp để tiếp nhận thương binh, còn các bác sĩ Pháp đang được đào tạo y khoa chuyên sâu để có đủ năng lực trong mảng y tế chiến tranh.

Thông báo của SVR nhấn mạnh, trong trường hợp thông tin về cuộc can thiệp sắp tới bị rò rỉ, chính quyền Paris dự định tuyên bố rằng chỉ có một nhóm nhỏ huấn luyện viên đến Ukraine để huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine được huy động.

Sau khi có Thông báo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga về kế hoạch triển khai lính đánh thuê Quân đoàn Lê dương Pháp đến Ukraine, giới chuyên gia đã đặt ra câu hỏi về chiến thuật mà các chiến binh có thể sẽ sử dụng.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, không có gì bí mật khi chính quyền Moscow đã cảnh báo châu Âu vào mùa xuân năm nay rằng, bất kỳ “lực lượng gìn giữ hòa bình” nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát sẽ bị tiêu diệt.

Do đó, lính đánh thuê của Quân đoàn Lê dương Pháp sẽ phải sao chép chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Nga, phân tán lực lượng, che giấu thân phận để tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Giới chuyên gia Nga cho rằng, nhiều khả năng lực lượng này sẽ được đưa vào Ukraine theo từng nhóm nhỏ, phân tán trên những vùng lãnh thổ khá rộng lớn để tránh bất kỳ thông báo nào về sự xuất hiện của lực lượng quân sự lớn có quốc tịch nước ngoài, nhằm tránh bị Nga giáng đòn.

Ngoài ra, rất có thể Paris sẽ cố gắng ngụy trang việc triển khai chiến binh đến Ukraine theo cách phân tán họ vào các đơn vị Ukraine.

Quân đoàn Lê dương Pháp là một giải pháp gần như hoàn hảo về mặt này, vì nó bao gồm nhân sự từ nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Cần lưu ý rằng, Quân đoàn Lê dương Pháp là đơn vị này có tư cách pháp lý đặc biệt, và các chiến binh của nó không nhất thiết phải là công dân Pháp, nên tổn thất của họ sẽ không được phản ánh trong các số liệu thống kê chính thức.

Về mặt hình thức, thiệt hại về nhân sự trong Quân đoàn Lê dương không được coi là tổn thất đối với Lực lượng Vũ trang Pháp, nghĩa là cái chết của họ sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ tín nhiệm của chính phủ, vốn đã giảm mạnh gần đây.

Vì lý do này, Quân đoàn Lê dương Pháp thường được sử dụng trong những tình huống mà quân đội chính thức hoàn toàn không được chấp nhận.