Chiều 05/04, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Hơn 20 ngày sau, cả nước đối mặt với một tình thế và thách thức chưa từng có tiền lệ: Đợt bùng dịch thứ 4 gây thiệt hại nặng nề nhất trong 2 năm chống dịch, cả về sức khỏe, tính mạng và của cải vật chất…

Hãy cùng Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế, các chuyên gia hàng đầu về y tế, kinh tế, quan chức và đại biểu Quốc hội nhìn lại 200 ngày giông bão này của đất nước.

Nhắc đến vai trò của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong công tác chống dịch, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đánh giá ông Chính là vị lãnh đạo rất quyết liệt, không quản mọi khó khăn để có thể đạt được đích cuối cùng là khống chế dịch bệnh càng nhanh càng tốt.

"Thủ tướng vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi lúc nửa đêm, những tin nhắn vào buổi sáng thì thường là lúc 4-5h".

GĐ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội kể lại, có một lần ông đi công tác ở Kiên Giang, Phú Quốc và khi vừa về thì đã báo cáo ngay tình hình chống dịch cho Thủ tướng qua tin nhắn điện thoại. "8h tối, tôi vừa về thì lập tức nhắn tin. Đến nửa đêm, Thủ tướng trả lời. Vì lúc đó đã muộn, hơn 12h đêm nên tôi cũng ngủ mất rồi. Khi đọc được tin nhắn là 5h sáng. Tôi nhắn lại và bất ngờ thấy ở bên kia đường dây, Thủ tướng phản hồi ngay lập tức".

Những cuộc trao đổi lúc "nửa đêm hôm sớm" diễn ra nhiều đến nỗi, ông Hiếu vẫn thường giật mình và tự hỏi: "Không biết Thủ tướng ngủ lúc mấy giờ, và thức dậy lúc mấy giờ?".

Mới đây, trong một buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, PGS. Lân Hiếu đã thẳng thắn đưa ra ý kiến cần xóa bỏ bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung.

Đây là một hướng đi rất mới trong bối cảnh tình hình chống dịch đã có nhiều thay đổi. Hiện nay, tỷ lệ phủ vắc xin ở nhiều nơi đã rất cao, số ca nhiễm chuyển nặng, cần nhập viện cũng thuyên giảm. Biện pháp nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, chú trọng y tế tư nhân, khoanh vùng cách ly hẹp và đưa y tế vào tận "vùng đỏ" là một hướng mới rất đáng quan tâm.

Trước ý kiến này của PGS. Lân Hiếu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rất lắng nghe và nói:"Sau cuộc gặp gỡ này, anh Hiếu ở lại họp riêng với tôi".

"Đây là một cuộc gặp gỡ khá đặc biệt nhằm vinh danh các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, khi đến lượt tôi phát biểu thì thay vì kể lại quá trình chống dịch của mình, tôi lại nêu ra câu hỏi: "Giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ phải chống dịch như thế nào?".

Tôi nghĩ chẳng mấy khi có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng. Và thú thực, câu hỏi này chắc chắn không chỉ có mình tôi lo lắng, mà tôi nghĩ rằng cả đất nước, và chính Thủ tướng cũng đang rất trăn trở".

Trong thời gian ông Hiếu làm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Cấp cứu ở Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng trực tiếp đến địa phương thị sát. Lãnh đạo tỉnh đã đưa ra kế hoạch những nơi Thủ tướng sẽ đến thăm, nhưng ngay khi rời bệnh viện do PGS. Lân Hiếu phụ trách, ông Chính đã gọi điện cho ông Hiếu, nói: "Hiếu bảo đi chỗ nào thì Hiếu dẫn đường đi!".

"Tôi thấy Thủ tướng trăn trở nhiều nhất là khu vực người dân bị phong tỏa vì dịch bệnh, nên đã dẫn Thủ tướng đến những địa điểm như thế". Ấn tượng nhất với ông Hiếu là khi Thủ tướng trực tiếp đến thăm chợ đầu mối Đông Phú, nơi đang cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân ở Thuận An (Bình Dương). Tại đây, chính Thủ tướng đã trực tiếp nhìn ra những bất cập, cũng như động viên từng người dân đang trong giai đoạn rất khó khăn nhất vì dịch bệnh.

Khi được hỏi: PGS. Lân Hiếu có nghĩ rằng mình đã có công "chỉ điểm" cho Thủ tướng hay không? Vị Đại biểu Quốc hội chỉ cười nhẹ. Ông nói rằng, phong cách của Thủ tướng vốn là như vậy. "Nếu không có tôi dẫn đường thì cũng sẽ là những người khác mà thôi".

"Ví dụ, ở Hà Nội, sau khi xây dựng xong bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại quận Hoàng Mai thì Thủ tướng đã đi thẳng đến thị sát. Sau đó, ông đến thẳng phường Thanh Xuân xem cách làm việc của họ mà không hề có thông báo hay nằm trong kế hoạch bố trí trước của thành phố.", PGS. Lân Hiếu nói thêm.

"Tôi sẽ luôn nhớ mãi cuộc gặp gần đây nhất với ngài Thủ tướng của các bạn. Bởi đấy là cuộc gặp rất đặc biệt giữa những người bạn để cùng bàn đến những hợp tác trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây nên.

Có thể chung tay với nhau trong lúc khó khăn đồng nghĩa với việc chúng ta đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa những hợp tác tốt đẹp đã từng có và sẽ tạo dựng trong tương lai", Ông Wojciech Gerwel (Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDC Ba Lan) đã nói như vậy khi nhắc đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo vị Đại sứ, cuộc gặp này bắt nguồn từ lá thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới đất nước Ba Lan nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ dành cho Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 bùng phát dữ dội ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

"Lùi lại cách đây hơn một năm ở Ba Lan, tình hình khó khăn không kém gì Việt Nam trong đợt bùng dịch thứ 4. Vào lúc rối ren đó, chúng tôi rất cảm động vì những hành động của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Những nghĩa cử, chia sẻ của họ... cho chúng tôi thấy niềm an ủi và hạnh phúc khi tình hữu nghị giữa hai nước được dựng xây, vun đắp".

Rất nhiều phụ nữ Việt Nam tự may khẩu trang vải, làm tấm chắn giọt bắn, mặt nạ... tặng cho các cơ sở y tế ở Ba Lan. Các nhà hàng của người Việt nấu các bữa ăn cung cấp miễn phí cho bác sĩ, y tá của nước bạn. Không chỉ vậy, ngay cả cộng đồng cựu sinh viên Việt Nam tại Ba Lan dù đã về nước, vẫn tìm mọi cách để gửi rất nhiều trang thiết bị y tế sang đất nước "đại bàng trắng"...

"Với mọi nghĩa cử của các bạn, chúng tôi càng hiểu rằng người Việt Nam đặc biệt đáng trân trọng như thế nào. Chính vì vậy, khi thấy Ngài Thủ tướng Việt Nam ngỏ lời, Chính phủ Ba Lan thật sự dễ dàng và hết lòng đáp lại.

Cá nhân tôi, với tư cách là cầu nối giữa hai quốc gia, rất hạnh phúc khi Chính phủ Ba Lan đã gần như ngay lập tức đáp trả một cách tích cực đến thế. Tôi thực sự hy vọng những hỗ trợ nhanh chóng từ Ba Lan sẽ có thể giúp các bạn chăm sóc, cứu sống nhiều mạng người hơn nữa".

Khi nhắc đến chính sách "ngoại giao vắc xin" của Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Ba Lan cho rằng, không chỉ Ba Lan, rất nhiều quốc gia khác đã sẵn sàng đáp trả lại lời kêu gọi từ phía Thủ tướng Phạm Minh Chính một cách nhanh chóng và chân thành. Đây chính là động lực để Việt Nam tin tưởng rằng, nước ta luôn xứng đáng được các quốc gia khác sẵn lòng giúp đỡ, sẻ chia.

"Hơn nữa, qua hành động của Ngài Thủ tướng, bản thân tôi đã có thể nhìn thấy sự quyết tâm được thể hiện rất rõ nét trong mọi nỗ lực chống lại dịch bệnh từ phía Việt Nam. Đó chính là sự may mắn mà Việt Nam đang có được".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận xét, công tác phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu có cú hích lớn từ khi Thủ tướng trực tiếp tham gia với tư cách Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia.

"Chỉ trong 2 ngày liên tiếp 22-23/8, Thủ tướng ký 2 công điện 1099/CĐ-TTg và 1102/CĐ-TTg đã cho thấy sự chỉ đạo hết sức quyết liệt. Đến lúc đó, gần như mọi cơ quan, tổ chức, mọi địa phương phải vào cuộc hết. Trước kia có thể có chuyện "việc nọ nơi kia", nhưng từ khi Thủ tướng phụ trách, mọi hoạt động chống dịch được đưa vào lề lối, khuôn phép", ông Trường Sơn chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, trong các cuộc trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn là người rất lắng nghe, thấu hiểu, vừa là lãnh đạo, vừa là người anh. Khi chỉ đạo, tổ chức thực hiện công việc thì mệnh lệnh hành chính của Thủ tướng rất quyết liệt.

"Có những lúc vắc xin chậm, rồi việc một số địa phương không làm được những việc Thủ tướng đã chỉ đạo… ông đã gọi điện và trực tiếp phê bình nghiêm khắc, quyết liệt. Đặc biệt là Thủ tướng không thỏa hiệp với các phân bua".

Chiến thuật kiểm soát dịch của Chính phủ được triển khai sắc nét ở cả hai gọng kìm. Thứ nhất, giãn cách xã hội trong một thời gian cụ thể có bắt đầu, có kết thúc một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết từ 15/8 - 15/9. Thứ hai, xét nghiệm diện rộng, có trọng tâm trọng điểm, phát hiện ổ dịch sớm, tổ chức khoanh vùng kiểm soát, tấn công và ổn định từng địa bàn.

Trên cơ sở sức mạnh của hai gọng kìm đó được phát huy, Thủ tướng chỉ đạo giải pháp quan trọng nhất: lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, coi thành quả chống dịch là của nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng giao cho Bộ Y tế tăng cường các hoạt động tích cực thu nhận, phân bổ sinh phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch, vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin… để mọi vùng nóng y bác sĩ không bị thiếu vũ khí và từng người dân không bị thiếu thuốc men.

Thứ trưởng Trường Sơn ngoài cùng bên phải và Thủ tướng.

"Tổ công tác đặc biệt phụ trách vấn đề chống dịch và đảm bảo an sinh, xã hội cho 19 tỉnh, thành phía Nam của Chính phủ do anh Võ Minh Lương - Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng ban. Hai ông phó ban là Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an và tôi là Thứ trưởng Bộ Y tế cũng từ đó có thêm nhiều điều kiện, cơ chế để xây dựng kế hoạch và tổ chức mọi động chống dịch rất hiệu quả. Tất cả các anh chị em không nề hà khó khăn, chia nhau đi kiểm tra, đôn đốc và chỉnh sửa mọi hoạt động.

Trong rất nhiều lần trực tiếp báo cáo công việc với Thủ tướng, tôi hiểu Thủ tướng là người biết lắng nghe và sẵn sàng điều chỉnh các sách lược sau khi đã được tư vấn, phản biện mạch lạc".

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn kể lại, khoảng thời gian dịch bùng lên ở phía Nam, nỗi băn khoăn lớn nhất của Thủ tướng là chiến lược xét nghiệm.

"Mình làm có đúng với khoa học hay không?" - Thủ tướng đã rất nhiều lần trao đổi, hỏi đi hỏi lại về điểm đó. Đáp lại, kể cả Bộ phận thường trực cùng với Bộ Y tế đều tham mưu cho Thủ tướng là bắt buộc phải làm 1 đợt xét nghiệm diện rộng, dù chỉ trong thời gian ngắn cũng được, để phân ra cho được vùng dịch. Từ đó, lực lượng chống dịch mới nắm được ở đâu có dịch, với mức độ nguy cơ như thế nào... để tổ chức phương án đáp ứng và kiểm soát dịch.

"Hồi đầu tháng 6, lúc tôi có quyết định vào thường trực ở TP.HCM, Thủ tướng đã gặp riêng và hỏi: "Chú muốn đề đạt gì không?"

Tôi báo cáo về điều duy nhất mình cần là Chính phủ nhìn nhận trận đánh này không chỉ riêng ở TP.HCM mà phải là cả vùng bao gồm TP.HCM và các tỉnh xung quanh. Phải nhìn như vậy để có cùng 1 chính sách, 1 chiến lược, 1 kế hoạch đồng bộ cho cả vùng thì mới kiểm soát được trận này.

Không thể có chuyện Bình Dương giữ Bình Dương, Đồng Nai giữ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu giữ Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang giữ Tiền Giang, Long An giữ Long An được...

Trong các hoạt động sau này Thủ tướng đều chỉ đạo theo hướng đó".

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội cho rằng: 200 ngày vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi được nhiều dấu ấn mới trong cả công tác chống dịch và phát triển kinh tế.

Trong công tác chống dịch, Thủ tướng nêu rõ: Chỉ có tiêm chủng mới là giải pháp quyết định để chiến thắng đại dịch Covid-19. Ông Chính là người đã quyết định thành lập quỹ vắc xin Covid-19 và cho đến nay, quỹ này đã huy động được hơn 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thủ tướng còn đóng vai trò quan trọng thực hiện chiến lược "ngoại giao vắc xin", giúp đưa về hàng chục triệu liều trong lúc tình hình dịch bệnh rất căng thẳng.

Ông Nhưỡng đánh giá, xuyên suốt quá trình đương đầu với "giặc bệnh", Thủ tướng không có giờ phút nào đứng ngoài để "chỉ tay 5 ngón" mà thường xuyên có những chuyến thị sát ở những vùng "tâm dịch" nóng bỏng nhất như: TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai... Đặc biệt, sau các chuyến "vi hành", Thủ tướng đã ra nhiều quyết định rất quan trọng, táo bạo, định hướng cho việc chống dịch đạt hiệu quả.

Có hai trong rất nhiều việc mà Thủ tướng đã làm được Phó ban Dân nguyện Quốc hội đặc biệt đánh giá cao. Thứ nhất là dồn lực cả quân đội, công an, đặc biệt nhân viên y tế toàn quốc (khoảng 300.000 người) vào giúp các tỉnh miền Nam. Chiến lược này đã góp phần quan trọng kiểm soát tình hình dịch, đặc biệt là giúp nhân dân, các lực lượng yên tâm chống dịch...

Thứ hai, Thủ tướng đã quyết định chuyển hướng chiến lược từ "đánh mạnh, đánh nhanh, zezo Covid-19" sang "sống chung, linh hoạt" với dịch. Sự ra đời của Nghị quyết 128 quy định tạm thời về thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thể hiện rõ quyết tâm mới của Chính phủ, Thủ tướng.

"Trước đây, chúng ta đóng băng tất cả và nếu cứ như vậy, nền kinh tế sẽ "chết lâm sàng" và "chưa chết vì dịch nhưng sẽ chết vì đói, chết vì suy giảm kinh tế", nhưng nghị quyết 128 chính là "luồng gió mới, cú hích lớn" góp phần hồi phục hoạt động thông thương, thúc đẩy sản xuất của nền kinh tế và đặc biệt, tâm lý của người dân đã cực kỳ thoải mái, ủng hộ…", ông Nhưỡng nêu quan điểm.

Theo dõi các hoạt động của Thủ tướng, ông Nhưỡng khẳng định, Thủ tướng chưa có một ngày nghỉ, thậm chí trong quá trình ăn cơm, Thủ tướng vẫn phải bàn đến công việc. Điều đó cho thấy sự cống hiến, làm việc bằng tinh thần trách nhiệm hết sức nghiêm túc của người đứng đầu Chính phủ.

"Có một số người lo ngại: Khi Thủ tướng làm việc không có ngày nghỉ sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt gia đình. Nhưng chính ông đã tâm sự với tôi rằng: bây giờ phải dồn hết tinh lực của mình cho công việc, bởi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao cho vô cùng to lớn. Do đó, ông không thể nơi lỏng".

Trong quá trình Thủ tướng trực tiếp thị sát, trực tiếp chất vấn, đặt vấn đề với một số vị lãnh đạo địa phương thì người dân cả nước có thể thấy rõ vấn đề của cán bộ ở đó đang như thế nào.

Là "tướng một vùng" nhưng khi bị hỏi đến thì không nắm được vấn đề. Đây là điều rất buồn. Trước việc này, chúng tôi đã có ý kiến chung và đề nghị xử lý các cán bộ thiếu tinh thần, trách nhiệm để tránh tình trạng "trên bảo dưới không nghe, trên nóng dưới lạnh"...

Ông Nhưỡng đánh giá Thủ tướng là người rất cầu thị và không có sự phân biệt giữa người đứng đầu Chính phủ với một người dân bình thường. Thủ tướng sẵn sàng tiếp thu ý kiến, hoặc đọc một tin nhắn, xem xét một vấn đề người khác đặt ra cho mình. Đồng thời ông cũng rất tôn trọng trọng cống hiến của người tiền nhiệm.

"Tôi cũng cho rằng, Thủ tướng đã có kinh nghiệm từ công tác tổ chức cán bộ, các bài học quý do người tiền nhiệm để lại và bây giờ sẽ có thêm kinh nghiệm từ thực tiễn điều hành trong 200 ngày qua. Ba kinh nghiệm đó cộng với tư duy cá nhân, sự đồng hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thì trong thời gian tới Thủ tướng sẽ có những điều chỉnh hợp lý để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao", ông Nhưỡng nói thêm.

"Nhiều hôm tòa nhà Văn phòng Chính phủ sáng điện suốt đêm" - ĐBQH Lê Thanh Vân đã lấy hình ảnh ấy để bình luận về sự năng động, xông xáo, biết lắng nghe và làm việc không có ngày nghỉ của Thủ tướng trong 200 ngày nhậm chức.

Một điểm khiến ông Vân rất ấn tượng ở Thủ tướng là việc "vi hành" đến tận các tâm dịch Covid-19 ở Bắc Giang, Bắc Ninh, sau đó, vào TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội. Đa phần các chuyến đi, kiểm tra này đều không có sự báo trước.

"Tôi cho rằng, với người đứng đầu Chính phủ rất cần có những chuyến vi hành không báo trước như vậy để xâm nhập thực tiễn, biết được thực trạng đến đâu.

Thực tế, qua các chuyến đi này đã bộc lộ ra được năng lực của cán bộ địa phương ứng phó với dịch như thế nào và các điều kiện, trang bị, thiết bị y tế, lực lượng chức năng tham gia, phản ứng với dịch ra sao.

Thực tiễn sinh động này giúp Thủ tướng biết được năng lực của toàn hệ thống và định hình cho các giải pháp ứng phó với tình hình dịch sau này", ông Vân nói.

Vị đại biểu này cũng chia sẻ, nhiều cử tri đã gọi điện cho ông bày tỏ sự ấn tượng với hình ảnh Thủ tướng áo đẫm mồ hôi đi vào trong tâm dịch ở các địa phương.

"Đây là hình ảnh rất đẹp, để lại ấn tượng rất sâu sắc, thể hiện sự xả thân của người đứng đầu Chính phủ, không quản ngại, không quản khó, thậm chí không lo sợ những nguy hiểm có thể đến với mình.

Điều này cũng là sự minh chứng thực chất cho việc xâm nhập thực tiễn, phù hợp với đặc thù của người chỉ huy cao nhất hệ thống trong cơ quan hành pháp", ông Vân nêu.

Ông Đặng Hồng Anh cho biết cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt ấn tượng về 2 quyết sách lớn của Thủ tướng.

Là người từng tham gia Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương diễn ra cách đây khoảng 1 tháng, ông Hồng Anh đặc biệt ấn tượng bởi cách mà Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe ý kiến trực tiếp từ phía các doanh nghiệp.

"Cái hay là Thủ tướng không chỉ lắng nghe, mà ông còn quyết liệt nữa. Thủ tướng thấy cái gì tốt cho doanh nghiệp thì sẽ chỉ đạo ngay các Bộ, Ban, Ngành đưa ra chính sách hỗ trợ kịp thời. Ví dụ như việc chỉ đạo ngân hàng giảm lãi suất cho vay, hay việc cho phép Bộ Y tế đưa các loại thuốc Đông y vào liệu trình điều trị cho bệnh nhân Covid-19… Sự quyết liệt này khiến cộng đồng doanh nghiệp nói chung, và các thành viên trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam của chúng tôi nói riêng, rất cảm kích!".

Trong đợt dịch vừa qua, ông Hồng Anh đánh giá Chính phủ đã có hai việc làm đột phá. Thứ nhất là việc ban hành Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tổng gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với người lao động, họ sẽ không cần về địa phương xin xác nhận và thực hiện nhiều thủ tục để nhận hỗ trợ như trước đây. Với gói hỗ trợ này, doanh nghiệp sẽ là đơn vị trực tiếp làm việc với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tiền giải ngân sẽ trả thẳng về tài khoản ngân hàng của người lao động.

Hiện nay, rất nhiều lao động đã nhận được tiền hỗ trợ từ Chính phú. Cách làm nhanh chóng, hiệu quả này cũng giúp các đơn vị sử dụng lao động giảm bớt gánh nặng về chi phí.

"Người lao động rất vui mừng và những lãnh đạo doanh nghiệp trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng hết sức phấn khởi. Đây là gói hỗ trợ rất khác biệt, lần đầu tiên được Chính phủ thông qua rất nhanh chóng như vậy".

Việc thứ hai là Chính phủ đã ban hành Thông tư số 14 liên quan đến việc ngân hàng giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp.

Kiến nghị này được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trực tiếp gửi văn bản đến văn phòng Chính phủ. "Thái độ, cách làm việc của Chính phủ rất thân thiện, cởi mở. Khi chúng tôi gửi văn bản, Chính phủ lập tức đáp lại là sẽ nghiên cứu và sớm có trả lời. Chỉ 1-2 tuần sau khi văn bản được gửi lên thì Thông tư số 14 được bạn hành", ông Hồng Anh nói thêm.

Ngoài các vấn đề về kinh tế, ông Hồng Anh cũng thường xuyên báo cáo trực tiếp với Thủ tướng về các hoạt động xã hội của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Rất nhiều lần, Thủ tướng cũng nhắn tin, gọi điện cho ông vào giữa đêm hoặc sáng sớm.

"Tôi thường xuyên nhắn tin với Thủ tướng và những lần đầu cũng khá bất ngờ vì Thủ tướng rất cởi mở, không ngại đêm khuya hay sáng sớm vẫn phản hồi rất nhanh, và luôn giữ thái độ động viên các doanh nghiệp".

Những tin nhắn ngắn đôi khi làm ông Hồng Anh rất xúc động. "Ví dụ có lúc Thủ tướng rất bận, nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin: "Cảm ơn em. Mong em kêu gọi mọi người ủng hộ quỹ vắc xin. Cố gắng động viên anh em làm thêm nhiều phong trào". Chỉ ngắn gọn, đơn giản như vậy thôi nhưng việc Thủ tướng trả lời tin nhắn đã đủ làm tôi xúc động rồi".