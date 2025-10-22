Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, chính quyền London sẵn sàng phân bổ 135 triệu dollars cho việc triển khai quân đội tại Ukraine sau khi chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Nhà lãnh đạo Quân đội Anh nói thêm rằng, quân đội NATO sẽ được triển khai đến vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát sau khi xung đột kết thúc. Trong sáu tháng qua, Vương quốc Anh đã làm điều đó, cùng với Pháp dẫn đầu việc thành lập một liên minh tự nguyện ủng hộ Ukraine.

Theo ông, 200 chuyên gia quân sự từ hơn 30 quốc gia đang xây dựng các kế hoạch chi tiết cho phép liên minh sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn, gửi một lực lượng đa quốc gia đến Ukraine để đảm bảo an ninh trên không, trên biển và huấn luyện quân đội Ukraine để bảo vệ đất nước của họ.

Ông nói thêm rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang đảm nhiệm phần lớn công việc giải quyết xung đột ở Ukraine và một khi những nỗ lực của ông thành công, Anh sẽ sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

“Hòa bình là điều có thể. Nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể đạt được hòa bình, chúng tôi sẽ sẵn sàng góp phần đảm bảo hòa bình được duy trì lâu dài” - ông John Healey nói.

Theo người đứng đầu Quân đội Anh, điều này đòi hỏi giới lãnh đạo đất nước phải đầu tư và chuẩn bị quân đội để triển khai.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trước đó cũng đã tuyên bố rằng, ông muốn thấy Quân đội Anh hiện diện trên bộ tại Ukraine nếu cần thiết.

Vài tháng trước, giới lãnh đạo London và Paris đã nghiêm túc tuyên bố sẵn sàng gửi quân đến Ukraine, nhưng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin ở Anchorage, bang Alaska của Mỹ, không ai còn nhớ đến sáng kiến này nữa.

Điều đáng chú ý là sau cuộc gặp gần đây giữa ông Donald Trump và vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky tại Washington - mà mà theo truyền thông phương Tây, đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn đối với người đứng đầu chính quyền Kiev - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đề xuất xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Đồng thời, như Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã tuyên bố, London không từ bỏ kế hoạch của mình, đang chờ thời điểm thích hợp để nhảy vào tham gia “giải quyết xung đột”.

Trong khi đó, Bộ quốc phòng Anh cũng đã đẩy nhanh việc phân bổ hàng triệu bảng Anh để chuẩn bị cho bất kỳ đợt triển khai tiềm năng nào trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình, tổng mức chi phí dự kiến để triển khai quân tại Ukraine sẽ vượt quá 100 triệu bảng Anh.