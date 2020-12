2 vợ chồng cùng đàn em dùng phóng lợn đánh đập các chủ hàng rong thu tiền bảo kê

Ngày 18/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú xóm 13, xã Nghi Phú) cùng đồng bọn để điều tra về hoạt động băng nhóm thu phí bảo kê các hàng quán trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.



Thông tin ban đầu cho biết, thời gian gần đây các chủ quán hàng rong, quán hàng nước trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An phản ánh thường xuyên bị các đối tượng xăm trổ trong nhóm của Hoàn quậy phá, đòi thu tiền phí bảo kê. Nhiều người chống đối liền bị nhóm của Hoàn dùng dao phóng lợn, tuýp sắt, đánh đập gây náo loạn cả khu vực ngoài bệnh viện.

Các cửa hàng rong trước cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Trước tình hình trên, Công an TP. Vinh đã vào cuộc điều tra làm rõ để triệt phá băng nhóm gây nhức nhối này.

Ngày 16/12, sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, Công an TP. Vinh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú tại xóm 13, xã Nghi Phú), kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê nói trên.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Trong đó 2 vợ chồng Hoàn ảnh trên và đối tượng Thái

Ngoài Hoàn, công an còn bắt giữ thêm Trương Thị Mỹ Nhung (SN 1986, vợ của Hoàn), Nguyễn Thế Anh (SN 1983, trú tại xóm 22, xã Nghi Phú) và Nguyễn Hồng Thái (SN 1989). Trong nhóm này còn có đối tượng Nguyễn Văn Sinh (SN 1993) hiện đang bỏ trốn. Các đối tượng này đều có lệnh giữ người để điều tra về hành vi gây rối trật tự và cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ số tiền 18 triệu đồng. Số tiền này được các đối tượng thu tiền bảo kê của 36 quầy hàng rong trước cửa Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Tang vật vụ án gồm chiếc dao phóng lợn mà nhóm của Hoàn dùng đánh đập các chủ hàng rong để đòi tiền bảo kê.

Được biết, nhiều đối tượng trong băng nhóm này đã từng có các tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Đặc biệt, Nguyễn Văn Hoàn vừa mới mãn hạn tù được vài tháng với tội danh tương tự.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.