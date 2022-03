2 tên nghiện ma túy lẻn vào bãi xe trộm xe SH trong AEON Mall Tân Phú ở TPHCM

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Vinh (SN 1974, ngụ quận 12) và Nguyễn Xuân Quan (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi trộm tài sản.



Theo đó, khoảng 18h ngày 27/2, chị Lương Thị Thu Nga (ngụ quận Tân Phú) chạy xe SH tới trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú, phường Sơn kỳ để mua sắm.

Đến 20h cùng ngày, khi ra bãi xe máy để về thì phát hiện chiếc xe của mình đã bị mất trộm nên đến công an trình báo.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã có mặt phối hợp với Công an phường Sơn Kỳ trích xuất camera an ninh điều tra truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28/2, Công an đã bắt giữ Quan khi đối tượng đang đi trên đường tại khu vực cầu Tham Lương, quận 12.

Từ lời khai của Quan, công an đã ập vào nhà trọ bắt giữ đối tượng Vinh. Tại đây, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Quan và Vinh đều là những đối tượng bất hảo, nghiện ngập, không có công việc ổn định và có nhiều tiền án, tiền sự.

Xe máy tang vật.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Để có tiền tiêu xài và phê ma túy, cả hai rủ nhau vào trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú gửi xe tại bãi xe số 10. Vinh và Quan đi bộ bên trong trung tâm thương mại quan sát tình hình.

Khi đứng ở bãi xe, Vinh phát hiện có một lối đi bộ ở cổng L2 không có bảo vệ trông coi nên Vinh kêu Quan lấy xe máy ra ngoài đứng chờ sẵn ở cổng trên để cảnh giới.

Còn Vinh tiến đến chiếc xe Honda SH của chị Nga dùng đoản sắt bẻ khóa rồi chạy xe ra hướng bãi xe ô tô.

Tại đây, Vinh dùng tay hạ thanh chắn bằng nhựa ngăn cách để vào bãi xe ô tô rồi điều khiển chiếc xe SH trên vòng vào bãi xe ô tô và theo lối đi bộ của cổng L2 để chạy thoát ra ngoài.

Sau đó, Vinh và Quan đem chiếc xe máy SH trên đến gửi tại một bãi giữ xe ở Vĩnh Lộc rồi chở nhau về nhà trọ ngủ. Khi chúng chưa kịp tính toán phương án tẩu tán tài sản thì bị bắt giữ.

