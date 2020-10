2 người đi xe máy ngã xuống đường trong mưa, bị container cán tử vong

Đến 20h ngày 8/10, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, phục vụ việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người chết. Nhà chức trách đã trích xuất camera gần hiện trường để truy tìm chiếc container tình nghi có liên quan.



Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h cùng ngày trên đường ĐT743 - đoạn qua phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy mang BKS: 50X1, do 2 người đàn ông chở nhau, lưu thông hướng từ TX Tân Uyên đi TP Dĩ An.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn có mưa lớn.

Khi xe cách ngã tư 550 khoảng 50m, 2 người chưa chưa rõ lý do ngã xuống đường và bị xe container chạy cùng chiều cán tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra tai nạn, 2 nạn nhân có thể bị ngã xuống đường do gặp "ổ gà".

Ghi nhận tại hiện trường, một thi thể nằm sát xe máy, thi thể còn lại ở xa đó hàng chục mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên địa bàn có mưa lớn, đoạn đường này có nhiều ổ gà và thường xuyên xảy ra tai nạn.