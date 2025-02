2 loại đồ uống cực phổ biến bị bác sĩ liệt vào danh sách gây rụng tóc, người càng trẻ càng mê

Rụng tóc sớm không chỉ do di truyền hay căng thẳng mà còn có thể xuất phát từ chính những thói quen hàng ngày, đặc biệt là từ những gì chúng ta uống. Tiến sĩ Neena Chandrasekaran (chuyên gia y học phổi và chăm sóc đặc biệt đang làm việc tại Anh) cảnh báo rằng có 2 loại đồ uống phổ biến gây rụng tóc nếu uống nhiều. Điều đáng nói, đây lại là những thức uống mà giới trẻ vô cùng yêu thích, uống gần như mỗi ngày.

1. Nước ngọt có ga

Nước ngọt có ga chứa hàm lượng đường cực cao, đi kèm với nhiều chất phụ gia có thể làm rối loạn cân bằng hormone trong cơ thể. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn trực tiếp gây rụng tóc.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Neena giải thích: “Hàm lượng caffeine và đường trong nước ngọt có ga làm tăng mức cortisol - hormone gây căng thẳng. Sự gia tăng này làm rối loạn chu kỳ phát triển của tóc, dẫn đến tóc yếu và dễ rụng. Ngoài ra, đường dư thừa còn làm suy giảm lưu thông máu và gây viêm, khiến nang tóc không nhận đủ dưỡng chất cần thiết. Điều này làm cho tóc dễ gãy rụng hơn”.

Một nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (Trung Quốc) gần đây cũng chỉ ra rằng nam giới trẻ tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, bao gồm nước ngọt có ga, có nguy cơ rụng tóc cao hơn so với những người uống ít hơn. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng tuy chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp nhưng mối liên hệ này rất đáng lo ngại và cần được nghiên cứu sâu hơn.

Bên cạnh rụng tóc, Tiến sĩ Neena cảnh báo uống quá nhiều nước ngọt có ga còn gây ra các vấn đề sức khỏe khác như béo phì, tiểu đường loại 2 và sâu răng, tăng viêm nhiễm - 1 trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

2. Nước tăng lực

Nước tăng lực được ưa chuộng bởi khả năng giúp tỉnh táo, tập trung tức thì, nhưng ít ai biết rằng chúng cũng là thủ phạm khiến tóc rụng nhiều hơn.

Tiến sĩ Neena giải thích: “Nước tăng lực chứa hàm lượng caffeine cực cao, khi tiêu thụ quá mức sẽ làm tăng cortisol, khiến cơ thể căng thẳng và lo lắng kéo dài. Tình trạng này làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tóc, khiến tóc yếu và dễ rụng hơn. Bản thân nước tăng lực cũng có lượng đường cao và gây hại cho tóc tương tự nước ngọt có ga về phần này. Ngoài ra, đường trong nước tăng lực cũng gây tình trạng viêm và cản trở lưu thông máu đến nang tóc, làm nang tóc suy yếu”.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra rằng người tiêu thụ nhiều nước tăng lực có nguy cơ cao bị rụng tóc do tác động tiêu cực của đường và caffeine lên hệ thần kinh và tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, uống nhiều nước tăng lực còn gây hại cho sức khỏe tim mạch, làm tăng huyết áp và gây mất ngủ cùng nhiều hệ lụy sức khỏe khác về lâu dài.

Vậy nên uống bao nhiêu nước nước có ga và nước tăng lực?

Tiến sĩ Neena nhấn mạnh, bạn không cần phải từ bỏ hoàn toàn những loại đồ uống hấp dẫn này dù nếu làm được thì tốt hơn cho sức khỏe. Thay vào đó hãy hạn chế, kiểm soát lượng uống.

Ông khuyến cáo: “Nếu bạn nhận thấy tóc rụng nhiều hơn và cảm giác lo lắng thường xuyên, hãy cân nhắc giảm hoặc ngừng tiêu thụ nước ngọt có ga và nước tăng lực. Thay vào đó, hãy uống nước lọc hoặc các loại nước tự nhiên như trà xanh để bảo vệ sức khỏe và mái tóc của bạn”.

Về lượng uống, WHO khuyến cáo giới hạn đường tự do dưới 10% tổng năng lượng hàng ngày, tốt nhất dưới 5% (khoảng 25g). Trong khi đó, một lon nước ngọt có ga lớn chứa tới 35g đường, dễ vượt ngưỡng an toàn nên hãy lựa chọn kỹ càng và đọc bảng thành phần khi sử dụng.

Ảnh minh họa

Còn với nước tăng lực, WHO khuyến cáo người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày - phụ nữ mang thai nên giới hạn ở 200mg. Một lon nước tăng lực chứa từ 50mg đến 200mg caffeine tùy loại. Vì vậy, chỉ nên uống tối đa 2 - 3 lon mỗi ngày để tránh vượt ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, nên hạn chế vì ngoài caffeine, nước tăng lực còn chứa nhiều đường và chất kích thích khác.

Ngoài ra, Tiến sĩ Neena cũng nhắc nhở thêm rằng rụng tóc nhiều bất thường còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác. Ví dụ như rối loạn nội tiết (suy giáp, hội chứng buồng trứng đa nang) và bệnh tự miễn (lupus, rụng tóc từng mảng)... Tốt nhất nên đi thăm khám để tìm ra nguyên nhân và khắc phục hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Mirror, Metro UK