2 giờ sáng, 6 thanh niên dàn cảnh cướp xe máy, tiếng tri hô của nạn nhân khiến cả khu phố thất kinh

Một phần sự việc đã được camera an ninh ghi lại vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9/5 vừa qua trên đoạn đường khu dân sinh thuộc địa bàn huyện Hóc Môn (Tp. Hồ Chí Minh). Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip khiến dư luận đặc biệt chú ý, quan tâm.



Được biết, người đàn ông trong clip có tên là N.T.T (45 tuổi). Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9/5, ông T. đi đám tang về và vừa dừng xe trước cổng, ông đã bị các đối tượng áp sát, dùng ghế đánh vào đầu rồi cướp mất xe máy.

Theo diễn biến trong clip thì thời điểm đó, 3 thanh niên đi xe máy và 3 thanh niên chạy bộ trên đường đến khu vực giao lộ đường Xuân Thới Sơn 19 - Xuân Thới Sơn 30 (Hóc Môn) thì dừng lại. Lúc này, 3 người đi bộ rẽ vào đường Xuân Thới Sơn 19, 3 người còn lại đứng cảnh giới.

Ít phút sau, 3 người đi bộ vào đường Xuân Thới Sơn 19 chạy ra cùng chiếc xe máy, phía sau có người đàn ông đuổi theo tri hô thất thanh "cướp, cướp". Nhóm 6 đối tượng sau đó đã nhảy lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhóm đối tượng dàn cảnh cướp xe máy lúc 2 giờ sáng

Trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên, một đại diện của công an xã Xuân Thời Sơn, huyện Hóc Môn (Tp. Hồ Chí Minh) xác nhận trên địa bàn có vụ cướp xe máy. Công an đã lập hồ sơ vụ việc và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.