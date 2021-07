2 em nhỏ đắp chăn ngủ ngoài đường vì không biết nương tựa vào ai: Câu chuyện phía sau vừa chua xót vừa ám ảnh

Cho tới thời điểm hiện tại, những tổn thất mà đại dịch Covid-19 gây ra cho thế giới vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Thậm chí, dịch bệnh nguy hiểm này đã đẩy không ít gia đình vào cảnh chia ly. Và câu chuyện xót xa của hai cô bé dưới đây cũng nằm trong số đó.

Mới đây, những bức ảnh chụp lại cảnh người dân mắc màn cho hai em nhỏ đang đắp chăn nằm ngoài sân ở một ngôi nhà tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã khiến nhiều người không khỏi thương xót.

Ảnh: Nguồn Sina.

Được biết, nguyên nhân khiến hai em phải ngủ ngoài đường như vậy là do mẹ ruột đã bỏ đi, cả hai chỉ còn lại bà nội chăm sóc, nhưng người bà cũng không may qua đời do căn bệnh Covid-19 quái ác. Từ sau khi bà mất, hai đứa trẻ đã không còn nơi nương tựa.

Sau khi câu chuyện của các em được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã ngỏ ý muốn quyên góp tiền bạc cũng như đồ dùng thiết yếu để giúp đỡ.

Trong số này, có một nhà hảo tâm tên là Srey Chanthorn rất muốn được chăm sóc cho hai em nhỏ và đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của cả hai.

Không ai biết được rằng người mẹ trong câu chuyện này rốt cục đã vì lý do gì mà nhẫn tâm ruồng bỏ con mình.

May mắn là hai em ít nhất sẽ có được một cuộc sống khấm khá hơn nhờ sự đùm bọc, yêu thương từ cộng đồng trong những ngày tháng khó khăn như thế này.

Cũng mong rằng dưới sự giúp đỡ của mọi người, cả hai sẽ có được một cuộc sống an nhiên, đầy đủ mà bất kỳ trẻ em nào cũng xứng đáng có được...