2 cán bộ quản lý rừng bị bắt vì tự ý chặt rừng bán cho người dân

Ngày 21/1, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ nguyên là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".



2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Phùng Diệu (hiện là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn; Nguyên là trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp) và Nguyễn Hồng Lĩnh (hiện là Phó Trưởng Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; Nguyên là Phó Trưởng ban Quản lý rừng Phòng Hộ Quỳ Hợp).

Khu rừng ở huyện Quỳ Hợp bị chặt bán.

Trước đó, khoảng tháng 9/2020, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nhận được đơn của người dân tố cáo về việc lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Qùy Hợp tự ý bán rừng phòng hộ đầu nguồn và để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Bắc Sơn và xã Nam Sơn.

Cụ thể, tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Châu Lý (huyện Quỳ Hợp) có khoảng 10 ha cây rừng trên đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp quản lý bị bán. Người mua cây là ông Vi Văn Quân (trú xóm bản Nguộc, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp). Đây là loại rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Cây gỗ bị chặt trụi.

Theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp thì số diện tích cây rừng bị bán là chỉ hơn 1ha với số tiền bán được là 90 triệu đồng.

Quan sát thực tế cho thấy tại tiểu khu 332 thuộc rừng Thung Nguộc (địa bàn xã Bắc Sơn) có khoảng 5ha rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp quản lý, đã bị chặt lấy gỗ.

Ngoài diện tích rừng nêu trên, thực tế tại bản Khiết (xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp) có khoảng 5ha rừng keo đã bị khai thác. Số diện tích này cũng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và thời gian qua được giao cho hộ Lương Thị Nga (vợ của một cán bộ Trạm bảo vệ rừng Châu Lý) quản lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.