19 mỏ cát liên quan tới chuyên án của Bộ Công an và Công an Thanh Hóa

Sáng 5-8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì cuộc họp tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 1-8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 295 mỏ khoáng sản do UBND tỉnh cấp phép còn hạn, trong đó có 214 mỏ đá, 52 mỏ đất và 29 mỏ cát.

Trong đó, 214 mỏ đá có trữ lượng 187 triệu m3, công suất khai thác khoảng 12 triệu m3/năm, trữ lượng còn lại khoảng 153 triệu m3. Hiện, có 12 mỏ chưa khai thác do chưa được thuê đất; 15 mỏ dừng khai thác (do vi phạm UBND tỉnh yêu cầu dừng hoặc chủ động dừng vì hết trữ lượng); 187 mỏ đang hoạt động.

Đối với 52 mỏ đất được cấp theo quy hoạch với tổng trữ lượng khai thác 58,62 triệu m3, công suất 5,87 triệu m3/năm, trữ lượng còn lại khoảng 43 triệu m3. Trong số này, tính đến ngày 1-8 có 10 mỏ đang hoạt động (trong đó 1 mỏ phục vụ dự án đường ven biển, 1 mỏ phục vụ đắp đê) với trữ lượng còn lại khoảng 8,3 triệu m3; có 12 mỏ đất liên quan đến đối tượng bị khởi tố với trữ lượng còn lại khoảng 20,1 triệu m3; có 20 mỏ cơ bản hết trữ lượng, hết công suất hoặc bị dừng khai thác do vi phạm...

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") bị Bộ Công an khởi tố, bắt giữ tạm giam do liên quan tới hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đối với 29 mỏ cát được cấp có tổng trữ lượng được khai thác là 10,4 triệu m3; tổng công suất cấp phép là 0,833 triệu m3/năm.

Tính đến ngày 1-8, có 3 mỏ đang hoạt động, trữ lượng khoảng 1,2 triệu m3. Tổng công suất là 95.000 m3/năm. Có 19 mỏ liên quan đến các đối tượng đang bị Bộ Công an, Công an tỉnh điều tra. 4 mỏ cơ bản đã hết trữ lượng; 3 mỏ chưa hoạt động do chưa thuê đất.

Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Tổ trưởng tổ công tác, cho biết thời gian qua, các cơ quan liên quan đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc khan hiếm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh. Song, tình hình vẫn chưa được cải thiện, việc quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD còn nhiều hạn chế.

Từ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Quyết định 2606 ngày 30-7-2025 về việc thành lập tổ công tác; ông Thi giao các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn của ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác tháo gỡ khó khăn, quản lý nhà nước về khoáng sản.

Trong số 29 mỏ cát được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép, có tới 19 mỏ liên quan tới các chuyên án của Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở NN-MT xây dựng đề xuất giải pháp cụ thể về tháo gỡ tình trạng khan hiếm VLXD trước mắt và giải pháp lâu dài.

Tổ chức đánh giá lại các lòng hồ, điểm mỏ, khu vực đất công ích, tính toán lập phương án giao cho các doanh nghiệp phục vụ các dự án trọng điểm đầu tư công của nhà nước. Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan thống kê nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, từ đó đầu tư lại địa phương trong hoạt động duy tu bảo dưỡng hạ tầng cơ sở.

Về lâu dài, ông Thi yêu cầu công tác quy hoạch phải được rà soát, tính toán một cách bài bản, đảm bảo tầm nhìn xa, gắn với phân vùng khai thác hợp lý, giảm áp lực hạ tầng giao thông. Việc đấu giá mỏ và đo đạc trữ lượng cần được đẩy nhanh, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, trách nhiệm, minh bạch.

Về một số mỏ vi phạm đang bị xử lý, ông Thi đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, có ý kiến tham mưu cho UBND tỉnh tạo cơ sở xử lý, góp phần ổn định thị trường VLXD trong thời gian sớm nhất.