19 bức ảnh cho thấy đàn ông chỉ coi cuộc sống là 1 cuộc dạo chơi, có ra sao cũng... chẳng sao

Trước khi bắt đầu xem chùm ảnh sẽ khiến một số người hoặc toát mồ hôi, hoặc sởn da gà này, tôi cần lưu ý với các bạn một vài điều. Thứ nhất, những hình ảnh hoàn toàn có thật, được chụp trong những hoạt động thường ngày, không có sự can thiệp của photoshop.

Thứ hai, bài viết này chỉ mang tính giải trí, hoàn toàn không có ý xúc phạm gì các anh đàn ông gì đâu, vì họ là 1 nửa tuyệt vời của thế giới mà, không có lý gì chị em phụ nữ chúng tôi lại bài xích họ.

Thứ ba, do tính chất nguy hiểm của các hành động mà các anh ấy thực hiện trong bài, tuyệt đối không khuyến khích bất kỳ ai học theo nhé, để quỹ dân số trên thế giới được duy trì theo đúng số liệu hiện tại.

Nào, bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức những bức ảnh có 1 không 2 của các anh chàng Adam nhé.

1. Tại sao phụ nữ sống lâu hơn ý à? Lý do đây.

2. Lại còn thế này cơ mới oách xà lách chứ.

3. Thế này bảo sao chả lắm vụ tai nạn giao thông?

4. Nhìn vẻ mặt của cô kia là biết hành động của ông chú này kỳ cục đến thế nào rồi đấy.

Với đàn ông, máy hút bụi không chỉ đơn giản là để hút bụi đâu.

5. Dù là khi giải trí hay làm việc, đàn ông đều biết cách làm phụ nữ thót tim.

6. Nếu Ác-si-mét cần 1 điểm tựa, thì những người đàn ông này chỉ cần vài anh bạn cùng chí hướng là được.

7. Đàn ông là phải có râu, dù rằng bộ "râu" ấy có làm từ... ong đi chăng nữa!

8. Đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ là những cậu bé ưa nghịch dại mà thôi.

Đến khổ với mấy con cá sấu, gặp đàn ông là đen rồi, muốn yên ổn cũng không được.

9. Sau pha này mà anh ấy có cười mãi thì cũng đừng ngạc nhiên nhé.

10. Đừng ai làm giống anh ấy nhé.

11. Đàn ông và ô tô ở cạnh nhau, dù có ở trạng thái nào thì cũng đều dễ khiến phái nữ toát mồ hôi.

12. Biết là shipper ngày càng kiếm được nhiều tiền, nhưng có đến mức cần phải thế này không anh ơi?

13. I belive I can fly, I believe I can touch the sky!

14. Một pha xử lý công việc cực sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

15. Ít nhất anh ấy cũng có ý thức an toàn lao động, chỉ là làm chưa có tới mà thôi.

16. Thế này nếu anh ấy gặp ác mộng thì thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

17. Lại còn thế này nữa mới éo le cơ.

18. Ngồi trong cabin xưa rồi, giờ là phải đu trên cabin thế này mới thích cơ.

19. Một pha đánh golf có lẽ sẽ quyết định số phận của tình bạn này.

Theo Top Men Magazine & Buzz Feed