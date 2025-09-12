18 tuổi cắn đứt lưỡi kẻ tấn công tình dục, nhưng cô gái bị ngồi tù, 61 năm sau sự thật được đưa ra ánh sáng: Tôi đã được vô tội!

Bà Choi Mal-ja, 79 tuổi, người bị kết án tù vì cắn đứt một phần lưỡi của một người đàn ông khi anh ta cố gắng tấn công tình dục bà, đã được tuyên trắng án.

Đáng chú ý, vụ án này đã xảy ra từ 61 năm trước. Đồng nghĩa với việc, gần đó thời gian, công lý mới được thực thi và nạn nhân khi ấy đã trở thành một bà lão. Do đó, phiên toàn hiện nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Bà Choi Mal-ja vui sướng khi được tuyên trắng án sau 61 năm

Theo thông tin vụ án, vào tháng 5/1964, khi mới 18 tuổi, bà Choi bị một người đàn ông lạ 21 tuổi khống chế tại thị trấn Gimhae, miền Nam Hàn Quốc. Kẻ này ghì bà xuống đất, cố nhét lưỡi vào miệng bà. Trong lúc chống cự, bà đã cắn đứt khoảng 1,5 cm lưỡi của kẻ tấn công để thoát thân.

Tuy nhiên, người đàn ông chỉ bị kết án 6 tháng tù treo vì tội xâm nhập trái phép và đe dọa, không bị truy tố tội hiếp dâm. Ngược lại, năm 1965, bà Choi lại bị kết án 10 tháng tù giam (án treo 2 năm) vì “gây thương tích”.

Ngày 10/9/2025, gần 60 năm sau, tòa án quận ở thành phố Busan đã minh oan cho bà, khẳng định hành động của bà là “chính đáng trong phạm vi tự vệ”.

Bước ra khỏi tòa, bà xúc động nói: “Tôi, Choi Mal Ja, cuối cùng cũng được tuyên vô tội!”.

Trong phiên xét xử hồi tháng 7, công tố viên đã chính thức xin lỗi bà vì bản án sai lầm đã gây “nỗi đau và tổn thương không thể đo đếm”.

Bà Choi chia sẻ: “Tôi không thể để vụ việc này bị chôn vùi. Tôi muốn đứng lên thay cho những nạn nhân khác từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, để họ có thêm hy vọng”.

Sau vụ việc năm 1964, kẻ tấn công còn kiện ngược bà vì tội gây thương tích và đòi bồi thường. Hơn hai tuần sau, hắn cùng bạn bè kéo đến nhà bà đe dọa, thậm chí dọa đâm cha bà.

Ban đầu, cảnh sát có bắt giữ hắn, nhưng sau đó công tố thả ra và cho tại ngoại. Ngược lại, bà Choi bị bắt giam 6 tháng trong thời gian điều tra và cuối cùng bị kết án. Thậm chí, trong quá trình xét xử, bà còn bị ép làm “kiểm tra trinh tiết”, kết quả bị công khai, và công tố từng gợi ý bà nên cưới chính kẻ đã tấn công mình.

Vụ án của bà Choi hiện đã được trích dẫn trong các giáo trình luật tại Hàn Quốc

Trong một cuộc phỏng vấn với Chosun, bà Choi cho biết: “Lúc đó tôi không biết luật và thậm chí không thể kháng cáo”.

Cuối cùng, sau khi ra tù, bà Choi rời khỏi nhà và sống một mình. Bà kết hôn năm 23 tuổi theo sự thúc giục của cha, nhưng rồi ly hôn. Sau đó, bà làm việc trong các xưởng may để một mình nuôi con.

Việc bắt đầu học tập sau tuổi 60 đã trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của người phụ nữ này.

Theo đó, bà luôn hối tiếc vì không được học hành nên đã đăng ký vào chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông hai năm dành cho phụ nữ trưởng thành vào năm 2009.

Sau đó, bà vào Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc và tìm hiểu về vấn đề "bạo lực tình dục". Một người bạn đại học nghe về hoàn cảnh bất công của Choi đã nói: "Chúng ta cùng lên Seoul nhé" và kéo bà đi cùng. Đó là vào năm 2018 khi họ đến thăm Đường dây nóng Phụ nữ Hàn Quốc ở Eunpyeong-gu, Seoul.

Đến năm 2020, nhờ cảm hứng từ phong trào #MeToo, bà Choi quyết định xin xét xử lại. Dù nhiều lần bị tòa cấp dưới bác đơn, tháng 12/2023, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết yêu cầu tái thẩm, khẳng định quá trình điều tra và xét xử ban đầu chứa nhiều thành kiến và thiếu công bằng.

Kim Soo-jeong, luật sư đại diện cho bà Choi, cho biết: "Vụ án này đã sửa chữa một phán đoán sai lầm được đưa ra cách đây 61 năm do định kiến phân biệt giới tính. Nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi."

Bà nói thêm: "Chúng tôi dự định sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo như yêu cầu bồi thường của nhà nước."

Về phía bà Choi cho hay: "Hiện nay vẫn còn vô số vụ bạo lực tình dục. Miễn là tôi còn sức lực, tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nạn nhân bạo lực tình dục để khôi phục quyền con người của họ."

Vụ việc của bà từ lâu đã được trích dẫn trong các giáo trình luật tại Hàn Quốc như một ví dụ điển hình cho việc tòa án từng thất bại trong việc công nhận quyền tự vệ trước bạo lực tình dục.

Choi Ran, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Bạo lực Tình dục Hàn Quốc, nhận định: “Dù rõ ràng là tự vệ, bà ấy vẫn bị coi là tội phạm. Thậm chí, điều tra viên còn đề nghị bà kết hôn với kẻ tấn công vì cho rằng hắn sẽ gặp hạn chế trong sinh hoạt xã hội”.