17 thanh thiếu niên hẹn nhau "đi bão" rồi gây thảm kịch, làm 3 người tử vong lúc nửa đêm

VIDEO: Nhóm 17 thiếu niên hẹn nhau "đi bão" rồi gây tai nạn trên đường Võ Nguyên Giáp

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, làm 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn M., Lê Minh H., Nguyễn Chí C. và Lưu Duy T. về các tội: vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ tai nạn nêu trên.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22-1, Lưu Duy T. lập nhóm messenger "Đi bão" với 17 thanh thiếu niên tham gia. Các thành viên này tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Các đối tượng liên quan vụ tai nạn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Tối 24-1, nhóm này di chuyển từ Quốc lộ 1 qua cầu Nhật Lệ 2, vào đường Võ Nguyên Giáp theo hướng cầu Nhật Lệ 1, phường Đồng Hới rồi chạy với tốc độ khoảng 80 km/giờ. Nhóm này chạy xe theo đoàn, rú ga, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Đến khoảng 0 giờ 23 phút ngày 25-1, khi đang chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, các xe máy va chạm với nhau. Xe do Nguyễn Gia B. điều khiển trượt dài, va vào dải phân cách khiến B, Nguyễn Minh T. và Hoàng Đăng Tuấn A. (đi chung một xe) tử vong tại chỗ. Một xe khác do Lưu Duy T. điều khiển bị ngã, khiến T. và Nguyễn Xuân K. bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị huy động các lực lượng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua trích xuất camera, lấy lời khai người liên quan, cơ quan điều tra xác định có 17 đối tượng tham gia, phần lớn là thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi, trú tại các xã Bắc Trạch, Tân Gianh, Tuyên Hóa và phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định.