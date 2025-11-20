16.730 tỉ đồng là tổng mức vốn đã và sẽ rót vào mục tiêu hồi sinh sông Tô Lịch. Con số này bao gồm vốn ODA, vốn xã hội hóa và ngân sách, nhằm xử lý triệt để nguồn xả thải, cấp nước tạo dòng chảy và lột xác vượt bậc về cảnh quan ven sông.