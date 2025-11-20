16.730 tỉ đồng là tổng mức vốn đã và sẽ rót vào mục tiêu hồi sinh sông Tô Lịch. Con số này bao gồm vốn ODA, vốn xã hội hóa và ngân sách, nhằm xử lý triệt để nguồn xả thải, cấp nước tạo dòng chảy và lột xác vượt bậc về cảnh quan ven sông.
Hệ thống xử lý Yên Xá
11.196 tỉ đồng, nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và ngân sách đối ứng một phần.
Để làm gì
Thu gom nước thải bằng hệ thống cống khoan kích ngầm và nhà máy xử lý tập trung.
Ở đâu
Nhà máy tại Yên Xá. Cống gom 14km bao trọn 2 bờ sông.
Thời gian
Khởi công 2016. GĐ1: 8/2025. Hoàn thành: 2027.
Ai làm
Chủ đầu tư: Ban QLDA Hạ tầng HN. Nhà thầu: JFE-TSK & Tekken (Nhật Bản).
Công viên dọc sông
Vốn đầu tư 4.665 tỉ đồng, theo hình thức PPP (BT đổi đất), không dùng tiền ngân sách.
Để làm gì
Tổ hợp công viên văn hóa, du lịch, thể thao và quảng trường dọc hai bờ.
Ở đâu
14km hai bên bờ, qua 12 phường thuộc 5 quận.
Thời gian
Dự kiến thực hiện từ Quý IV/2025 đến Quý IV/2028.
Ai làm
Sun Group đề xuất. Thành phố Hà Nội quản lý.
Bổ cập nước sạch
Vốn ngân sách phê duyệt khoảng 869 tỉ đồng, theo diện dự án khẩn cấp.
Để làm gì
Cải tạo kênh Thụy Phương dẫn nước về Tô Lịch, tạo dòng chảy.
Ở đâu
Từ cống Liên Mạc, qua kênh Thụy Phương đổ về Tô Lịch.
Thời gian
Quyết định 11/2025. Hoàn thành: Quý III/2026.
Ai làm
Chủ đầu tư: Ban QLDA hạ tầng HN. Sở Xây dựng tham mưu.