15 việc hội còn đi học cần hoàn thành ngay trong ngày 29 Tết để có một năm mới tràn đầy may mắn

Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày cuối năm là các nam thanh nữ tú lại tất bật từ việc phụ mẹ "giải cứu" đống bát đĩa đến giúp bố trang hoàng nhà cửa. Thế nhưng, giữa muôn vàn những việc không tên đó, đừng quên dành ra một chút thời gian cho riêng mình để chuẩn bị cho một năm học mới bùng nổ. Chỉ cần hoàn thành những việc nhỏ xíu này thôi, đảm bảo "vía" học hành của bạn sẽ lên như diều gặp gió, thi đâu trúng đó mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Dưới đây là 15 "thủ tục" mà bất cứ học sinh, sinh viên nào cũng nên hoàn thành trong ngày cuối cùng của năm để năm mới thuận lợi, vui vẻ!

1. Một góc học tập ngổn ngang sách vở cũ và giấy nháp từ học kỳ trước sẽ vô tình chặn đứng những luồng năng lượng tích cực. Hãy phân loại tài liệu, mạnh dạn vứt bỏ những thứ không còn dùng đến và lau bụi thật kỹ để mặt bàn sáng bóng như tương lai của bạn vậy.

2. Dẫu biết Tết là để chơi, nhưng việc để "nợ" bài vở sang năm mới thường bị coi là điềm báo cho một năm học hành vất vả, lúc nào cũng phải chạy đua với deadline. Hãy cố gắng xử lý nhanh các bài tập còn dang dở để đón tết thật thảnh thơi nhé.

3. Đừng giữ lại những cây bút hết mực hoặc hỏng hóc trong hộp bút. Hãy thay bằng những cây bút mới viết thật trơn tru để mọi bài kiểm tra trong năm tới đều trôi chảy như nước chảy mây trôi.

4. Một chiếc cặp sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ giúp bạn tìm đồ dễ hơn mà còn thể hiện sự sẵn sàng đón nhận những kiến thức mới. Việc dọn dẹp cặp sách, balo từ 29 Tết sẽ giúp bạn có tâm thế tự tin hơn hẳn khi khai xuân.

5. "Khai bút" là một trong những hoạt động không thể thiếu ngày đầu xuân năm mới, đặc biệt là với các bạn học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn "đồ nghề" cho lễ khai bút từ sớm, đừng đợi đến mùng 1 mới luống cuống tìm giấy, tìm bút. Hãy chọn một cuốn sổ tay thật xinh hoặc một tờ giấy sạch đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bàn để sẵn sàng "múa bút" lấy may ngay sau đêm giao thừa.

6. Lên một kế hoạch học tập cho học kỳ mới cũng là một ý kiến rất hay. Đừng để nước đến chân mới nhảy, hãy thử phác thảo một thời gian biểu mới hợp lý hơn. Việc cân bằng giữa học và chơi ngay từ đầu năm sẽ giúp bạn tránh được tình trạng "overload" vì deadline.

7. Đừng quên sắp xếp lại thư viện ảnh và tệp tin trong điện thoại. Ngày cuối cùng của năm là dịp cực tốt để lọc bớt những ảnh chụp bảng viết, meme cũ hay file tài liệu rác chiếm bộ nhớ. Một chiếc điện thoại "nhẹ máy" sẽ giúp bạn tra cứu bài học nhanh hơn trong năm mới.

8. Đảm bảo bạn đã vệ sinh và sạc đầy các thiết bị điện tử. Hãy lau sạch bụi bẩn trên bàn phím, màn hình laptop và sạc đầy pin cho tất cả thiết bị học tập. Máy móc ở trạng thái tốt nhất sẽ giúp bạn sẵn sàng cho những buổi học online hay làm tiểu luận sắp tới.

9. Để khởi đầu một năm mới rực rỡ, việc không thể quên trong ngày cuối cùng của năm chính là tổng kết nhanh lại năm cũ và viết ra những cột mốc cụ thể cho năm mới như chứng chỉ ngoại ngữ, học bổng hay đơn giản là không nợ môn... Có mục tiêu rõ ràng thì vận may mới biết đường mà tìm đến chứ!

10. Nếu còn nợ tiền trà sữa hay tiền photo tài liệu hay bất kỳ khoản tiền nào khác của ai, hãy trả ngay trong ngày 29 này. Sòng phẳng tiền bạc giúp mối quan hệ bền vững và tránh bị "giông" về tài chính cho cả năm mới.

11. Trước khi nhắn tin chúc tết chính thức, hãy dành một phút nghĩ về những người thầy, người cô đã tận tâm dạy dỗ mình. Lòng biết ơn luôn mang lại năng lượng tích cực, giúp tâm hồn bạn thanh thản hơn trước thềm năm mới.

12. Tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá thơm là một liệu pháp tinh thần giúp rũ bỏ mọi mệt mỏi, đen đủi của năm cũ. Khi cơ thể sạch sẽ và thơm tho, bạn sẽ đón giao thừa với một tâm thế minh mẫn và sảng khoái nhất để đón vận may.

13. Hãy dẹp bỏ mớ hỗn độn trong tủ đồ, phân loại quần áo đi học, đồ mặc nhà và đồ đi chơi riêng biệt. Một chiếc tủ ngăn nắp giúp bạn tiết kiệm thời gian chọn đồ mỗi sáng và bắt đầu năm mới với sự gọn gàng, chỉn chu.

14. Việc cùng bố mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị tết chính là cách để kết nối tình cảm gia đình. Khi không khí nhà cửa vui vẻ, ấm áp, bạn cũng sẽ có thêm nhiều năng lượng tích cực cho việc học.

15. Và sau tất cả, hãy tạm gác lại mọi lo lo lắng về điểm số hay thi cử để tận hưởng trọn vẹn bữa cơm tất niên bên gia đình. Việc ăn một bữa cơm ngon, vui vẻ bên người thân chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất để bạn có đủ năng lượng "phá đảo" mọi kỳ thi cam go sắp tới.

Chúc các bạn học sinh, sinh viên một năm Bính Ngọ mạnh mẽ và phi nhanh như ngựa nhé!