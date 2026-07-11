15 du khách thiệt mạng trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Chiếc ca nô chở khách tham quan Hòn Mây Rút Ngoài ở Phú Quốc gặp nạn khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng.

Hiện trường vụ lật ca nô ở Phú Quốc ngày 11/7.

Liên quan vụ lật ca nô tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) trưa 11/7, đến khoảng 16h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ 36 người trên ca nô bị chìm vào bờ.

Trong đó, 15 người tử vong, gồm 2 nữ và 13 nam.

Trao đổi với phóng viên VTC News chiều 11/7, thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng công an đặc khu Phú Quốc, cho biết chiếc ca nô gặp nạn tại vùng biển An Thới được xác định đang chở du khách từ Hòn Mây Rút Ngoài về lại cảng An Thới.

Hiện trường vụ lật ca nô.

Ca nô gặp nạn khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng nửa cây số. Khi đó, trên ca nô có 32 hành khách và 4 thuyền viên.

“Số nạn nhân thiệt mạng là 15 người. Lực lượng chức năng đã cứu sống, đưa 15 hành khách và 4 thuyền viên an toàn lên bờ. Ngoài ra 2 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện” , thượng tá Đinh Xuân Trường nói.

Thông tin ban đầu từ chính quyền đặc khu Phú Quốc, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island, do tài công Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) cầm lái.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường để ứng cứu các nạn nhân.

Đồn Biên phòng An Thới đã điều 2 tàu cùng 35 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, phối hợp với hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan.

Hiện nay, các lực lượng, phương tiện đang tiếp tục hỗ trợ nạn nhân, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này.

Ocean Pearl Island là một hòn đảo riêng tư tại Hòn Mây Rút Ngoài, được đầu tư xây dựng với rất nhiều các loại hình như nhà hàng biển, bãi tắm, khu check-in, các dịch vụ trò chơi biển,… có cano và xe đưa đón tại khách sạn.