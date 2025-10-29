Theo tuyên bố của nghị sĩ Ruslan Gorbenko, đại biểu Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thuộc đảng “Người Đầy Tớ của Nhân Dân” của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một số tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần như không có đơn vị bộ binh, khiến họ đứng trước bờ vực mất khả năng chiến đấu.

Vị đại biểu này tiết lộ thực trạng ở một số tiểu đoàn, trong tổng số khoảng 120 quân nhân, chỉ có bảy người thực sự là đảm nhận chức năng binh sĩ bộ binh, số còn lại là nhân viên chỉ huy và hỗ trợ, nhân viên tín hiệu, điều khiển máy bay không người lái và các chuyên gia khác.

“… một số tiểu đoàn hầu như không có bộ binh: Trong số 120 binh sĩ, chỉ có 7 lính bộ binh, số còn lại là chỉ huy hoặc người phát tín hiệu” - ông Gorbenko nói.

Nghị sĩ lưu ý rằng, ông còn quan sát thấy những sự chênh lệch thậm chí còn vô lý hơn là ở một số đơn vị, đôi khi có tới 13 chỉ huy cho mỗi người lính và điều này dẫn đến tình huống các tiểu đoàn không có khả năng chiến đấu.

Về vấn đề này, vị nghị sĩ này kêu gọi chính quyền Kiev và các quan chức Bộ Quốc phòng phải có biện pháp kỷ luật và pháp lý nghiêm khắc đối với công tác quản lý nhân sự.

Theo ông, những người chỉ huy kém hiệu quả nên bị giáng chức và một số người nên bị bỏ tù hoàn toàn.

Ông Ruslan Gorbenko nhấn mạnh rằng, chỉ có thực hiện những bước cần thiết và cứng rắn như vậy thì Lực lượng Vũ trang Ukraine mới khôi phục được khả năng chiến đấu của các đơn vị, nâng cao sức mạnh của quân đội để đạt được kết quả khả quan trong cuộc xung đột với Nga.

Những thông tin này của vị nghị sĩ Ukraine nhận được sự tán đồng từ một số chuyên gia, họ cũng chỉ ra thêm một nguyên nhân khác là tình trạng đào ngũ hàng loạt trong Quân đội Ukraine cũng góp phần gây ra tình trạng mất cân bằng trong cơ cấu biên chế của các đơn vị chiến đấu.

Để cải thiện tình trạng này, thậm chí giới chức Ukraine đã phải điều chuyển một số lượng lớn nhân viên phục vụ, bảo đảm sang huấn luyện tác chiến bộ binh, nhằm lấp lỗ hổng về quân số, tăng cường lực lượng chiến đấu tại chỗ và bổ sung nguồn quân số dự bị cho các mặt trận.