13 ngày tăng kỷ lục, Ấn Độ có hơn 20 triệu ca nhiễm Covid-19 nhưng vẫn chưa sát thực: Nguyên nhân tử vong được hé lộ

13 ngày liên tiếp vượt kỷ lục

Theo thông tin đăng trên kênh Chinanews, ngày 4/5, một báo cáo tổng hợp số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ vào ngày 4/5 cho thấy trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã xác nhận mới 357.229 trường hợp nhiễm Covid-19, và số ca tích lũy mới xác nhận vượt quá 20 triệu người.

Ngoài ra, cả nước còn phát sinh mới 3449 trường hợp tử vong, tổng số 222.408 trường hợp mắc Covid-19 tử vong.



Hiện tại, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới với hơn 20 triệu trường hợp được xác nhận, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia lo lắng là số ca nhiễm thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn con số được báo cáo.

Vào ngày 2/5/2021 theo giờ địa phương, tại New Delhi, Ấn Độ, Làng vận động viên Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung Ấn Độ đã cải tạo thành một bệnh viện dã chiến.

Số ca nhiễm Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn 5-10 lần

Theo báo cáo, vào ngày 4/5, số trường hợp mới được xác nhận ở Ấn Độ duy trì trên 300.000 trường hợp trong một ngày trong ngày thứ 13 liên tiếp. Gần đây, do số ca bệnh mới được xác nhận tăng nhanh, các nguồn lực y tế như giường chăm sóc đặc biệt, ôxy y tế, máy thở ở nhiều vùng của Ấn Độ đang rất thiếu.

Các chuyên gia y tế cho rằng, số ca thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp 5 - 10 lần con số được báo cáo.

Trước đó, nhà khoa học chính của Tổ chức Y tế Thế giới Swaminathan cũng cảnh báo rằng số lượng các xét nghiệm ở Ấn Độ là không đầy đủ, và số trường hợp được xác nhận và số ca tử vong được thống kê có thể bị "đánh giá thấp nghiêm trọng".

Vào ngày 26/4, theo giờ địa phương, Ghaziabad, Ấn Độ, một bệnh nhân Covid-19 đã hít thở oxy trong một chiếc lều dựng bên đường.

Thiếu oxy vẫn là một "yếu tố gây tử vong" rõ ràng

Hãng truyền hình Anh (BBC) chỉ ra rằng trong khoảng 10 ngày trở lại đây, đã có những cảnh người nhà cầu xin các bệnh viện tiếp nhận người thân đã được xác nhận hoặc tìm ôxy ở khắp nơi ở New Delhi và khắp Ấn Độ nhưng không có. Tình trạng thiếu oxy vẫn là một "yếu tố tử vong" chính mà đất nước phải đối mặt trong cuộc chiến chống dịch.

Vào ngày 1/5, Bệnh viện Batra nổi tiếng ở New Delhi xác nhận rằng 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã chết do thiếu oxy trong bệnh viện, trong đó có một bác sĩ bị nhiễm Covid-19. Tại hai bệnh viện ở bang Andhra Pradesh, miền đông nam nước này, có tổng cộng 16 người chết do thiếu oxy, 6 người chết vì thiếu oxy ở Gurgaon, Haryana, ngoại ô New Delhi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đã tổ chức một cuộc họp cấp cao vào ngày 2/5 để thảo luận thêm về các biện pháp tăng cường sản xuất và cung cấp ôxy nhằm giảm bớt tình trạng thiếu ôxy y tế hiện nay ở nước này.

Các biện pháp mới bao gồm thành lập trung tâm chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tạm thời gần nhà máy ôxy, có kế hoạch thiết lập 10.000 giường bệnh với các thiết bị cung cấp ôxy; thành lập khoảng 1.500 nhà máy ôxy trên toàn quốc; chuyển đổi các nhà máy nitơ hiện có thành nhà máy ôxy , v.v.

Bức ảnh cho thấy một khu cách ly tạm thời được chuyển đổi từ một phòng tiệc ở New Delhi, Ấn Độ, đầy bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.



Tình trạng tiêm chủng thực tế không như lý thuyết

Ấn Độ hiện đã thực hiện đợt tiêm chủng mới cho người lớn trên khắp đất nước, nhưng kế hoạch tiêm chủng quốc gia đã không được thực hiện như dự kiến. Nguyên nhân là do một số bang cho biết số lượng vắc xin không đủ cho nhóm người 18-44 tuổi tiêm chủng.

Truyền thông Anh chỉ ra rằng Ấn Độ thực sự là quốc gia có sản lượng vắc xin Covid-19 cao nhất thế giới, nhưng lại thiếu vắc xin nội, và ngay cả việc xuất khẩu vắc xin Oxford-AstraZeneca cũng phải tạm dừng và chuyển sang bán trong nước trước.

Cha của bác sĩ cũng bị chết vì Covid-19, mẹ và anh đang nằm viện

Đồng thời, hệ thống y tế của Ấn Độ đang phải đối mặt với sự sụp đổ, và các sinh viên thực tập phải đi làm trước thời hạn để tham gia vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Chính phủ Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng khi các cơ sở y tế đang tiến gần đến điểm nguy cấp của sự sụp đổ, chính phủ đã quyết định hoãn các cuộc kiểm tra của các bác sĩ và y tá để có thể tham gia vào việc chống lại dịch bệnh.

Tại Puen, thành phố lớn thứ hai ở Maharashtra, bác sĩ Mekund Penurkar đã trở lại làm việc vài ngày sau khi cha anh qua đời vì Covid-19. Mẹ và anh trai của anh cũng đã nhập viện do nhiễm Covid-19, nhưng anh vẫn còn bệnh nhân đang chờ anh chăm sóc họ.

Anh nói: "Tình hình hiện tại rất khó khăn, và bản thân tôi cũng từng trải qua điều đó, vì vậy tôi không thể để những bệnh nhân khác sang một bên và để họ tự lo cho mình."

*Theo Hoàn cầu