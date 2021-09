12 năm 124 ngày và sau lưng Ronaldo vẫn là cả biển người Old Trafford

Ngày 11 tháng 6 năm 2009, Manchester United thông báo họ đã bán Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Ngày rời đi, Cristiano Ronaldo để lại di sản là 118 bàn thắng. Ngỡ như rằng những thống kê đó đã mãi dừng lại.



Nhưng không, các đếm nhịp thời gian và biên niên sử gọi tên Cristiano Ronaldo vẫn không đứng yên. Ronaldo đã trở về Manchester United, đã thổi vào đó một cảm giác vui như trẩy hội. Và trong ngày ra mắt, những gì anh đem đến cho chúng ta còn hơn cả một chiến thắng.

Hãy nói đến điều đầu tiên, đó là sự dũng cảm. Cristiano Ronaldo đã không chọn cách an toàn là ra sân từ hiệp 2, không chọn cách vào sân khi tỉ số đã an bài. Anh đã đường hoàng bước chân ra thảm cỏ Old Trafford trong đội hình xuất phát 11 người. Với nụ cười tự tin như chưa từng chia ly, vẻ đẹp trai pha lẫn nét kiêu ngạo. Ronaldo tự tin về thứ sức mạnh mà anh đang mang, tự tin mình sẽ mang lại chiến thắng cho Manchester United, dù cho Quỷ Đỏ hôm nay không còn là Quỷ Đỏ của ngày xưa.

Nếu bạn lùi lại trước đó 11 ngày và so sánh với đối thủ lớn nhất của Ronaldo là Messi ra mắt League 1, bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt. Messi vào sân ở hiệp 2 khi thế trận đã an bài, anh đá giữ chân, và thậm chí là chia tay bằng bức ảnh kỷ niệm với con trai của thủ môn đối phương.

Messi và những người "đùm bọc" anh ở nước Pháp đã chọn cách ra mắt như vào một show diễn truyền thông. Còn Ronaldo, anh chọn cách ra mắt bằng việc lao đầu vào một trận chiến. Rồi đây, "ông già" ấy sẽ phải đánh bại Chelsea, Man City, Liverpool, Arsenal và Spurs để vô địch Premier League, thay vì chọn cách đánh bại Lille hay Nantes.

Nhưng sự dũng cảm của Ronaldo đã được đền đáp theo cách ngọt ngào nhất. Những người hâm mộ Ronaldo, những người yêu quý Manchester Unied đã chứng kiến một màn ra mắt tựa như một bộ phim làm bùng nổ mạng xã hội.

Ronaldo ghi bàn mở tỉ số khiến cả Old Trafford sống dậy trong niềm vui khôn tả. Ronaldo ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở khúc cua ngặt nghèo nhất khi Newcastle vừa ghi bàn gỡ hòa 1-1 cách đó ít phút. Cách anh chạy chỗ, kéo bóng bước 1 và dứt điểm qua khe giữa của thủ môn khiến ta như nhớ lại xúc cảm của 12 năm về trước. Vẫn góc sân đó, vẫn bước chạy đó, vẫn cú sút kiểu đó. Mọi thứ như chưa hề có cuộc chia ly.

Điều thứ hai muốn nói đến, chính là lối chơi. Ronaldo đã vào sân với vị trí tiền đạo cắm. Đây không phải là vị trí sở trường của Ronaldo, nhưng anh vẫn làm tốt nhất trong khả năng của bản thân bằng một cú đúp.

Còn bàn nâng tỉ số lên 3-1 của Bruno Fernandes thì những gì CR7 đóng góp lại theo một cách đồng đội khác. Hãy nhớ lại tình huống đó, nguyên hệ thống phòng ngự của Newcastle bị Ronaldo kéo hết vào vòng cấm, để lại một tuyến 2 mênh mông cho Bruno tha hồ chỉnh thước ngắm và nã đại bác.

Điều đó có nghĩa, sự hiện diện của Ronaldo dù có hay không ghi bàn, thì cũng đủ để lấy đi một vài cầu thủ phòng ngự của đối thủ, và mang khoảng trống cho đồng đội. Những đội bóng tiếp theo của Manchester United rồi đây sẽ rất đau đầu trong việc này.

Crisiano Ronado đã làm sống dậy niềm tin của MU. Sự hiện diện của anh, bàn thắng mà anh ghi được, tỉ số đậm 4-1, theo cách nào đó giống như một liều doping tinh thần. Anh giúp cho những người Manchester United hạnh phúc, cho những người yêu quý anh cười, đem đến cho Sir Alex Ferguson một buổi cuối tuần hoàn hảo, và giúp cho các ông chủ nhà Glazer nở nụ cười mãn nguyện.

Phải rồi, nếu trong mắt nhà Glazer chỉ có kinh doanh, thì chàng trai mà họ đưa về vừa lập kỷ lục về số lượng áo bán ra. Nếu tính theo số tiền, thì đến thời điểm này với 187,1 triệu bảng Anh và 13,1 triệu bảng hoa hồng cho Manchester United (còn nhiều hơn con số chuyển nhương phải trả cho Juventus là 12,9 triệu bảng). Ronaldo đã chứng minh cho nhà Glaze ở trên khán đài hiểu được câu nói: "Các ngôi sao tự trả tiền cho chính họ".

Những tiếng tích tắc của đồng hồ đếm bàn thắng của CR7 tại Manchester United chưa dừng lại, 120 bàn thắng và còn đó trước mắt là những trận đấu tiếp theo nữa để người hâm mộ dõi theo và chờ đợi.

Chúng ta biết những áp lực mà anh phải chịu, những khó khăn mà anh phải gánh. Dẫu thế, Ronaldo sẽ "không bao giờ giấu tham vọng chiến thắng" - lời Rio Ferdinand. Ronaldo vẫn sẽ lao lên, chấp nhận mọi thách thức cao tựa núi. Và tất cả biết chắc chắn một điều, trong cuộc chiến lần này Ronaldo sẽ không hề cô đơn. Vì sau lưng anh, là cả biển người Old Trafford.